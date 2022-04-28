На Восточном направлении 28 апреля враг совершил три атаки, уничтожено 42 оккупанта, 3 танка, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "В частности, 28 апреля российские фашистские войска совершили 2 атаки. Продолжаются бои. Потери врага составляют: личного состава – 42; танков – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АО – 1; БПЛА – 2".
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении отбиты 3 атаки россиян, уничтожены 75 оккупантов, 1 БМП и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"
