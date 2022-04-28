В Геническе местные школы заставляют переходить на обучение по российской программе, - облсовет

Российские оккупанты в Геническе заставляют школы переходить на обучение по российской программе.

Об этом сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Геническе орки вместе с местными коллаборационистами принудительно собирали директоров школ громады и выдвинули им ультиматум - подать списки учителей, которые готовы с первого сентября продолжать работу по российской программе. Тех учителей, кто соглашается, летом собираются отправлять в Крым на переподготовку. Остальных угрожают выгнать с работы", - рассказал он.

"Я верю, что к первому сентября Херсонщина не только уже будет свободна от орков, но и начнет восстанавливаться. А возможно, к тому времени уже будут звучать первые приговоры в отношении негодяев, которые сегодня оказывают давление на наших педагогов", - добавил Соболевский.

