РУС
Новости Война
24 670 32

Ракета оккупантов попала в жилой дом в Киеве, в настоящее время госпитализированы трое пострадавших, - Кличко

В результате обстрела Киева российскими оккупантами, предварительно, пострадали три человека. Они госпитализированы.

Об этом в Telegram сообщил глава Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. Сейчас госпитализировали троих пострадавших", - говорится в сообщении.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фото дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева раздались сильные взрывы. ВИДЕО

Ракета оккупантов попала в жилой дом в Киеве, в настоящее время госпитализированы трое пострадавших, - Кличко 01

Киев (25996) Кличко Виталий (4674) обстрел (29050)
Топ комментарии
+25
******** **********, смерть уже ходить над вами
28.04.2022 21:50 Ответить
+17
геращенко продолжает работать корректировщиком. Интересно только, за рубли или за ягель
28.04.2022 21:53 Ответить
+13
Міцний будинок. Дякувати Богу поверхи вище не завалились
28.04.2022 21:52 Ответить
28.04.2022 21:50 Ответить
геращенко вже зливає інфу
28.04.2022 21:51 Ответить
Герасчунко заїбав
28.04.2022 21:51 Ответить
Міцний будинок. Дякувати Богу поверхи вище не завалились
28.04.2022 21:52 Ответить
Так це ж монолітно-каркасний. Треба розуміти ж це.
28.04.2022 22:57 Ответить
Ну дом построенный на совесть, не посыпался
28.04.2022 21:53 Ответить
геращенко продолжает работать корректировщиком. Интересно только, за рубли или за ягель
28.04.2022 21:53 Ответить
Заткніть хтось писок цій жирній свині геращенку, всюди це чмо першим рапортує!!!!
28.04.2022 21:53 Ответить
Спочатку розберися, а потім іншим зауважуй.
Спробуй оцінити ситуацію критично.
Найвірогідніше - це результат потрапляння рештків збитої ППО ракети.
Сравна бойова ракета знесла би цей будинок повністю.
Куди вона мала потрапити, це інша справа, ймовірно значно в інший об'єкт
28.04.2022 22:09 Ответить
брехня ничего бы он не снесла
28.04.2022 22:15 Ответить


"Найвірогідніше - це результат потрапляння рештків збитої ППО ракети."
Ні.
Мабудь товариСЧ "експерт" не бачив наслідків влучання уламків, навіть великих, і реального
прильоту.

"Сравна бойова ракета знесла би цей будинок повністю."
Дивлячись яка, якщо з б/ч 500 кг, може і знсла б, а якщо 200, що якраз схоже за результатами прильоту, то - ні.
28.04.2022 23:03 Ответить
Добре, що на Банкову не прилетіло!)
28.04.2022 21:54 Ответить
А там нема нікого. Вовіка тільки на відосики туди пускають.
28.04.2022 21:57 Ответить
Дом надо эвакуировать и ограждать срочно. Конструкции долго не продержатся.
28.04.2022 21:54 Ответить
Дом эвакуировать нужно, но не факт, что не продержатся - там визуально только две несущие колонны выбило, скорее всего нужно просто укрепить дополнительно стойками и ремонтировать (если это подлежит ремонту). Дом монолитно-каркасный, возможно это не является для него критическим повреждением.
28.04.2022 22:46 Ответить
🔴⚫ Херащенко на касапов работает. Наводчиком. Сливает инфу на касапском же Инстаграме. 🔴⚫
28.04.2022 21:55 Ответить
Скорее всего целились в общем по центру, пофиг куда. И высокоточные наверное уже заканчиваются. Бахнули чем то вроде Х-55…
показать весь комментарий
28.04.2022 22:01 Ответить
29.04.2022 07:42 Ответить
А Верховна Рада вже відстроюватись збиралася-гроші замаячили..
28.04.2022 22:04 Ответить
А коли буде відповідь? Чекаемо до рівня Харкова ?
28.04.2022 22:06 Ответить
Харькове а основном артиллерией разбивают
28.04.2022 22:10 Ответить
Говорят что ракеты с Крыма по Киеву ударили, как как суки они пролетели всю Украину. Ну это просто ******
28.04.2022 22:11 Ответить
У нас ПВО а не ПРО к сожалению, что часть сбивают и то хорошо
28.04.2022 22:15 Ответить
Не з Криму,а з Білорашки-Гаюн про запуски з літаків писав за 15-20 хв до удару
28.04.2022 22:17 Ответить
Так там вроде разворочен лестничный марш на первых этажах - как людей выводят ? Из окон ?
28.04.2022 22:15 Ответить
дом новострой не полностью заселен первые этажи вроде магазин
28.04.2022 22:26 Ответить
Присмотритесь, там выше застекленные лоджии. Значит с этой стороны не лестничный марш с холодными переходами, а жилые комнаты с выбитыми перемычками. На втором этаже, похоже, разрушены несущие колонны. Х.з, подлежит ли ремонту дом, но если да, то ремонтировать нужно срочно.
28.04.2022 22:36 Ответить
Калцапы просто ****** этой воздушной тревогой. Когда мы уже начнём сбивать эти ракеты, когда наши семьи будут спать спокойно. Наши политики перед выборами или перед камерами давали кучу обещаний юли, порохи, зеленские, ляшко, гриценко, яйценюк. Так пускай сейчас пообещают и хоть раз решат вопрос с ПВО, пускай договариваются хоть с чертом. А так только обицянки, а многие просто пропали, где то жопы на солнце жарят
28.04.2022 22:19 Ответить
А ти за кого голосував?
28.04.2022 22:23 Ответить
догадайся з одного разу, за кого голосують люмпени з маргіналами напару?
28.04.2022 22:34 Ответить
на попадання дуже схоже... але без вибуху.
28.04.2022 22:32 Ответить
хоть бы все живы!!!!
29.04.2022 00:55 Ответить
 
 