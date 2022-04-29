Часть российских войск отходит от Мариуполя и двигается в сторону Запорожья, - Пентагон

Часть русских войск начала отходить от Мариуполя и двигается в направлении Запорожской области. При этом армия Российской Федерации продолжает обстреливать Мариуполь.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 20 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы можем говорить о том, что российские войска выходят из района Мариуполя и двигаются на северо-запад в направлении Запорожской области. Это не значит, что Мариуполь под их контролем, они продолжают наносить удары по городу. Они бы этого не делали, если бы контролировали город ", – заявил высокопоставленный чиновник в Пентагоне.

Он не уточнил, о каком количестве российских военных идет речь, в то же время сказал, что оно является "значительным".

Также, по словам чиновника Минобороны США, Россия уже выпустила около 1 900 ракет по Украине, наибольшая часть из которых - по Мариуполю и в целом по территории проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

В Пентагоне также сообщили, что на Донбассе российские военные продвигаются медленно и неравномерно.

"Россияне до сих пор не решили проблемы с логистикой и обеспечением", – сказал чиновник.

