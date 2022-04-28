Проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях усложнит возможные переговоры Украины и России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в случае проведения каких-либо псевдореферендумов на оккупированных территориях они не будут признаны Украиной и миром и усложнят возможные переговоры Украины и России.

Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что силой нельзя присоединять и не удастся присоединить ту или иную часть территории Украины.

"Это (псевдореферендум. – Ред.) ничего не даст, кроме того, что это еще одно осложнение вероятных, уже хоть каких-то возможных переговоров Украины и России... Мне кажется, что это осложнение любых переговоров", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас в России есть вопросы гуманитарного характера по разблокированию людей, также есть вопросы экономического характера по продовольственной безопасности и разблокированию морских путей.

