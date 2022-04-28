РФ заявляет, что против нее воюет НАТО, потому что осознает, что потерпела поражение в Украине, - Байден
Президент США Джо Байден прокомментировал заявления Кремля, что против России вроде как воюет НАТО.
Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.
"Это свидетельствует об отчаянии, которое сейчас испытывает Россия, потому что они потерпели неудачу. Поэтому они делают такие заявления, что якобы это уже конфликт с НАТО. Но на самом деле это просто рефлексия. Это просто свидетельство их поражения, неудачи".
Мы оказываем Украине военную помощь, чтобы они могли сопротивляться. И теперь они (Россия. – Ред.) утверждают, что США и все страны-члены НАТО также вовлечены в эту войну. Во-первых, это просто оправдание поражения, неудачи. А во-вторых, если они об этом серьезно говорят, то это тоже глупо с их стороны. Потому что вообще никто не должен делать легкомысленные заявления о потенциальном применении ядерного оружия", – подчеркнул президент США.
Ні....То рептилоїди
Украинцы так наваливают русне, что оне в недоумении придумывают все несуразицы )))
месседж, который сейчас массово распространяют оккупанты - это подорожание продуктов, всемирный продовольственный кризис, снижение уровня жизни в Европе и в мире за поддержку Украины. Второй месседж - это оружие, которое поставляют наши партнеры, якобы оно продается на" черном рынке " и сбывается в Африку. А третий, главный, Украина - это "ритейл" (процесс продажи продукции или услуг конечным потребителям - прим.), а Россия - "жертва репрессий".
все поставляемое оружие имеет неактивные метки и его перемещение постоянно отслеживется
.
. Їм напевно ж зараз просто соромно , коли вони усвідомили нарешті , що багато років поспіль , боялися звичайних понтів звичайного - гопніка . Якого тепер 3.14здяче слабіший супротивник , котрий тих понтів , на відміну від Заходу , не злякався .
Означає, що
Стадо готують до ПОРАЗКИ!
- что вы делаете в Украине?
- воюем с НАТО
- и что есть потери
- да, наших более 20 000 погибло
- а НАТОвцев?
- а они ещё не подъехали
Допомога для ведення партизанської війни
Публікація планів х*йла. Та незрозуміле белькотанняня про санкції
З початком війни одразу пішло розгортання допомоги та санкцій.
Спочатку м'яке спонукання розпочати війну, а зараз підштовхування до вікористання ЯЗ ???
Може все іде за планом?
То давно вже б не було орди тієї клятой .
А нато на поле боя ще й не являлось)
Коли свою армію "" нєпабєдімую і лєгєндарную ""
Україна вщент розбила
То ж урочистим маршем пройдуть 25 ТИСЯЧ згубили
60 ТИСЯЧ навіки інвалідами стали
Але для них парад провести - справа честі істот без честі ....