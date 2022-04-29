Рашисты убили жителя Черниговщины Юрия Мустипана, который передавал ВСУ координаты вражеских позиций
Юрия Мустипана, который передавал координаты вражеских позиций украинским защитникам в Черниговской области, убили российские оккупанты.
Об этом в Facebook сообщил один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.
"Мустипан Юрий Николаевич, 05.09.1975 рождения. С начала российского вторжения в Украину передавал координаты вражеских позиций и артеллерийских батарей, в районе села Тереховка, Черниговского района, по которым были неоднократно нанесены огневые удары артиллерией ВСУ. Разведка подтверждала поражение целей противника.
27 марта при повторной попытке инфильтрации в село Тереховка, был захвачен россиянами в районе села Товстолес, Черниговской области.
Убит российскими оккупантами выстрелом в голову. 31 марта 2022 место его захоронения было найдено у озера в районе села Тереховка, Черниговского района", - рассказал он.
Не треба дурню писати, вЯлікій диванний "знавець" Telegram.
Неоднаразово ефесбешники намагалися Telegram зламати чи змусити власника передати їм код, були послані за расейським кораблем.
Дорекчі, Telegram - один з найзахищиніших з подібних додатків, на відміну, наприклад, від Viber.
По-перше, вайбер шифрує чат абсолютно так само, як це робить телеграм.
По-друге, якщо вам треба насправді захищений месенджер, використовуйте Signal. Ним користуються і військові, і СБУ.
Про Signal - згоден, але мова йшла саме про Telegram, з звинуваченням про злив інформації з нього до ефесбе.
Може зараз Viber шифрує і краще, але декілька років тому була інформація, що при бажанні ефесбе має до нього доступ.
Я б взагалі в наш час не довіряв будь-якому чату, поштовій скриньці абощо насправді цінну, таємну інформацію, бо все можна зламати, питання тільки в ціні.
Дуже шкода, коли від нас йдуть такі люди, хочется сказати їм - не треба, воно того не вартує, згаманіться і все обміркуйте. Але їх вже нема, нема тих, кому хочется це сказати.
Саме тому рашка ніколи не виграє цю війну.
Дякуємо цьому Герою!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!