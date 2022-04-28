РУС
Рашисты почти непрерывно обстреливали Харьковщину в течение дня - пять человек погибли, 11 получили ранения

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область, вследствие чего погибли 11 гражданских лиц.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня очередной день почти непрерывных обстрелов российскими захватчиками Харьковщины. Под огнем оккупантов продолжают гибнуть мирные люди.

Враг продолжил бить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. 2 мирных жителя погибли, 4 харьковчан ранены", - говорится в сообщении.

Также продолжились обстрелы населённых пунктов Харьковского района. В Хролах – 1 раненый, в Котлярах – 1 раненый, 1 человек погиб. В Покотиловке – 5 раненых и 2 погибших.

"Сегодня оккупанты предприняли очередную попытку наступать от Изюма в направлениях Бражковки, Долгенького и Большой Камышевахи. Но понесли большие потери и вынуждены были отступить. Наши защитники героически держат оборону. Враг несет большие потери", - подытожил он.

ВСУ зашли в село Русская Лозовая на Харьковщине, - мэр

