Вследствие обстрела оккупантами на Донетчине погибли три человека, еще трое ранены, - Кириленко

донеччина

Российские оккупанты обстреливали Донецкую область, вследствие чего погибли три человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"28 апреля ракетным ударом по Нью-Йорку россияне убили 3 мирных жителей Донбасса, и еще 3 ранили. Еще один человек ранен в Марьинке.

Это очередное военное преступление россиян на нашей земле, и за каждое им придется понести наказание!

Всего от рук россиян на Донетчине погибли уже 278 человек. И это без учета Мариуполя и Волновахи, где счет жертв идет на тысячи", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Войска РФ нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области: есть попадание в промышленное предприятие и жилые кварталы, трое погибших, трое раненых. ФОТО 18+

