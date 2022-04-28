Ракета оккупантов попала в жилой дом в Киеве, в настоящее время госпитализированы трое пострадавших, - Кличко

В результате обстрела Киева российскими оккупантами, предварительно, пострадали три человека. Они госпитализированы.

Об этом в Telegram сообщил глава Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. Сейчас госпитализировали троих пострадавших", - говорится в сообщении.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фото дома.

