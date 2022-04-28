Во время визита Гутерриша в Киев оккупанты выпустили 5 ракет по столице, - Зеленский
Во время визита генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев российские оккупанты выпустили 5 ракет по столице Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня сразу после завершения наших переговоров в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институциям, о попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет. А значит, требует соответствующей мощной реакции", - подчеркнул глава государства.
"Российские ракетные удары по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам еще раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нельзя думать, что война уже заканчивается. Нам еще нужно бороться, еще нужно гнать оккупантов", - добавил он.
і тому ще раз підкреслив - вірити парашкє - себе не поважати....
«
Ракети члена Радбезу ООН впали в кілометрі від Генсека ООН.
Пане Гуттереш, що скажете? РФ далі буде в Радбезі?»
Полагаете, что украинцы способны намеренно бить по своим?
Так мыслят исключительно ФСБшники, для которых подорвать дом на своей территории - все равно, что плюнуть.
Вы один из подобных...