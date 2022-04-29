РУС
За 28 апреля сбит 1 самолет, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные Силы

28 апреля противник наращивает силы и средства как на земле, так и на небе, участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Пять таких ракет – типа "Калибр" и типа "Х" сбиты в течение суток.

Также противных увеличивает присутствие БПЛА в украинском небе, которые успешно уничтожает наша противовоздушная оборона. Поражены 9 беспилотников: 7 – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа.

В Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбивает очередной истребитель-бомбардировщик Су-34!

Всего за сутки 28 апреля поражено 15 воздушных целей: 1 самолет (Су-34); 5 крылатых ракет; 9 БПЛА.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины. Это и транспортные перевозки, и истребительное прикрытие ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят огневые поражения по позициям оккупационных войск".

Топ комментарии
+15
В ЗСУ масово повидавали імпортні фотоапарати, щоб робити красиві фото для Інстаграм

29.04.2022 00:36 Ответить
+10
Слава ЗСУ!
29.04.2022 00:15 Ответить
+8
Пока нет. Но шото непонятное намедни долетело до Змеиного, и безвозвратно испортило "Стрелу-10" с огромным трудом доставленную туда кацапами.
29.04.2022 00:57 Ответить
Слава ЗСУ!
29.04.2022 00:15 Ответить
Путин не остановится на применении без ядерных ракет, он начнет применять тактические ядерные боеприпасы и будет бить по скоплениям сил противника. Путина нужно уничтожить, как можно скорее, потому что он думает, что сейчас у него стратегическое преимущество в гиперзвуковых ракетах и он думает, что уничтожит запад быстрее, чем запад уничтожит его. Он поехал крышей и думает, что вершит страшный суд - Армагеддон и он уничтожит все зло, что в его восприятии мира и он станет единственным правителем мира.
Путина нужно любыми средствами уничтожить, как можно скорее. Это в натуре дьявол! Нужно его отправить в Ад, пока он не отправил мир в Ад.
29.04.2022 00:25 Ответить
У них нет гиперзвуковых ракет. Не повторяй сказку пропагандонТВ. У США есть разработки 2020 года, а у ***** есть только мультики
29.04.2022 00:32 Ответить
Не обращай внимания. Это местный юродивый-паникёр.
29.04.2022 00:38 Ответить
То лахта.
29.04.2022 00:41 Ответить
Применение ядерного оружия базируется на участии минимум пяти человек и не все из этих людей готовы пожертвовать своей каьерой ради *****. Скорее наоборот. Этот вопрос уже обсуждался. Личные интересы ***** это еще не интересы РФ.
29.04.2022 00:48 Ответить
хватит бред писать не будет он применять никаких ядерных ракет в боях -это все пугалки кацапские которые боты разносят
29.04.2022 00:51 Ответить
В ЗСУ масово повидавали імпортні фотоапарати, щоб робити красиві фото для Інстаграм

29.04.2022 00:36 Ответить
а норвежские "гарпуны" уже в продаже ?
29.04.2022 00:52 Ответить
Пока нет. Но шото непонятное намедни долетело до Змеиного, и безвозвратно испортило "Стрелу-10" с огромным трудом доставленную туда кацапами.
29.04.2022 00:57 Ответить
Це був точно не харпун. Беручи до уваги 50 км до берега, могли беспілотником дістати.
29.04.2022 09:21 Ответить
не думаю, что на этот мотлох был отправлен ТВ2 и были потрачены пару МАМ-Lов на сраный командный пункт и стрелу-10. Потратить на это два свичблейда? Возможно. Но зачем? Из Приморского чем-то тяжелым достать? Ну да, 55 км, но тащить по той дороге что-то серьёзное - та еще затея. А от дороги М15 до Змеиного везде 70+ км.
Загадка
29.04.2022 12:45 Ответить
Все таки сильна традиция у нас на первамая стране ровные цифры давать по разным танкам и броневикам
https://gur.gov.ua/images/items/20220428-4.jpg
29.04.2022 01:12 Ответить
 
 