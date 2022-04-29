За 28 апреля сбит 1 самолет, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные Силы

28 апреля противник наращивает силы и средства как на земле, так и на небе, участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Пять таких ракет – типа "Калибр" и типа "Х" сбиты в течение суток.

Также противных увеличивает присутствие БПЛА в украинском небе, которые успешно уничтожает наша противовоздушная оборона. Поражены 9 беспилотников: 7 – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа.

В Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбивает очередной истребитель-бомбардировщик Су-34!

Всего за сутки 28 апреля поражено 15 воздушных целей: 1 самолет (Су-34); 5 крылатых ракет; 9 БПЛА.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины. Это и транспортные перевозки, и истребительное прикрытие ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят огневые поражения по позициям оккупационных войск".