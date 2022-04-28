РУС
14 703 48

РФ заявляет, что против нее воюет НАТО, потому что осознает, что потерпела поражение в Украине, - Байден

байден

Президент США Джо Байден прокомментировал заявления Кремля, что против России вроде как воюет НАТО.

Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Это свидетельствует об отчаянии, которое сейчас испытывает Россия, потому что они потерпели неудачу. Поэтому они делают такие заявления, что якобы это уже конфликт с НАТО. Но на самом деле это просто рефлексия. Это просто свидетельство их поражения, неудачи".

Мы оказываем Украине военную помощь, чтобы они могли сопротивляться. И теперь они (Россия. – Ред.) утверждают, что США и все страны-члены НАТО также вовлечены в эту войну. Во-первых, это просто оправдание поражения, неудачи. А во-вторых, если они об этом серьезно говорят, то это тоже глупо с их стороны. Потому что вообще никто не должен делать легкомысленные заявления о потенциальном применении ядерного оружия", – подчеркнул президент США.

Байден Джо (2799) НАТО (10255)
+46
С НАТО они воюют...если бы русня 24 лютого напала на НАТО, сейчас пиво в мААскве было бы по 8 гривен.
28.04.2022 19:06 Ответить
+39
.
28.04.2022 19:20 Ответить
+37
Бензоколонка воюет с НАТО, а НАТО на войну даже не явилось.
Украинцы так наваливают русне, что оне в недоумении придумывают все несуразицы )))
28.04.2022 19:05 Ответить
🔴⚫ Последнее предупреждение окурку перед превентивным по нему ударом. Американцы уже продемонстрировали антибункерные бомбы. Достанут на любой глубине. 🔴⚫
28.04.2022 19:04 Ответить
Думаю, что не на любой, но куда надо достанут.
28.04.2022 19:15 Ответить
Даже если не достанут по глубине, то вокруг бункера будет радиационный фон, намного сильнее чем в центре чернобыльского реактора.
28.04.2022 19:46 Ответить
И даже если не вылезет из бункера - то будет дышать радиацией и умрет в страшных муках. Перспектива - так себе...
28.04.2022 19:48 Ответить
Бідна НАТА скрізь винувата
28.04.2022 19:04 Ответить
РФ заявляє, що проти неї воює НАТО
================
Ні....То рептилоїди
28.04.2022 19:13 Ответить
Як кажуть "росія вже програє, а НАТО на бій поки навіть не з'явилось"
28.04.2022 19:39 Ответить
Бензоколонка воюет с НАТО, а НАТО на войну даже не явилось.
Украинцы так наваливают русне, что оне в недоумении придумывают все несуразицы )))
28.04.2022 19:05 Ответить
С НАТО они воюют...если бы русня 24 лютого напала на НАТО, сейчас пиво в мААскве было бы по 8 гривен.
28.04.2022 19:06 Ответить
Евро или долларов
28.04.2022 19:17 Ответить
Будет, но немного позже
28.04.2022 19:18 Ответить
28.04.2022 19:22 Ответить
M777. She's a good girl
28.04.2022 19:29 Ответить
28.04.2022 19:40 Ответить
Заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов https://www.unian.net/war/snbo-rossiya-ne-smogla-raskachat-ukraincev-informacionnaya-voyna-vhodit-v-novyy-period-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11804997.html сообщил , что информационная война с Россией входит в новый период.
месседж, который сейчас массово распространяют оккупанты - это подорожание продуктов, всемирный продовольственный кризис, снижение уровня жизни в Европе и в мире за поддержку Украины. Второй месседж - это оружие, которое поставляют наши партнеры, якобы оно продается на" черном рынке " и сбывается в Африку. А третий, главный, Украина - это "ритейл" (процесс продажи продукции или услуг конечным потребителям - прим.), а Россия - "жертва репрессий".
28.04.2022 19:07 Ответить
- для тех кто в танке
все поставляемое оружие имеет неактивные метки и его перемещение постоянно отслеживется
28.04.2022 19:26 Ответить
Что за метки ? Штрих-коды ? Так то для касс , ведь в военторге есть кассьі
28.04.2022 19:40 Ответить
неактивные. непасивные. где то посредине. как и обычные
28.04.2022 22:17 Ответить
Москалі прокляті, хто на кого напав ? Верх цинізму - москаль встановлює правила як з ним треба воювати і чим оборонятись, а по москальськи буде правильно, що ніхто немає права іх знищувати.
28.04.2022 19:07 Ответить
Вот так и сконает великорzsкий шовинизм.
28.04.2022 19:10 Ответить
з рашистами куйла, воює теж саме американське НАТО , котре допомогло перемогти німецьких фашистів-совковому союзу,у ВВВ , правонаступником і правоприємником котрого обібралося бути куйло .Отже у Другій Світовій війні був переможений Гітлер, а фашизм втік в російську ********* ,зализав рани, переодягнувся в форму рашистської армії і напав на Україну.
28.04.2022 19:13 Ответить
підступно напасти на завідомо слабшого противника - ета скрєпна! а якщо слабшому хтось допоможе - нє, ну ета нічесна!!.
28.04.2022 19:14 Ответить
НАТО ще не почало, а кацапи вже всираються
28.04.2022 19:16 Ответить
Почти 1000 российских танков и 20000 солдат - и это ни один натовский солдат еще не стрелял! А что будет, если НАТО начнет воевать?
28.04.2022 19:17 Ответить
.
28.04.2022 19:20 Ответить
Эта фсьо дисиптиконы!
28.04.2022 19:20 Ответить
треба ж пояснювати хто ті винуватці! Довелося гуглити...

