Мы готовы к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали", - Зеленский
Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень важно, что господин Гутерриш в Москве поднял вопрос эвакуации наших людей из города Мариуполь, в частности - с завода "Азовсталь", потому что, несмотря на слова президента России о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория завода "Азовсталь" подвергается варварским бомбардировкам со стороны российской армии", - подчеркнул глава государства.
По его словам, Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.
"Ожидаем также человеческого отношения к этим людям со стороны РФ. Рассчитываем, что эта часть миссии господина Генерального секретаря будет результативной, готовы всячески этому способствовать", - сказал Зеленский.
В то же время, добавил президент, мониторинговая миссия ООН по правам человека должна продолжать документировать все преступления России и армии РФ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты разбросали на территории "Азовстали" свои агитки: "Все по "учебнику" Геббельса! Ничего нового". ФОТО
те що наобіцяли буцімто Гутерешу - рашка поквапилася спростувати як тільки Гутереш вийшов за двері.... так шо - ніяких домовленостей не існує
- читати з суфлера ще якось тями вистачає, а от самому фразу побудувати...
або "я не лох" виходить, або "мільярд дерев"
Хоча міттево втілити якісь капості (на зразок розмінування кримського перешийку) - тут проблем не буде! ермакі, демченкі, татарови допоможуть
ТО ВОНИ стреляють в присутності Гутереша в Києві
давно пора уяснить , шо хутин - з глузду заїхав .
И його пора ликвидировати ‼️
«За його словами, Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей
Джерело:
??????????? миттєвого втілення ЧОГО ?????
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!