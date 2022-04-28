РУС
Вследствие наезда на мину оккупантов в Киевской области погиб мужчина, трое получили ранения, - Небытов

Правоохранители призывают граждан не выезжать на грунтовые дороги находившихся в оккупации районов.

Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Перелом локтевого сустава и бедра, и это пострадавшему еще удалось выжить после наезда на противотанковую мину. Взрыв произошел сегодня в селе Маковище, когда работники энергетической компании выехали на полевую дорогу.

У места детонации обнаружили еще 5 таких мин – смертельная ловушка, которую оставили российские военные, отступая с территории Киевской области.

Роковым оказался выезд на полевую дорогу для другой бригады, которая сегодня восстанавливала свет в Макаровском районе. Один работник погиб, еще двое ранены вследствие наезда на мину", - говорится в сообщении.

Небытов призывает граждан быть осторожными и не выезжать на грунтовые дороги находившихся в оккупации районов.

"Обходите заброшенные здания и места дислокации войск агрессора, не берите незнакомые предметы с мест боевых действий. Берегите себя и обязательно предупредите об опасности своих родных! Простые инструкции спасают жизнь", - добавил он.

Чому такі виїзди на прикриваються саперами? Усім зрозуміло, що лектропостачання треба відновлювати! Як можна допустити таке??
28.04.2022 20:00 Ответить
сапёров не хватает, их очень мало. У нас сотни тысяч километров полевых\лесных дорог. Хотите ускорить процесс - идите на курсы. Они бесплатные. В Киевской области от мин разминировать придется еще несколько лет, неразорвавшиеся боеприпасы в полях будут попадаться еще лет тридцать. Потом пойдет на спад.
28.04.2022 20:14 Ответить
те кто послал людей на грунтовку под СУД
28.04.2022 20:05 Ответить
Нам потрібна величезна кількість саперів! Навчання своїх і готові закордонні добровольці! І всі отакі виїзди ремонтних бригад, а також Швидких за місто тощо мають обов'язково супроводжуватися саперами! Інакше це вбивство! І винна в цьому влада, бо не законів не саперів досі немає! А ремонтники медики рятувальники теж не мають сидіти мовчки на попі, а ставити питання на мітингах і бойкотах виїздів і страйках робочих колективів! Це ваше життя!
28.04.2022 20:16 Ответить
Які сапери і яке навчання, влада вже довчасні вибори хоче робити, їй горить, поки боневтік має підтримку серед лохторату
28.04.2022 20:27 Ответить
Лохторат? То у вас в Кацапії. В нас-громадяни.
28.04.2022 20:50 Ответить
громадяни не голосують за совкового манкурта у косоворотці. То просто було насєлєніє "какая разніца".
28.04.2022 21:09 Ответить
 
 