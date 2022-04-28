Оружие для Украины - это спасение не только наших людей, но и всей Европы, - Зеленский

Предоставление оружия для Украины – это спасение всей Европы.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня российская армия продолжила попытки наступления на востоке нашего государства, на Донбассе. Пытается продвигаться в южных регионах.

Вооруженные силы Украины сдерживают захватчиков. И я благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, удерживающим позиции.

Делаем все для того, чтобы помочь нашей армии, чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием.

Каждый раз в контактах с партнерами я подчеркиваю, что оружие для Украины именно сейчас, именно тех видов, которые мы спрашиваем, и именно тогда, когда мы в нем нуждаемся, – это спасение не только для наших людей. Это спасение для всех вас – для всей Европы.

Благодарен тем из партнеров, кто это понимает. И кто помогает убедить других", – отметил глава государства.

Читайте также: Проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях усложнит возможные переговоры Украины и России, - Зеленский