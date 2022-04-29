РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9857 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
25 421 85

Гутерриш шокирован, что Россия ударила ракетами по Киеву, пока он в городе - ВВС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в столице Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист BBC Бен Браун.

"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским", - подчеркнул он.

Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".

Также читайте: Во время визита Гутерриша в Киев оккупанты выпустили 5 ракет по столице, - Зеленский

Гутерриш шокирован, что Россия ударила ракетами по Киеву, пока он в городе - ВВС 01

Автор: 

Киев (26002) обстрел (29084) Гутерриш Антониу (350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+104
Передайте ему, что мы озабочены.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:02 Ответить
+88
О! Якісно новий рівень. Не стурбований, не занепокоєний (навіть глибоко) - а вже ШОКОВАНИЙ.
Подивимось, які від цього шоку будуть дії.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:03 Ответить
+78
За то у них есть право вето.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За то у них есть право вето.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:02 Ответить
Вжеж треба мотивувати. Якщо мотивація недостатня - вето не застосовується
показать весь комментарий
29.04.2022 00:10 Ответить
Сомневаюсь. Кто это определяет? Скорее всего нужно объяснить мотивацию и все. Вы когда в последний раз что то адекватное от их представителей слышали? Вот и мотивация такая будет.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:15 Ответить
Определять теперь будет генассамблея. По крайней мере, это здорово усложнит злоупотребления.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:29 Ответить
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:39 Ответить
Ага . Вони ще до сих пір сцуться. ООН чи як там їх
показать весь комментарий
29.04.2022 00:51 Ответить
Право вето имел СССР. России такого права никто не давал.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:21 Ответить
Надіюсь що тепер Антоніо напише Гутеррешу заяву в ООН про визнання Пуйла "оонівським терористом"
показать весь комментарий
29.04.2022 00:17 Ответить
Та ні, лише стурбованість та незадоволення.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:22 Ответить
Для початку нехай хоча б на рівні ООН визнають його х*йлом.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:31 Ответить
Это очень плохо ,если вводят миротворчий контингент ,и замораживают конфликт ,то мы остаемся без Азовского моря и это говорит о договорённостях ***** с гутеришем .***** продает в северной нигерию это как победу ,а оон как остановку конфликта.
показать весь комментарий
29.04.2022 06:01 Ответить
Передайте ему, что мы озабочены.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:02 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 00:10 Ответить
Жиденькое пошло?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:03 Ответить
О! Якісно новий рівень. Не стурбований, не занепокоєний (навіть глибоко) - а вже ШОКОВАНИЙ.
Подивимось, які від цього шоку будуть дії.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:03 Ответить
Перекладе три стосики рашадоларів з лівої кишені у праву...
показать весь комментарий
29.04.2022 00:06 Ответить
Шокований, це більш виша ступінь глибокого занепокоєння
показать весь комментарий
29.04.2022 00:08 Ответить
Всереться вдруге, які ж ще?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:23 Ответить
Ми стурбовані, що Гуттеріш шокований
показать весь комментарий
29.04.2022 00:03 Ответить
Шо такоє ? Вче теж побачив істинний прояв "миру в очах путіна"?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:03 Ответить
Ну хоть просрался и глаза открыл. Ато надоели своей озабоченностью. Нужно вообще такое понятие как *озабоченность* убрать из резолюции ООН. Пишите сразу, или *нам пох* или *них*я не можем сделать*.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:04 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 00:13 Ответить
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш -- це нефігура для російського паханата.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:04 Ответить
А в ООН рузький придурок Небензя скаже, що то не вони.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:05 Ответить
Нацисты сами себя бомбанули, чтобы росиюшку духовную очернить!
показать весь комментарий
29.04.2022 00:18 Ответить
Шахтьори нашлі в кар`єрє
показать весь комментарий
29.04.2022 00:18 Ответить
Нічого,гутієреш. Скоро надійде внесок від кацапів і ти почуватимешся набагато краще.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:05 Ответить
Клав Пуйло на Гутерреша, з великим прибором... Може хоч зараз в отому ООНі зрозуміють що з себе представляє Пуйло і що з ним розмовляти даремно...
показать весь комментарий
29.04.2022 00:07 Ответить
Это уже все поняли. Вопрос теперь в том что с этим делать. Вот 30 лет его дружно выкармливали нефтедолларами, в ЖЖ 20 и 7 приглашали. А теперь санкции вводят. Не поздновато ли осознание пришло?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:11 Ответить
І що? Це як мінімум міжнародний теророзм! Щоб на очах представника ООН здійснювати військові злочини, на це мало які терористи навіть пішли б. Це вже всі межі перейшло. Надіюсь "сліпих" в ООН поменьшає.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:08 Ответить
Ударить по жилым домам в присутствии генсека ООН ‼️‼️‼️

