20 088 44

РФ ударила по Киеву во время визитов Гутерриша и Петкова, это демонстрация отношения России к Украине, Европе и миру, - Кулеба

вибух

Российские оккупанты ударили по Киеву именно тогда, когда с официальным визитом в городе находились премьер Болгарии Петков и генсек ООН Гутерриш.

Об этом глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия ударила по Киеву именно тогда, когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер Болгарии Кирилл Петков посещали нашу столицу. Этим отвратительным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева раздались сильные взрывы. ВИДЕО

Топ комментарии
+38
вышвырнуть ********** с ООН как кусок говна
28.04.2022 21:26 Ответить
+34
Может теперь импотентам из ООН дойдет что ху.ло свихнулся окончательно.
28.04.2022 21:26 Ответить
+28
лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать... от других
в данном случае - и увидеть глазами и услышать собственными ушами
28.04.2022 21:25 Ответить
гутапєрчєвий там наверно постарів на 10 років, з 72 до 82 одразу
28.04.2022 21:24 Ответить
та не, он просто стал немного легче.......
28.04.2022 21:28 Ответить
Та то не они.. то Украина обстреливает Украину
28.04.2022 22:53 Ответить
лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать... от других
в данном случае - и увидеть глазами и услышать собственными ушами
28.04.2022 21:25 Ответить
...і штани зайвий раз випрати...
28.04.2022 23:22 Ответить
ех, нам би хоча пару сотен крилатих ракет...
28.04.2022 21:25 Ответить
У нас вони були, але пРЕЗИДЕНТ куЧМО віддав їх теперішнім окупантам за міфічні газові борги в кінці 90-х!
28.04.2022 21:32 Ответить
І тепер ними по нас хірачать, гаранти нашої безпеки.
28.04.2022 21:47 Ответить
Ти хотів сказати булиБ, якби препи....здент не урізав (м'яко) фінансування перед початком війни?
28.04.2022 21:53 Ответить
Янукович 2010году отдал последние 90 кг высокообогащенного урана рашке которого хватило бы на 3 ядерные бомбы
28.04.2022 22:16 Ответить
так это наши ракеты, отданные узкоглазым славянам, и летят обратно
28.04.2022 21:49 Ответить
Может теперь импотентам из ООН дойдет что ху.ло свихнулся окончательно.
28.04.2022 21:26 Ответить
вышвырнуть ********** с ООН как кусок говна
28.04.2022 21:26 Ответить
Вигнали ж колись з Ліги Націй ...
28.04.2022 21:28 Ответить
повтор витка истории через 100 +- 10 лет
28.04.2022 21:33 Ответить
тем более, что они там сидят незаконно, на месте СССР, но не как РФ.....
28.04.2022 21:32 Ответить
Ну виженуть їх і ... і яка зараз нам практична з того користь? Без сарказму запитую, дійсно не розумію.
28.04.2022 21:53 Ответить
красивое: достойный сын Казахского народа ответил путлеру......
https://twitter.com/i/status/1519576989102977025
28.04.2022 21:27 Ответить
Пане Кулеба надіюсь все ясно на рахунок перемовин з ворогом? А то днями читав, що ви дуже хотіли домовлятися про мир! 🤔
28.04.2022 21:28 Ответить
Кулеба виконує те що йому наказали, як і лавров-конячка... чи ти думаєшь якщо зеленьба вирішить підписати якусь дичину, то Кулеба влаштує революцію? і він і Залужний команда Зе...
28.04.2022 21:37 Ответить
ему александрочив приказал эту пургу нести. А александрочиву ермак рекомендовал.
28.04.2022 21:38 Ответить
Будут знать как с ****** договариваться. Как раз Гутеришь вчера из Мацквы приехал с переговоров. Ну как вам договороспособность *****? Не удивлюсь если ***** еще и новичком его намазал
28.04.2022 21:33 Ответить
Нормально. То что надо. Хотя и грешно конечно такое писать, но нам это на руку.
28.04.2022 21:33 Ответить
У Гуттеріша моментально простатит пройшов )
28.04.2022 21:33 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
28.04.2022 21:35 Ответить
Гутерріша ***** макнув в лайно двічі за три дні - спершу пообіцявши гуманітарний коридор і припинення бомбування Азовсталі в Маріуполі (бомбування посилили, коридору не дали) і вдруге "привітав" Гутерріша в Києві ракетними ударами. Цими діями ***** висловив зневагу та презирство до ООН. Залишилось дочекатись реакції ООН та світової спільноти.
28.04.2022 21:35 Ответить
Розуміете - хутін вже болен псіхіческі
Світ забовьязан одягнуть на нього домовину
28.04.2022 21:40 Ответить
І що це змінить? Вважаєте буде кращим отримати, наприклад, Патрушева замість *****?
28.04.2022 23:19 Ответить
Не буде жодної реакції від цих імпотентів
28.04.2022 21:41 Ответить
Гутьереш в памперсах...озабочених сильно
28.04.2022 21:39 Ответить
В нас повно мільярдерів,можна було поставити ешелоноване ппо.То й же Ахметов міг весь Маріуполь і донецьку область зберегти.але ж потрібно бути менше жадібним.
28.04.2022 21:40 Ответить
Не його Армія, не його Мова, не його Віра.
28.04.2022 21:47 Ответить
ну раз так - то зараз не його - Азовсталь, не його - комбiнат Iллiча
28.04.2022 22:28 Ответить
Вот так вдроде гутеришь-гутеришь с пуйлом за мир-дружбу-жвачку, только отвернулся - а он тебе ракету в зад. И вся цена его слов.

