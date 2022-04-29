Рашисты убили жителя Черниговщины Юрия Мустипана, который передавал ВСУ координаты вражеских позиций

Юрия Мустипана, который передавал координаты вражеских позиций украинским защитникам в Черниговской области, убили российские оккупанты.

Об этом в Facebook сообщил один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.

"Мустипан Юрий Николаевич, 05.09.1975 рождения. С начала российского вторжения в Украину передавал координаты вражеских позиций и артеллерийских батарей, в районе села Тереховка, Черниговского района, по которым были неоднократно нанесены огневые удары артиллерией ВСУ. Разведка подтверждала поражение целей противника.

27 марта при повторной попытке инфильтрации в село Тереховка, был захвачен россиянами в районе села Товстолес, Черниговской области.

Убит российскими оккупантами выстрелом в голову. 31 марта 2022 место его захоронения было найдено у озера в районе села Тереховка, Черниговского района", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Держат нас в напряжении", - Данилов об обстрелах Черниговщины