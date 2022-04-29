Гутерриш шокирован, что Россия ударила ракетами по Киеву, пока он в городе - ВВС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в столице Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист BBC Бен Браун.
"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским", - подчеркнул он.
Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".
Топ комментарии
+104 Серж Пир
показать весь комментарий29.04.2022 00:02 Ответить Ссылка
+88 Welt Schmerz
показать весь комментарий29.04.2022 00:03 Ответить Ссылка
+78 Тон Тон
показать весь комментарий29.04.2022 00:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подивимось, які від цього шоку будуть дії.
хутин сумашедший - весь мир должен одеть на него смирительную рубашку
«
Ракети члена Радбезу ООН впали в кілометрі від Генсека ООН.
Пане Гуттереш, що скажете? РФ далі буде в Радбезі?»
Так может пришло время выяснить, а действительно ли РФ является постоянным членом Совета безопасности ООН?
Ибо перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский союз, Великобритания и США.
Ну вот нет там РФ, от слова вАще!!! Гутерреш, а ... ???
Наявність психично хворих людежерів серед постійних членів Радбезу залишає останні сподівання на те , що вивіска хоча б формально корегувалася з назвою ... Бо головну загрозу світовій беспеки аж ніяк не можно називати радою тай йще беспеки .
Я б запропонував переіменування в РАДНЕБЕЗ ... тобто в Раду Небеспеки !
в следующий раз отвезите его в Рубежное и скажите, что это Киев