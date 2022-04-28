РУС
21 587 28

Во время визита Гутерриша в Киев оккупанты выпустили 5 ракет по столице, - Зеленский

київ

Во время визита генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев российские оккупанты выпустили 5 ракет по столице Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня сразу после завершения наших переговоров в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институциям, о попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет. А значит, требует соответствующей мощной реакции", - подчеркнул глава государства.

"Российские ракетные удары по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам еще раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нельзя думать, что война уже заканчивается. Нам еще нужно бороться, еще нужно гнать оккупантов", - добавил он.

Смотрите также: Последствия обстрела Киева рашистами 28 апреля. ВИДЕО

Зеленский Владимир Киев обстрел Гутерриш Антониу
***** показало какая Оно Обезьяна, которая вытерла жопу о все что только можно. Ниокаких переговорах тем более договорах с етим маразматическим психом и речи быть не может
28.04.2022 22:48 Ответить
А вот интересно, если б Гутерриша грохнули в Киеве ракетой, то НАТО вписалось бы за него? Или ООН выразило б "величайшее осуждение" и все на этом успокоились?
28.04.2022 22:54 Ответить
Що відчув през. зрозуміло. бо 5 ракет- це забагато для столиці ! А от що відчувають маріупольці від нескінченного бомбардування і обстрілів \ чого там тільки не прилітає кожну хвилину \ - це йому йому не цікаво ?!!
28.04.2022 22:56 Ответить
Ділдо в стволі БМД-ешки, як символ того, що отримають кацапи від українців.

28.04.2022 22:47 Ответить
інсталяція "путін на трибуні".)))
28.04.2022 23:01 Ответить
Ось такі переговори по Маріуполю. Куди вони при евакуації пальнуть,вірніше чим
28.04.2022 22:51 Ответить
кстати интересный вопрос...
28.04.2022 23:03 Ответить
Действительно интересный. Думаю что не постидились бы. Хаммаршельда же КГБ замочили.
28.04.2022 23:08 Ответить
А хто думає, нібито війна вже закінчується?!
28.04.2022 22:54 Ответить
гуті ереш може таки випре цю парашколандію з оон
28.04.2022 22:54 Ответить
схоже, що ні. Бо інакше б виходи з Криму не розміновував.
29.04.2022 00:09 Ответить
что за говновброс?
28.04.2022 23:06 Ответить
***** ж добре знав що Гутереш поїде до Києва...
і тому ще раз підкреслив - вірити парашкє - себе не поважати....
28.04.2022 23:00 Ответить
Далайте выводы. Переговоры с ****** вылазят боком и проливается очень много крови. Это уже многократно было доказано.
28.04.2022 23:03 Ответить
28.04.2022 23:04 Ответить
это конкретный плевок в ООН
28.04.2022 23:08 Ответить
На россию нужна Хиросима.
28.04.2022 23:12 Ответить
одной мало. штук 200 минимум
29.04.2022 01:41 Ответить
‼️‼️‼️ Андрей Ильенко ( Свобода)
«

Ракети члена Радбезу ООН впали в кілометрі від Генсека ООН.

Пане Гуттереш, що скажете? РФ далі буде в Радбезі?»
28.04.2022 23:54 Ответить
підкажіть, а "Свобода" ще фінансується з ********* чи вже ні?
29.04.2022 01:42 Ответить
Може світ нарешті зрозуміє що кацапізм головного мозку у москалів лікується тільки свинцевими пігулками калібру 7,62мм.
29.04.2022 01:47 Ответить
Кожна людина може мати свою думку, але до таких ідіотських...то вже вибачте.
29.04.2022 06:23 Ответить
Вы не "", а "
Полагаете, что украинцы способны намеренно бить по своим?
Так мыслят исключительно ФСБшники, для которых подорвать дом на своей территории - все равно, что плюнуть.
Вы один из подобных...
29.04.2022 08:11 Ответить
Що нам ще воювати-то факт, а от цікаво, чи хоча щось зміниться в бошках оонівських клерків? Крім "занепокоєння, осудження" і другої ахінеї, звичайно... чекаємо реакції, якщо ні тоді можна спокійно ставити хрест на цьому рудименті під назвою ООН.
29.04.2022 06:15 Ответить
 
 