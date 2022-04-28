РУС
Мы готовы к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали", - Зеленский

азовсталь

Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что господин Гутерриш в Москве поднял вопрос эвакуации наших людей из города Мариуполь, в частности - с завода "Азовсталь", потому что, несмотря на слова президента России о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория завода "Азовсталь" подвергается варварским бомбардировкам со стороны российской армии", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

"Ожидаем также человеческого отношения к этим людям со стороны РФ. Рассчитываем, что эта часть миссии господина Генерального секретаря будет результативной, готовы всячески этому способствовать", - сказал Зеленский.

В то же время, добавил президент, мониторинговая миссия ООН по правам человека должна продолжать документировать все преступления России и армии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты разбросали на территории "Азовстали" свои агитки: "Все по "учебнику" Геббельса! Ничего нового". ФОТО

Мариуполь (5741) эвакуация (2157) Азовсталь (380)
Топ комментарии
+28
З ким ви готові проводити переговори? Хто допустив оточення Маріуполя? Хто розмінував Кримський перешейок? Суспільство має знати "героїв", які зробили цю зраду, а сьогодні корчать із себе миротворців по визволенню наших захисників.
28.04.2022 21:19 Ответить
+21
28.04.2022 21:28 Ответить
+16
Бубочка , ДОГОВОРИ ФРАЗУ
«За його словами, Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей
Джерело:

??????????? миттєвого втілення ЧОГО ?????
28.04.2022 21:30 Ответить
ми готові а от лаптєноги виродки ні-
28.04.2022 21:17 Ответить
Доо, дуже важливо що порушив й "озаботився" гутереш. Треба бити по російським містам доти, доки не звільнять Маріуполь. Все інше - тупа маячня.
28.04.2022 21:18 Ответить
А ще краще по мацквє
28.04.2022 21:19 Ответить
Телевежа має бути першою, разом зі скабєєвими й іншими мразями.
28.04.2022 21:29 Ответить
28.04.2022 21:19 Ответить
Путин не выпустит военных живыми без капитуляции с потерей территорий. Он не идиот, а обычный преступник, который хочет сделать царскую власть с престолонаследнием по родовой линии. Если он отпустит живыми, то Славянск раньше зимы он не возьмет. Либо убьет воинов, либо заставит подписать такой договор, который выиграет ему год-полтора на производство еще пары десятков тысяч искандеров и подготовки полумиллионной армии.
28.04.2022 21:21 Ответить
100500 тысяч анало говнетов. Сказочник
28.04.2022 22:18 Ответить
Якась маячня. Готові, дуже готові, миттєво готові і що? Діяти будете чи ще готуєтесь?
28.04.2022 21:21 Ответить
Про які досягнуті домовленності йде мова...!?
28.04.2022 21:24 Ответить
про ніякі...
те що наобіцяли буцімто Гутерешу - рашка поквапилася спростувати як тільки Гутереш вийшов за двері.... так шо - ніяких домовленостей не існує
28.04.2022 21:30 Ответить
Дотягнули ситуацію......
28.04.2022 21:26 Ответить
Єдине, до чого воно постійно готове, це переговори…
28.04.2022 21:27 Ответить
На жаль, і до переговорів зе не здатне!
- читати з суфлера ще якось тями вистачає, а от самому фразу побудувати...
або "я не лох" виходить, або "мільярд дерев"
Хоча міттево втілити якісь капості (на зразок розмінування кримського перешийку) - тут проблем не буде! ермакі, демченкі, татарови допоможуть
28.04.2022 21:34 Ответить
Останні прильоти по Києву та областях ясно показують вагу будь-яких переговорів і домовленостей з рашистами.
28.04.2022 21:27 Ответить
ТО ВОНИ стреляють за 50 км від Байдена
ТО ВОНИ стреляють в присутності Гутереша в Києві

давно пора уяснить , шо хутин - з глузду заїхав .

И його пора ликвидировати ‼️
28.04.2022 21:35 Ответить
28.04.2022 21:28 Ответить
так...за три роки ми пережили чуму і переживаємо-страждаємо війну (дай Боже щоб вона (війна) вже скоріше здохла, разом з ******)
28.04.2022 21:33 Ответить
Якраз те, про що писав "знаменитий" Ю. Касьянов у квітні 2019-го: "С Зєлєнскім у Украіни єсть шанс...". Видно, що є. Але не з Зеленським, а з ЗСУ.
28.04.2022 21:42 Ответить
Он писал одно, но оказалось другое. Потому что балабол
28.04.2022 22:20 Ответить
Війна була б і при Порошенко, для ***** це єдиний вихід утримання влади, іншого він не вміє
28.04.2022 21:59 Ответить
Враньё
28.04.2022 22:21 Ответить
тільки Нептунів , Вільх , Громів і ще всяких феєрверків були б сотні і прохід з Криму замінований і в армії вистачало броників та касок ...
28.04.2022 22:29 Ответить
28.04.2022 23:56 Ответить
28.04.2022 21:30 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
28.04.2022 21:32 Ответить
по-більше рунувань на їх теріторії - добре додає аргументів
28.04.2022 21:35 Ответить
Зеленський вже давно президент,а так і не зрозумів,з ким Україна має справу.
28.04.2022 21:34 Ответить
зеленсткий тільки сидить під шильдиком "Презедент", а був і буде тільке зе - слабенький розумом та не обтяжений моральністю паяц.
28.04.2022 21:42 Ответить
Як він собі це уявляє?((Москлі розказали вже всім своїм ,що там ганібали нацики,а тепер домовимося(((Я розумів би це,якби це було затягуванням часу та підготовка до деблокади з виходом до Азовського моря(А так,нагадує заглядання в очко *****(Я хочу помилятися,і якщо станеться щось позитивне,з того що я написав,то заберу слова назад.
28.04.2022 21:35 Ответить
Це по суті знову перекладання відповідальності і затягування часу щоб потім сказати - от бачите ми старалися, все робили але не встигли.
28.04.2022 21:35 Ответить
не треба було їх туди пускати... але абіззяні щось говорити - дарма...
28.04.2022 22:13 Ответить
Хто у таких випадках має виправляти похеризм 73%?
28.04.2022 22:17 Ответить
ЗСУ. Для этого налогоплательщики и содержат армию
28.04.2022 22:23 Ответить
 
 