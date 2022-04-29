Гутерриш шокирован, что Россия ударила ракетами по Киеву, пока он в городе - ВВС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в столице Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист BBC Бен Браун.

"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским", - подчеркнул он.

Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".

