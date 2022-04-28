Проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях усложнит возможные переговоры Украины и России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отмечает, что в случае проведения каких-либо псевдореферендумов на оккупированных территориях они не будут признаны Украиной и миром и усложнят возможные переговоры Украины и России.
Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что силой нельзя присоединять и не удастся присоединить ту или иную часть территории Украины.
"Это (псевдореферендум. – Ред.) ничего не даст, кроме того, что это еще одно осложнение вероятных, уже хоть каких-то возможных переговоров Украины и России... Мне кажется, что это осложнение любых переговоров", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, сейчас в России есть вопросы гуманитарного характера по разблокированию людей, также есть вопросы экономического характера по продовольственной безопасности и разблокированию морских путей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вова если ссцышь то иди сдавайся сам - а мы тут без тебя закончим мы же не ЛОХИ
Нехай Залужний з орками своєю мовою спілкується, у нього добре виходить.
Визит в Оман указывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы.
( а до речі... переговори чи перемовини?) )))
"John Deere" дистанційно відключив свої трактори в росії, які були викрадені з України
Один з найбільших виробників агротехніки в світі "John Deere" дистанційно відключив свої трактори, які окупанти викрали з України та перевезли на росію.
"З Херсонської області вивезли агротехніку - новенькі комбайни та сівалки, які пізніше були зафіксовані неподалік Грозного, але виробник "John Deere" дистанційно унеможливив їх використання на росії"
Нагадаємо, що російські загарбники викрали сільськогосподарську техніку John Deere в Мелітополі загальною вартістю 1 млн євро. Як зазначається, техніку було вкрадено з виставкового майданчика компанії.
Серед викраденого:
2 нових флагманських комбайна S770 та S760;
трактор M6195;
сівалка Vaderstad Tempo.
Раніше, John Deere повідомили про категоричну відмову постачання своєї техніки до росії та білорусі, через повномасштабне вторгнення рф на територію України.
свои дыркисчета этой враждебной компании в чечне,дон.
ПЄрєговори🤦
З ким вести переговори ви збираєтесь , із абивцями украінськоі націі ?
Навіть завжди стриманий Жданов так вважає:
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827
"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте вряд ли кто-то в мире отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным преступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с российской федерацией."
До речі, закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" (1680-VII) досі чинний.
Эта война не должна завершиться миром.
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.
В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.
Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.
Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!
Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!
Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!
Ю. Нестеренко. 2022.