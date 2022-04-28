Оккупантов, которые совершали зверства в Буче, перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от ВСУ, - Зеленский
Украина найдет всех извергов, которые пытали украинцев.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Первые десять российских военных из 64-й мотострелковой бригады Сухопутных войск России, совершивших преступления против наших людей в Буче Киевской области, получили статус подозреваемых. Известны их фамилии. Установлено, что они делали. Мы знаем о них и их действиях все детали. И каждого найдем, как найдем и всех других российских изуверов, которые убивали, пытали украинцев, издевались над нашими людьми, уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине, ни один из этих подонков не уйдет от ответственности.
Впрочем, некоторые из них все же могут не дожить до суда и справедливого наказания. Но только по одной причине. Эту российскую бригаду перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от наших военных", - подчеркнул он.
Де Дімусік Разумков ? Юлька ? Онотоль ? Ляшко ?
Вся ця братія.
Я про будку не вірила, поки фотку не побачила.