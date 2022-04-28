Вследствие наезда на мину оккупантов в Киевской области погиб мужчина, трое получили ранения, - Небытов

Правоохранители призывают граждан не выезжать на грунтовые дороги находившихся в оккупации районов.

Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Перелом локтевого сустава и бедра, и это пострадавшему еще удалось выжить после наезда на противотанковую мину. Взрыв произошел сегодня в селе Маковище, когда работники энергетической компании выехали на полевую дорогу.

У места детонации обнаружили еще 5 таких мин – смертельная ловушка, которую оставили российские военные, отступая с территории Киевской области.

Роковым оказался выезд на полевую дорогу для другой бригады, которая сегодня восстанавливала свет в Макаровском районе. Один работник погиб, еще двое ранены вследствие наезда на мину", - говорится в сообщении.

Небытов призывает граждан быть осторожными и не выезжать на грунтовые дороги находившихся в оккупации районов.

"Обходите заброшенные здания и места дислокации войск агрессора, не берите незнакомые предметы с мест боевых действий. Берегите себя и обязательно предупредите об опасности своих родных! Простые инструкции спасают жизнь", - добавил он.