Я думал, что поездка Гутериша будет бесполезной. Оказалась полезной.
28.04.2022 21:49 Ответить
Що тут ще казати;
***** ще раз доказало що воно звичайне *****
28.04.2022 21:51 Ответить
А вони говорили! На своїх пропагандистських передачах!
Що треба бити по києву, коли туди якісь європейські лідери приїзжають!
Для того, щоб вони туди не приїзджали.
28.04.2022 22:01 Ответить
Ещё раз доказывает не жизнеспособность ООН.
28.04.2022 22:03 Ответить


Все пройдет, но будет хуже…

Им по.уй на все.

На женщин, детей, генсека ООН, мировое сообщество, правила ведения войны, гуманитарную катастрофу, элементарную дипломатию.

Они теперь никто. Они обнулили сначала Путина. А теперь весь авторитет РФ и все исторические заслуги со времен Рюрика.

Ничтожества.
28.04.2022 22:04 Ответить
И кто это "они"? Конкретизируйте пожалуйста, а то не всем ясно, кто это сделал, особенно кто обнулил "бункерного"!
28.04.2022 22:47 Ответить
весь авторитет РФ и все исторические заслуги со времен Рюрика.


какой авторитет? какое отношение эрэфия имеет к Рюрику?

рассея- это выкидыш и продолжение Орды, это анти-Русь со времени перввого прото-кацапа

андрейки багалюбскага, основавшего сей проект в сраном Зелесье, которое никогда Русью не

было.

с чего начал первый прото-кацап андрейка? правильно, с похода на Киев, на Русь - сожжение Киева еще за 70 лет до монголов, воровство главной иконы Руси, которая сейчас на паРаше азиопской икона Валадимерскай Божьей матери.
а ведь потом была еще коллаборация с Ордой, московиты более 300-х лет на брюхе ползали под монголами...потом ставка хана переехали с Сарай-бату на вЯликай рюзьге ряки Волг...Итиль рЯки на мас-кву...

а позже московская орда при ваньке третьем и сумасшедшей полу-чурке ваньке грознам уничтожили великий Новгород и Псков чуть более, чем полностью...
рассея, паРаша, эрэфия всегда такой была...какой Рюрик? какой авторитет? о чем Вы?



.
30.04.2022 14:57 Ответить
Путинская кукуха окончательно поехала.
В добрій путь, привет дядюшкам Альцгеймеру и Паркинсону.
28.04.2022 22:19 Ответить
Пора дядькові Антоніу робити логічні висновки: викидати негайно "рашу" з ради безпеки ООН та й з ООН взагалі! 🤔
28.04.2022 22:42 Ответить
Якби не кількість ракет, то можна було б списати на аналагавнєт точність
29.04.2022 09:00 Ответить
а уроды из оон будут выражать озабоченность!
29.04.2022 09:58 Ответить
 
 