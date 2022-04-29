Сводка Генштаба: Наши защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары.

Российские захватчики продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В частности, как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаки формирования наступательных группировок не выявлены. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка государственной границы с Украиной.

На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

За предыдущие сутки Украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрударов. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка ", – говорится в сообщении Генштаба.

