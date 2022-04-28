РУС
На Восточном направлении 28 апреля враг совершил три атаки, уничтожено 42 оккупанта, 3 танка, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 28 апреля российские фашистские войска совершили 2 атаки. Продолжаются бои. Потери врага составляют: личного состава – 42; танков – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АО – 1; БПЛА – 2".

Комментировать
28.04.2022 21:03 Ответить
Нашим хлопцям щира подяка і респект , за те , що так гарно бъють орків 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
28.04.2022 21:31 Ответить
Слава ЗСУ!
28.04.2022 21:58 Ответить
 
 