19 444 35

Рашисты убили жителя Черниговщины Юрия Мустипана, который передавал ВСУ координаты вражеских позиций

Юрия Мустипана, который передавал координаты вражеских позиций украинским защитникам в Черниговской области, убили российские оккупанты.

Об этом в Facebook сообщил один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков, передает Цензор.НЕТ.

"Мустипан Юрий Николаевич, 05.09.1975 рождения. С начала российского вторжения в Украину передавал координаты вражеских позиций и артеллерийских батарей, в районе села Тереховка, Черниговского района, по которым были неоднократно нанесены огневые удары артиллерией ВСУ. Разведка подтверждала поражение целей противника.

27 марта при повторной попытке инфильтрации в село Тереховка, был захвачен россиянами в районе села Товстолес, Черниговской области.

Убит российскими оккупантами выстрелом в голову. 31 марта 2022 место его захоронения было найдено у озера в районе села Тереховка, Черниговского района", - рассказал он.

Рашисты убили жителя Черниговщины Юрия Мустипана, который передавал ВСУ координаты вражеских позиций 01

+97
Вічна пам"ять...
29.04.2022 01:06 Ответить
+55
Світла пам'ять людині.
29.04.2022 01:41 Ответить
+34
Сплчивай, чоловіче, з миром і славою
29.04.2022 01:43 Ответить
Вічна пам"ять...
29.04.2022 01:06 Ответить
Як вичислили?
29.04.2022 01:19 Ответить
Напевне, хтось здав.
29.04.2022 01:33 Ответить
забрали телефон и проверили что в нем
29.04.2022 01:44 Ответить
ну так - подивилися список дзвінків, подзвонили і все... стирати дзвінки треба було. І нікому нічого...
29.04.2022 02:27 Ответить
телефон подивились. Здавав же напевно через бота, фотографував позиціі
29.04.2022 02:54 Ответить
а бот из telegram - а телега чья унас ? правильно павла дурова - фсбшника - жаль людей которые ей доверяют и не чистят куки и кэш браузеров
29.04.2022 05:33 Ответить


Не треба дурню писати, вЯлікій диванний "знавець" Telegram.
Неоднаразово ефесбешники намагалися Telegram зламати чи змусити власника передати їм код, були послані за расейським кораблем.
Дорекчі, Telegram - один з найзахищиніших з подібних додатків, на відміну, наприклад, від Viber.
29.04.2022 08:58 Ответить
До речі, це повна маячня.
По-перше, вайбер шифрує чат абсолютно так само, як це робить телеграм.
По-друге, якщо вам треба насправді захищений месенджер, використовуйте Signal. Ним користуються і військові, і СБУ.
29.04.2022 09:22 Ответить


Про Signal - згоден, але мова йшла саме про Telegram, з звинуваченням про злив інформації з нього до ефесбе.
Може зараз Viber шифрує і краще, але декілька років тому була інформація, що при бажанні ефесбе має до нього доступ.
29.04.2022 10:59 Ответить
Всі вже побачили, що нафтодоларові валізи відкривають доступ до чого завгодно... а парашка цими валізами закидувала світ роками.
Я б взагалі в наш час не довіряв будь-якому чату, поштовій скриньці абощо насправді цінну, таємну інформацію, бо все можна зламати, питання тільки в ціні.
29.04.2022 11:06 Ответить
Світла пам'ять людині.
29.04.2022 01:41 Ответить
Сплчивай, чоловіче, з миром і славою
29.04.2022 01:43 Ответить
Точно якась **** сдала . Бедный человек ,мучился перед смерьтю.
29.04.2022 02:00 Ответить
Не факт.
29.04.2022 02:55 Ответить
Почему тебя одни гниды читают? Вопрос риторический...
29.04.2022 07:40 Ответить
Співчуття родичам і близьким....
29.04.2022 02:33 Ответить
Слава Герою! Дякуємо тобі, Козаче !
29.04.2022 02:46 Ответить
Наче й добре все робив, і допомогав ЗСУ. Але якби його там не було, якби відступив на північ, то ми би і дронами обійшлися.

Дуже шкода, коли від нас йдуть такі люди, хочется сказати їм - не треба, воно того не вартує, згаманіться і все обміркуйте. Але їх вже нема, нема тих, кому хочется це сказати.
29.04.2022 04:17 Ответить
Да что за херню ты несешь,хитрожопый паренёк пригожинский?
29.04.2022 07:42 Ответить
Цей мужній чоловік, переживший страшні тортури, гідний звання Героя України!
29.04.2022 05:09 Ответить
Царствіє небесне герою
29.04.2022 06:09 Ответить
Вечная память
29.04.2022 06:32 Ответить
Герой України. Вимагаю від Зеленського нагородити Героя посмертно !
29.04.2022 07:27 Ответить
Героям Слава!!!
29.04.2022 07:43 Ответить
Співчуваю. Але є питання. Як рашисти вичислили нашу людину, яка допомогла ВСУ? Показували вже кацапи в своїх СМІ літню жінку, яка керегувала вогонь для нашої артилерії і її вичислили. Яким чином вони про це дізнаються, кто серед інших мешканців?
29.04.2022 08:04 Ответить
Хіба кацапи вбивають лише тих, хто допомагає ВСУ? Може нічого і не вичисляли, а хапали всіх підряд, а вже потім...
29.04.2022 09:48 Ответить
29.04.2022 09:00 Ответить
Слава Богу, таких мужніх людей по всій Україні тисячи.
Саме тому рашка ніколи не виграє цю війну.
Дякуємо цьому Герою!
29.04.2022 09:02 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
29.04.2022 09:24 Ответить
Вечная память Герою!
29.04.2022 12:01 Ответить
Вечная память, пусть посмертье твоё будет лёгким.
29.04.2022 12:03 Ответить
Героям Слава.Смерть ворогам.
29.04.2022 12:10 Ответить
Настоящий Герой!Как-то не адекватно получается;-орки наших гражданских патриотов разведчиков убивают сразу,а мы с коллаборантами-осведомителями цацкаемся, даже кой-кому залоги представляем..
29.04.2022 12:23 Ответить
 
 