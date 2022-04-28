Мы готовы к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали", - Зеленский

Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что господин Гутерриш в Москве поднял вопрос эвакуации наших людей из города Мариуполь, в частности - с завода "Азовсталь", потому что, несмотря на слова президента России о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория завода "Азовсталь" подвергается варварским бомбардировкам со стороны российской армии", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

"Ожидаем также человеческого отношения к этим людям со стороны РФ. Рассчитываем, что эта часть миссии господина Генерального секретаря будет результативной, готовы всячески этому способствовать", - сказал Зеленский.

В то же время, добавил президент, мониторинговая миссия ООН по правам человека должна продолжать документировать все преступления России и армии РФ.

