Вследствие обстрела оккупантами на Донетчине погибли три человека, еще трое ранены, - Кириленко
Российские оккупанты обстреливали Донецкую область, вследствие чего погибли три человека.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"28 апреля ракетным ударом по Нью-Йорку россияне убили 3 мирных жителей Донбасса, и еще 3 ранили. Еще один человек ранен в Марьинке.
Это очередное военное преступление россиян на нашей земле, и за каждое им придется понести наказание!
Всего от рук россиян на Донетчине погибли уже 278 человек. И это без учета Мариуполя и Волновахи, где счет жертв идет на тысячи", - говорится в сообщении.
