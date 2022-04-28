На Донбассе за 28 апреля отбиты 9 атак врага. Уничтожены 6 танков, 1 артсистема, 12 единиц бронетехники, 1 самолет и 5 беспилотников, - штаб ООС

На Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают отражать атаки врага.

об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 28 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

