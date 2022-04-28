РУС
25% домов в Харькове непригодны для жизни, около 50% школ разрушены оккупантами, - Терехов

Четверть жилья в Харькове непригодна для жизни из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городе 25% жилья непригодно, я имею в виду многоквартирные дома для жилья. Сегодня около 50%, вдумайтесь, 50% школ оккупант разрушил!" – отметил он.

По словам Терехова, оккупанты с начала полномасштабного вторжения ежедневно обстреливают Харьков.

Харьков (7728) Терехов Игорь (258)