хутин сумашедший - весь мир должен одеть на него смирительную рубашку
показать весь комментарий
29.04.2022 00:16 Ответить
саечка за испуг
показать весь комментарий
29.04.2022 00:08 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 00:13 Ответить
Шо, пересрав? Отож.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:10 Ответить
вітаю!як там у вас? хтось на форумі ,вже питав за вас,переживали. під час обстрілів ракетами
показать весь комментарий
29.04.2022 00:38 Ответить
Здивований ? Ми українці так живемо з 2014 року,а ви там в ООН штани протираєте.Доречі як там зустріч з ******,перебазарили?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:10 Ответить
А если б он уже уехал - то было бы нормально?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:10 Ответить
К сожалению реакция на гибель при обстреле такой ""шишки""вызовет куда большую реакцию в мире, чем даже 50 или 100 тысячь украинцев. Он это прекрасно понимает, от того такие и размышления.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:26 Ответить
значит жаль что кацапы промахнулись?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:38 Ответить
Да. Лично мне - жаль.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:42 Ответить
‼️‼️‼️ Андрей Ильенко ( Свобода)
«

Ракети члена Радбезу ООН впали в кілометрі від Генсека ООН.

Пане Гуттереш, що скажете? РФ далі буде в Радбезі?»
показать весь комментарий
29.04.2022 00:10 Ответить
Промахнулись?🤔
показать весь комментарий
29.04.2022 00:13 Ответить
***** його послало.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:11 Ответить
обгадился дед
показать весь комментарий
29.04.2022 00:12 Ответить
Таки всрався...
показать весь комментарий
29.04.2022 00:13 Ответить
Рiвень стурбованостi 1800 меркелей.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:13 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 00:17 Ответить
А скільки це в макронах чи гуттерішах?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:19 Ответить
Макрон це одиниця вимiру повiйного стану.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:37 Ответить
То есть, он шокирован не собственно ударами по Киеву (кстати, древней столице Киевской Руси), а тем, что ударили тогда, когда в городе находилось столь высокопоставленное тело.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:15 Ответить
А що, були сумніви?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:38 Ответить
по-моему тут уже все сказали - мне добавить нечего.... )))
показать весь комментарий
29.04.2022 00:15 Ответить
Гуттериш , теперь ты понял прочему вы ооновские импотенты...
показать весь комментарий
29.04.2022 00:15 Ответить
прочему=почему
показать весь комментарий
29.04.2022 00:17 Ответить
Швидше, заберіть цього чмошніка з України.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:16 Ответить
Який самозакоханий вуйко… Тобто коли мене не буде треба бомбити?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:18 Ответить
РФ говорит, что она якобы является постоянным членом Совета безопасности ООН, нанесла ракетный удар по Киеву, когда там находился генеральный секретарь ООН. Интересная история!
Так может пришло время выяснить, а действительно ли РФ является постоянным членом Совета безопасности ООН?
Ибо перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский союз, Великобритания и США.
Ну вот нет там РФ, от слова вАще!!! Гутерреш, а ... ???
показать весь комментарий
29.04.2022 00:23 Ответить
А где ваши доказательства? Может это Азов бомбит себя, гражданских, раненых и генерального секретаря ООО Н?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:28 Ответить
Лаперогий, настамнет тут не проканает, старты ракет фиксирует группа спутников раннего оповещения, это всем известный факт, что США способны нанести ответный удар ещё до подлета ракет.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:47 Ответить
Чего не наносят? Может им нужна резолюция ООН?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:49 Ответить
"Члєном", точно, є...
показать весь комментарий
29.04.2022 00:38 Ответить
Гарно так путлер плюнув в морду діду на його мирні ініціативи що той аж шокований
показать весь комментарий
29.04.2022 00:44 Ответить
Дед всего навсего секретарь. Он может собрать ассамблею и если члены ООН решат применить свои вооруженные силы для восстановления мира и безопасности тогда инициатива будет мирной или военной?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:47 Ответить
Посадова особа мусить реагувати в межах своїх повноважень... Чекаєм...
показать весь комментарий
29.04.2022 00:46 Ответить
замість того щоб ховатись у бомбосховищі виразив би занепокоєність, або глибоку занепокоєність
показать весь комментарий
29.04.2022 00:47 Ответить
Памперси хоть поміняв ? Що ще треба для ОоНу а ? Пердуну старому . Шевеліться млять
показать весь комментарий
29.04.2022 00:47 Ответить
ООН доживає останні роки , якщо не місяці .