Походження[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=2 ред. код ]

Десептикони - це бойові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82 роботи , створені божеством Трансформерів https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%81_(%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8)&action=edit&redlink=1 Праймусом , які https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F еволюціонували з Автоботів. За іншою версією, вони, як і Автоботи, були створені https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 квінтессонами на планеті https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Кібертрон ; але, на відміну від Автоботів, яким відводилася роль робітників на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 заводах , Десептикони спеціально призначалися для участі в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1 гладіаторських боях , якими їх господарі розважалися на дозвіллі.

Незадоволені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F тиранією квінтессонів, Десептикони спільно з Автоботами брали участь у повстанні, в результаті якого квінтессони були вигнані з Кібертрона. Деякий час обидві раси жили в мирі та злагоді; однак згодом їх цілі та устремління розійшлися. Десептикони стали силою, яка протидіє Автоботам і їхній миролюбній політиці. На чолі з Меґатроном, Десептикони зробили своєю нав'язливою ідеєю ненависть до Автоботів і спричинили на Кібертроні Велику Війну, що тривала мільйони років.
28.04.2022 19:47 Ответить
НАТО хоче захистить Калмікію та Удмурьтію с Молдовою там багато Концтаборів..
.
28.04.2022 19:22 Ответить
Sorry...друкував МОРДОВИЮ...вийшла Молдова...
28.04.2022 19:25 Ответить
28.04.2022 19:26 Ответить
Байден посмілішав. І німці з європейцями також. Напевно вже готовий туз в рукаві: ПРО в повній готовності, перехват з гарантією 99%, всі рашкинські підлодки відслідковуються, як і всі боєголовки в воді, в землі і на землі і в повітрі. Можна безбоязно робити превентивний удар, треба просто найменший привід до вже існуючих...
28.04.2022 19:33 Ответить
Та тому що побачили як жалюгідно виглядає вторяя армія міра .
. Їм напевно ж зараз просто соромно , коли вони усвідомили нарешті , що багато років поспіль , боялися звичайних понтів звичайного - гопніка . Якого тепер 3.14здяче слабіший супротивник , котрий тих понтів , на відміну від Заходу , не злякався .
28.04.2022 20:25 Ответить
они об этом всегда знали, нихера им не стыдно
28.04.2022 22:21 Ответить
*********** рашистские явно недооценивают своего противника: в Украине они воюют не то что с НАТО - с ВС всей Галлактики !!!
28.04.2022 19:36 Ответить
ага а их распыляет космодесант 🤣
28.04.2022 19:49 Ответить
дотрынделись кацапы, хлебали бы свои щи дальше и дрочили на путина
28.04.2022 19:36 Ответить
Кислих щів і десерту з брюкви було замало. Захотілося вєлічія.
28.04.2022 19:51 Ответить
"Он много ещё чего сказал… Да уже и понятно, что после заседания в Раммштайне наша Россия признана фашистским государством, и нас будут добивать всем миром. И к тем сорока странам присоединится ещё сотня. Даже Бразилия заявила сегодня, что будет поставлять боеприпасы на Украину. Пора чёто делать с бункерным, пока цугундер не пришёл…"
28.04.2022 20:02 Ответить
Такі заяви - дуже добре!
Означає, що

Стадо готують до ПОРАЗКИ!
28.04.2022 20:06 Ответить
Спрашивают у русских

- что вы делаете в Украине?
- воюем с НАТО

- и что есть потери

- да, наших более 20 000 погибло

- а НАТОвцев?
- а они ещё не подъехали
28.04.2022 20:14 Ответить
Насправді відбулась якась переміна. То белькотіли щось, тремтіли а тут не бояться. Те саме було перед війною.
Допомога для ведення партизанської війни

Публікація планів х*йла. Та незрозуміле белькотанняня про санкції
З початком війни одразу пішло розгортання допомоги та санкцій.
Спочатку м'яке спонукання розпочати війну, а зараз підштовхування до вікористання ЯЗ ???
Може все іде за планом?
28.04.2022 20:20 Ответить
якби НАТО війну проти орди розпочали

То давно вже б не було орди тієї клятой .
28.04.2022 20:21 Ответить
рф говорить, що програла нато.
А нато на поле боя ще й не являлось)
28.04.2022 20:22 Ответить
Проти НАТО війна кацапні закінчилась би через пару діб після початку
28.04.2022 20:23 Ответить
Тільки недорозвинені ординці можуть парад проводити

Коли свою армію "" нєпабєдімую і лєгєндарную ""

Україна вщент розбила

То ж урочистим маршем пройдуть 25 ТИСЯЧ згубили

60 ТИСЯЧ навіки інвалідами стали

Але для них парад провести - справа честі істот без честі ....
28.04.2022 20:31 Ответить
Бідна раssеюшка - а вздовж дороги НАТА с косами стоiть:
28.04.2022 20:33 Ответить
Війна на території України.Що Україна вже член НАТО?
28.04.2022 20:34 Ответить
нато потребовалось бы дней 5 чтобы от рашки и мокрого следа не осталось!
29.04.2022 10:08 Ответить
 
 