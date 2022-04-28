РУС
Оккупантов, которые совершали зверства в Буче, перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от ВСУ, - Зеленский

Украина найдет всех извергов, которые пытали украинцев.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Первые десять российских военных из 64-й мотострелковой бригады Сухопутных войск России, совершивших преступления против наших людей в Буче Киевской области, получили статус подозреваемых. Известны их фамилии. Установлено, что они делали. Мы знаем о них и их действиях все детали. И каждого найдем, как найдем и всех других российских изуверов, которые убивали, пытали украинцев, издевались над нашими людьми, уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине, ни один из этих подонков не уйдет от ответственности.

Впрочем, некоторые из них все же могут не дожить до суда и справедливого наказания. Но только по одной причине. Эту российскую бригаду перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от наших военных", - подчеркнул он.

Зеленский Владимир (21647) Буча (461)
+13
28.04.2022 23:58 Ответить
+10
Зеля влаштувався коментатором?
28.04.2022 23:58 Ответить
+9
Лучше рвите рашистов на месте. Не верю я в справедливый суд. Все равно их отпустят или обменяют.
29.04.2022 00:01 Ответить
Зеля влаштувався коментатором?
28.04.2022 23:58 Ответить
ага. На Цензорі.
29.04.2022 00:00 Ответить
а для чего у него голова...?\он не только ротом ест...\
29.04.2022 00:02 Ответить
28.04.2022 23:58 Ответить
Лучше рвите рашистов на месте. Не верю я в справедливый суд. Все равно их отпустят или обменяют.
29.04.2022 00:01 Ответить
так кацапы специально отправили насильников на убой что-бы потом в Гаге некого было судить .. получается путлер затрахал своих педофилов до смерти
29.04.2022 00:36 Ответить
ну так а если в плен попадут.
29.04.2022 01:04 Ответить
тогда еще может поживут как человеки в европе - в просторных камерах с интернетом - разве что без блэк-джека и шлюх
29.04.2022 01:08 Ответить
Нафига суды и вся эта тягомотина? Если достаточно доказательной базы, вынесли приговор и максимально о нем объявили. На всех доступных медиа площадках. По телеку в прайм тайм. В кинотеатрах перед сеансом. В барах плакаты развесить. Со всеми установочными данными "пациента"! Чтобы эта биомасса даже посрать не могла сходить спокойно. Чтобы на каждый шорох вздрагивала и пряталась под кровать. Чтобы в Моссаде крутили пальцами у виска со словами "Не ну, украинцы, конечно, ваще уже! Надо съездить к ним на стажировку!" Чтобы эта тварь при виде любого незнакомого человека ссалась и забивалась в подвал. Чтобы даже соседи этого говна в его родном Устьзасратовске, Засратой губернии, Орловской области, тыкали в него пальцами - "Гля, это его украинцы ищут! Обещали 1000 рублей! Пойду-ка я позвоню по телефону в объявлении!"
29.04.2022 00:01 Ответить
Полночь пробило. Выпускайте в ленту арахамию с ермаком.
29.04.2022 00:02 Ответить
Як уже Зеленский замахал своими гундосными видосиками ни о чём. Хоть бы имидж поменяло, а то образ "трудяги, даже побриться некогда, бо тружусь не покладая рук и всё на благо страны" не вяжется с бородкой от бербера и мордой, шо хоть цюцькив бый
29.04.2022 00:14 Ответить
если бы оно хотя-бы еще не ржало на камеру в то время когда украинцы под ракетами - реально бесит тупые ухмылки
29.04.2022 00:38 Ответить
Ага... Наполеон БоНеВтік перевтілюється в Наполеон БоМоссад. Зараз вигулькне з якоїсь діри МатаМендєль з твітом "#помсти жажду"...
29.04.2022 00:44 Ответить
До речі, де вона ?
Де Дімусік Разумков ? Юлька ? Онотоль ? Ляшко ?

Вся ця братія.
29.04.2022 01:58 Ответить
от как кацапам такую будку вывозить??

29.04.2022 01:31 Ответить
Вони самі в ній жити готові.

Я про будку не вірила, поки фотку не побачила.
29.04.2022 01:56 Ответить
Вкрадуть разом із парканом та собакою, вони такої краси в житті не бачили.
29.04.2022 03:27 Ответить
 
 