Наявність психично хворих людежерів серед постійних членів Радбезу залишає останні сподівання на те , що вивіска хоча б формально корегувалася з назвою ... Бо головну загрозу світовій беспеки аж ніяк не можно називати радою тай йще беспеки .
Я б запропонував переіменування в РАДНЕБЕЗ ... тобто в Раду Небеспеки !
показать весь комментарий
29.04.2022 01:13 Ответить
Тобто "не було б мене в місті - хоч із землею його рівняйте, але я ж, курва, ще тут, де ваші манери"?
показать весь комментарий
29.04.2022 01:14 Ответить
Фантазія-реальність, ООН видає мандат НАТО для знищення орків в Україні як колись видавала США на захист Кореї.
показать весь комментарий
29.04.2022 01:24 Ответить
О , у деда в штанах "тёпленькая пошла"
показать весь комментарий
29.04.2022 03:19 Ответить
А деда не смущает, что в Киеве, куда он в гости наведался, живут сейчас больше 1000000 украинцев?! Оно, *****, шокировано! А как мы шокированы, что свинособак уже 8 лет нас убивают, причем последние 2 месяца делают это особенно активно. Пусть спросит у мариупольцев, не шокированы ли они?
показать весь комментарий
29.04.2022 06:40 Ответить
Напевно так договорилися в Кремлі: той Голова колгоспу ООН Гутерреш , pardon, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш получіл заданіє склонять Зеленського к міру на условіях Кремля под аргументами ракетного обстрілу - прінуждєніє к міру
показать весь комментарий
29.04.2022 07:34 Ответить
А чому не "Глибоко стурбований"? Бо, всрався до шоку?
показать весь комментарий
29.04.2022 08:48 Ответить
Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Лиги Наций об исключении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Советского Союза из этой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндского государства », а именно: за развязывание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) войны с Финляндией . Оно произошло https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 14 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1939 года во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Дворце Наций , штаб-квартире Лиги в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Женеве (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Швейцария ).
показать весь комментарий
29.04.2022 09:04 Ответить
не давите на деда....у него мечта досиживать старость в газпроме срывается...а он хотел как шредер...
показать весь комментарий
29.04.2022 09:15 Ответить
О, перешёл с дипломатического на человеческий?
показать весь комментарий
29.04.2022 09:36 Ответить
проснулся наконец?
показать весь комментарий
29.04.2022 09:50 Ответить
Надо же, по целому гутеришу посмели стрельнуть
в следующий раз отвезите его в Рубежное и скажите, что это Киев
показать весь комментарий
29.04.2022 10:52 Ответить
Может наконец то поймёт что у России не то что может быть права вето в совбезе ООН, а её не должно быть в самом совбезе. Надеюсь ему не хочется стать новым Хаммаршельдом.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:46 Ответить
Обсрався?
показать весь комментарий
29.04.2022 13:21 Ответить
 
 