Оружие для Украины - это спасение не только наших людей, но и всей Европы, - Зеленский

зеленський

Предоставление оружия для Украины – это спасение всей Европы.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня российская армия продолжила попытки наступления на востоке нашего государства, на Донбассе. Пытается продвигаться в южных регионах.

Вооруженные силы Украины сдерживают захватчиков. И я благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, удерживающим позиции.

Делаем все для того, чтобы помочь нашей армии, чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием.

Каждый раз в контактах с партнерами я подчеркиваю, что оружие для Украины именно сейчас, именно тех видов, которые мы спрашиваем, и именно тогда, когда мы в нем нуждаемся, – это спасение не только для наших людей. Это спасение для всех вас – для всей Европы.

Благодарен тем из партнеров, кто это понимает. И кто помогает убедить других", – отметил глава государства.

Зеленский Владимир
+7
Оружие? Еще пару месяцев назад были шашлыки и дороги
показать весь комментарий
28.04.2022 23:40 Ответить
+7
показать весь комментарий
28.04.2022 23:58 Ответить
+6
Добре що не все встигли.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:59 Ответить
The House passed S. 3522 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:29 Ответить
Западу нужно быть готовым, Путин собирается применить ядерное вооружение. Он думает, что у него сейчас стратегическое преимущество по гиперзвуковым ракетам и что он успеет уничтожить Запад быстрее, чем Запад успеет ответить. Он думает, что вершит суд библейский и хочет уничтожить все, что считает злом и после этого он будет единым лидером мира. Западу лучше не ждать и превентивно его уничтожить!
показать весь комментарий
28.04.2022 23:39 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 23:58 Ответить
Нихрена он уже не думает, оно старое , епанутое и больное, поэтому просто желает забрать в могилу больше людей невзирая на принадлежность. Но что поделаешь в рабсейском мире такой конец у всех диктаторов.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:06 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 23:40 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 23:59 Ответить
А так да - верещати на весь світ "нас ната не хоче!!" - запросто ! бидло захаває
показать весь комментарий
28.04.2022 23:52 Ответить
А хто верещить? Ви чули заяву Меркель? А ще багато є на Заході персонажів які проти.Не вводьте людей в оману.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:01 Ответить
Ви помилилися форумом. Тут недовго протримаєтеся.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:46 Ответить
Последние дни путлера.

показать весь комментарий
29.04.2022 00:01 Ответить
 
 