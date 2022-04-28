РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11576 посетителей онлайн
Новости Война
3 893 15

В Геническе местные школы заставляют переходить на обучение по российской программе, - облсовет

херсон,рф,війна,окупанти

Российские оккупанты в Геническе заставляют школы переходить на обучение по российской программе.

Об этом сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Геническе орки вместе с местными коллаборационистами принудительно собирали директоров школ громады и выдвинули им ультиматум - подать списки учителей, которые готовы с первого сентября продолжать работу по российской программе. Тех учителей, кто соглашается, летом собираются отправлять в Крым на переподготовку. Остальных угрожают выгнать с работы", - рассказал он.

"Я верю, что к первому сентября Херсонщина не только уже будет свободна от орков, но и начнет восстанавливаться. А возможно, к тому времени уже будут звучать первые приговоры в отношении негодяев, которые сегодня оказывают давление на наших педагогов", - добавил Соболевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Геническе рашисты вывесили советский флаг и восстановили памятник Ленину. ФОТО

школа (3031) Геническ (31) Херсонская область (5117)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Какой идиот еще своих детей в школу отправляет на окупированных территориях? У вас дети лишние?
показать весь комментарий
28.04.2022 20:16 Ответить
+7
Русская програма: путин - *****. шойгу - оленевод, росия - *****. Слава - Украине!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 20:11 Ответить
+7
eti rjuske debyli dumajut shto oni tam dozhivut do sentjabrja ?
показать весь комментарий
28.04.2022 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ванька до тебе прийшли ваньки звільняти тебе від української мови, вилазь блд!
показать весь комментарий
28.04.2022 20:29 Ответить
долбоящеры ру програма уже не где в мире кроме братского им зимбабви не будет признаваться
показать весь комментарий
28.04.2022 20:10 Ответить
що там на фронті? кацапи вже на піку своїх можливостей?
показать весь комментарий
28.04.2022 20:14 Ответить
Русская програма: путин - *****. шойгу - оленевод, росия - *****. Слава - Украине!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 20:11 Ответить
вигнати з роботи ? а вони на неї приймали ? богата земля рузкая на дебілів !
показать весь комментарий
28.04.2022 20:13 Ответить
eti rjuske debyli dumajut shto oni tam dozhivut do sentjabrja ?
показать весь комментарий
28.04.2022 20:13 Ответить
Какой идиот еще своих детей в школу отправляет на окупированных территориях? У вас дети лишние?
показать весь комментарий
28.04.2022 20:16 Ответить
ну там выбор не велик: либо в школу, либо в сыбир... окупация мать ее.. кто не выехал, ну не будем осуждать. ведь юг здали а могли закидать асфальом, так что...
показать весь комментарий
28.04.2022 20:18 Ответить
а вибір дуже простий. я живу в Херсоні, в мене 2 дітей шкільного віку, не виїхала, і не тому що мене це тішить, а тому що в мене і в чоловіка тут батьки, всі в одне авто не вміщаємось, виїзд дуже небезпечний, маю купу знайомих, які виїзжали під кулями. Діти зараз навчаються за українськими програмами дистанційно (хвала коронавірусу, цей процес досить на високому рівні), якщо нас таки здали, то трохи почекаємо, коли активні бойові дії закінчаться, будемо кидати домівки і визжати, отака х,,,ня малята...І да, ви не в окупаціїї, тому не беріться засуджувати, бо це дуже боляче....ми вже всі сльози виплакали від безсилля...і знаєте, мене постійно бентежить питання - чим ми заслужили на таке, адже Херсон - єдиний захоплений обласний центр, а тепер ще всі намагаються нас осудити....
показать весь комментарий
28.04.2022 20:38 Ответить
Осудити вас намагаються лише довбойоби. Тримайтесь!
показать весь комментарий
29.04.2022 00:48 Ответить
а русскім тоже какаяразніца на каком язикє разгаварівать?
показать весь комментарий
28.04.2022 20:17 Ответить
Нє, цим "нє какаяразніца", бо мови вчити кацапи не *******: в них щелепи рускаязичниє.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:42 Ответить
Я руССкий бы выучил только за то, чтоб руZZкий корабль слать *****!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 20:48 Ответить
Тоня Демкив , кожного дня коли балакаю зі своїми друзями, рідними з Бердянська , то згадуємо Херсон. То дурні засуджують херсонців, Херсон показав свій дух та силу.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:33 Ответить
 
 