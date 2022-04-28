РУС
Проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях усложнит возможные переговоры Украины и России, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в случае проведения каких-либо псевдореферендумов на оккупированных территориях они не будут признаны Украиной и миром и усложнят возможные переговоры Украины и России.

Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что силой нельзя присоединять и не удастся присоединить ту или иную часть территории Украины.

"Это (псевдореферендум. – Ред.) ничего не даст, кроме того, что это еще одно осложнение вероятных, уже хоть каких-то возможных переговоров Украины и России... Мне кажется, что это осложнение любых переговоров", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас в России есть вопросы гуманитарного характера по разблокированию людей, также есть вопросы экономического характера по продовольственной безопасности и разблокированию морских путей.

Читайте також: "У россиян нет "массовки" для проведения "референдума" в Херсонской области", - первый заместитель председателя облсовета Соболевский

Три дні тому він казав, що не ускладнять, а унеможливлять.
Володя, ти прєкращай вже зі своїми "переговорами".
Нехай Залужний з орками своєю мовою спілкується, у нього добре виходить.
Что ты несешь? Ты говорил что убийство защитников Мариуполя поставит крест на переговорах. Теперь ты Марик вынес за скобки и уже какие то референдумы и морские коридоры обсуждать собрался с окупантами? Тоесть окупированную землю освобождать не собираешься?
пля людей убивают каждый день а у этого все переговры в очах
вова если ссцышь то иди сдавайся сам - а мы тут без тебя закончим мы же не ЛОХИ
Хто закінчить? Зрадо..би?
Арахамія
Дайте йому хтось ляща, як він вже дістав з своїми переговорами. Йому вже весь світ сказав - не роби дурниць. А його як зациклило. Заберіть від нього дермака з дурью, і він ще прийде до тями (сподіваюсь).
Вже знову імовірні. Це 3,14здець
Я знаю, як його зупинити! Треба ***** очі виколоти!
схоже, що він йому і інше "око" зазирає - хоче побачити там "мир"
показать весь комментарий
29.04.2022 00:03 Ответить
Такого я ще не чула, це дуже дотепно.
Какие нахер переговоры с дикими животными? Мочить падаль до последнего кацапаМы в Мелитополе все ждём скорейшего освобождения города от этой кацапской падали
Как то Все Позабыли Это.
Визит в Оман указывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы.
Что ты несешь? Ты говорил что убийство защитников Мариуполя поставит крест на переговорах. Теперь ты Марик вынес за скобки и уже какие то референдумы и морские коридоры обсуждать собрался с окупантами? Тоесть окупированную землю освобождать не собираешься?
Швидко наш гарант забуває що брехав кілька днів тому. а він казав що у разі знищення наших військових у Маріуполі чи проведення референдумів унеможливить переговори. Тепер він як ганчірка вже ниє що це їх лише ускладнить. Як дістало це сцикло, яке не відповідає за свої слова.
он не наш гарант он судя по его словам гарант своей жопы и офшоров
забелемкал ти вже ціма можливими переговорами...
( а до речі... переговори чи перемовини?) )))
какаяразніца?
Зе обещал прекратить переговоры. Наврал? Клоун.
Мастерство не пропйош.
Це ми допоможемо провести референдуми на Кубані, Белгороді. Курську, Чечні і т.д.
"Уймись, дурак!"(с) не будет никаких "перемовин". х#йло будут бить пока не здохнет.
Клоун і є клоун!
ПЄрєговори🤦
та шо ж ти завжди задкуєш як рак? В перекладі з мови зеленського на людський це означає, можете забирати Херсон собі, я не проти
Зепрезиденте , про які перемовини йдеться ?

З ким вести переговори ви збираєтесь , із абивцями украінськоі націі ?


Вони з Єрмаком так не вважають, інакше вже давно протягли через парламент визнання путлера війсковим злочінцем.
Навіть завжди стриманий Жданов так вважає:
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827
"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте вряд ли кто-то в мире отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным преступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с российской федерацией."
мабуть потрібна петиція що фуйло терорист і злочинець
Які можуть бути перемовини з фашистами?
Зеленский, ты шо не видишь ШО ХУТИН ПСИХИЧЕСКИ БОЛЕН - какие переговоры с сумашедшим ?
Йому Гутерреш записку з мацкви передав чи що? Бо дійсно до візиту оонівця мова була про припинення перемовин, а не "ускладнення"
Какие могут быть переговоры с нелюдями и о чем? Тем более ***** ******* зелю, после того как тот увидел в него в очах мир. Слишком дорого нам обходится "просто перестать стрелять". Надо стрелять и уничтожать орков, время договоров с русней прошло
Намеднi он сказал шо унеможливить, а сегодня уже ускладнить...Ему методичка пришла свежая?
Пане президенте, почуйте свій народ. Він вам цього не пробачить.
Муссоліні також пішов проти народу
муссоліні також хотів переговорів
И ОЦЭ наш президент. Зеленский, тебе уже никто не даст сесть за переговорный стол с ******! Твоя влажная мечта заглянуть в ********** очко останется не выполнимой. Сейчас ты уже просто ноль и от тебя ничего не зависит. Байден и Джонсон не дадут подписать тебе и выполнить хотелки ***** А ЗСУ и народ проследят, чтоб Украина не капитулировала и будут дальше утилизировать кацапов
Якє нам діло до тих референдумів взагалі?Насрати на них.
І то правда.

До речі, закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" (1680-VII) досі чинний.
ШКУРОСПАСАТЕЛЬ ФАШИСТСКОГО ФЮРЕРА
Постійно зявляється відчуття, що все чого ми добились на полі бою і на дип-фронті, Зеленський, с.ка просере на переговорах..

Эта война не должна завершиться миром.
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.

В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.

Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.

Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!

Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!

Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!

Ю. Нестеренко. 2022.
Дурень-дурнем. Біда з таким "гетьманом".
гидрант снова возжелал посмотреть в глаза военному преступнику и убийце детей... избавь Бог Украину от обоих!
https://site.ua/artur.balaev/vladimir-zelenskii-superagent-fsb-timofei-feik-ili-realnost-iy59n62?fbclid=IwAR1KoDEDQiMgDQjc96cmp2XmO89iDrechx0dALgdNEGvGAzthFwufmEPvJE
тут не всё описано
"Усложнит" бл* ! ушлёпок путинский....подх**ловник
