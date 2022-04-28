РФ ударила по Киеву во время визитов Гутерриша и Петкова, это демонстрация отношения России к Украине, Европе и миру, - Кулеба

Российские оккупанты ударили по Киеву именно тогда, когда с официальным визитом в городе находились премьер Болгарии Петков и генсек ООН Гутерриш.

Об этом глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия ударила по Киеву именно тогда, когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер Болгарии Кирилл Петков посещали нашу столицу. Этим отвратительным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", - подчеркнул он.

