Правительство и ООН будут координировать действия, направленные на помощь переселенцам, - Шмыгаль на встрече с Гутерришем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил вопросы организации гуманитарных коридоров, оказания поддержки для вынужденных переселенцев и возобновления инфраструктуры с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем.

На состоявшейся в Киеве 28 апреля встрече присутствовали вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не оставляет попыток прекратить войну дипломатическим путем, однако враг прибегает к крайним формам терроризирования населения.

"Испытывая неспособность разрушить национальное единство Украины, враг переходит к актам геноцида на временно оккупированных территориях. Украина и дальше будет настаивать на том, чтобы Международный уголовный суд вынес соответствующие решения по преступлениям, совершенным армией РФ в Украине", - отметил Глава Правительства.

Читайте также: Совет безопасности ООН заслужил разочарование его работой, - Гутерриш

Премьер-министр отметил, что экономические потери Украины из-за войны ежедневно растут, и для нас важно как можно быстрее начать восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях. Денис Шмигаль призвал ООН присоединяться к этому процессу, в частности, оказать техническую поддержку в разминировании.

Во время разговора премьер-министр поблагодарил ООН за поддержку украинских беженцев и внутриперемещенных лиц. Он отметил, что Украина основала программы поддержки людей и продолжает работать над последующими.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что ООН должна принять лидерство в прекращении войны и смягчении ее последствий. Он призвал организацию активнее включаться в вопрос о разблокировании открытия гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданских жителей с временно оккупированных территорий.

"Ситуация в Мариуполе требует немедленного вмешательства", - сказал премьер-министр.

Читайте также: Во время визита Гутерриша в Киев оккупанты выпустили 5 ракет по столице, - Зеленский

Как подчеркнул Денис Шмыгаль, он убежден в том, что ООН должна принять все возможные меры воздействия на Россию для соблюдения ею договоренностей по обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации людей на подконтрольные Украине территории, чтобы предотвратить депортацию украинцев в РФ.

Антониу Гутерриш отметил, что ООН будет поддерживать украинцев и дальше и планирует утроить ресурсы помощи. По его словам, организация прилагает все необходимые усилия для эвакуации людей, в частности с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Глава правительства поблагодарил ООН за проявление инициативы относительно возможности организации коридоров для эвакуации людей, в частности из Мариуполя.

Смотрите также: Генеральный секретарь ООН Гутерриш посетил Бородянку: "Война ни в коем случае не может быть приемлема в ХХІ веке". ФОТО

