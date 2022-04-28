Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 28 апреля

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 апреля.

Генштаб ВСУ в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Идут шестьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против нашего государства.

Продолжается вражеская наступательная операция в Восточной операционной зоне с целью окружения группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Наибольшая активность противника наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в действиях врага не зафиксировано. Авиация противника продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории республики Беларусь. По имеющейся информации, авиационные подразделения воздушно-космических сил Российской Федерации продолжают использовать аэродром Барановичи. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси продолжают несение дежурства в усиленном режиме.

На Северском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружено. Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения росгвардии.

На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию российской федерации батальонно-тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонно-тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области российской федерации на Харьковщину. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огневое поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направленим населенных пунктов Сладкое и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Ивановка и Заградовка.

