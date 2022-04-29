РУС
Сводка Генштаба: Наши защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары.

Российские захватчики продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В частности, как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаки формирования наступательных группировок не выявлены. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка государственной границы с Украиной.

На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

За предыдущие сутки Украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрударов. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка ", – говорится в сообщении Генштаба.

+13
Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Слава народу України і друзям, які нам допомагають знищити потвору, що живе в інших, придуманих вірнтуальних вимірах. Допомагаємо армії, допомагаємо переселенцям, які втікають віж жахів війни., реальним пересенцям, що залишилися без нічого. За нами правда і ми переможемо! Перемога буде нам дорого коштувати, бо потвора, яка себе називає росією, перед 9 травня буде завдавати ракетних ударів по мирних містах, щоб таким чином змусити нас піти на поступки. Вони поступово будуть програвати і в кінці вдарять ядерною зброєю. Але і це їм не допоможе, вони будуть знищені українцями і світовою спільнотою, які вже зрозуміли, що то таке росія і виключно заради свого спасіння. Громади на місцях мають зібратися, провести загальні збори і вигнати московських попів не тільки з церков, а і з міст і сіл, бо це там ховаються коректировщики вогню, там здають наші позиції і координати для завдання ракетних ударів. Кожен робить справу на своєму місці. Віримо в армію. Молимося Богу!!!
29.04.2022 07:44 Ответить
+10
Що касапчики, дочекались ленд-лізу?! Готуйте пакетики під своїх орків!
Ви ще вважаєте що це спецоперація? Тоді ми йдемо до вас!
29.04.2022 07:35 Ответить
+4
Сводки Генштаба в стиле "На добраніч діти" - ************ уже. Из соцсетей можно узнать в 10 раз больше о реальном состоянии дел на фронте.
Вопрос: Генштаб считает всех украинцев несмышлеными детьми?
29.04.2022 08:18 Ответить
Що касапчики, дочекались ленд-лізу?! Готуйте пакетики під своїх орків!
Ви ще вважаєте що це спецоперація? Тоді ми йдемо до вас!
29.04.2022 07:35 Ответить
Вже ні. 9.05.2022 ху@ло проголосить про початок вов2.0
29.04.2022 08:49 Ответить
Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Слава народу України і друзям, які нам допомагають знищити потвору, що живе в інших, придуманих вірнтуальних вимірах. Допомагаємо армії, допомагаємо переселенцям, які втікають віж жахів війни., реальним пересенцям, що залишилися без нічого. За нами правда і ми переможемо! Перемога буде нам дорого коштувати, бо потвора, яка себе називає росією, перед 9 травня буде завдавати ракетних ударів по мирних містах, щоб таким чином змусити нас піти на поступки. Вони поступово будуть програвати і в кінці вдарять ядерною зброєю. Але і це їм не допоможе, вони будуть знищені українцями і світовою спільнотою, які вже зрозуміли, що то таке росія і виключно заради свого спасіння. Громади на місцях мають зібратися, провести загальні збори і вигнати московських попів не тільки з церков, а і з міст і сіл, бо це там ховаються коректировщики вогню, там здають наші позиції і координати для завдання ракетних ударів. Кожен робить справу на своєму місці. Віримо в армію. Молимося Богу!!!
29.04.2022 07:44 Ответить
СЛАВА ГОСПОДУ ІСУСУ ХРИСТУ!!! ВІРНИЙ ВИКЛИК!!! ЩЕ РАЗ ГАГОЛОШУЮ ВСІМ - ПЕРЕМОГА ВІД ГОСПОДА!!!(Коня готують на день битви, але ПЕРНЕМОГА ВІД ГОСПОДА")
29.04.2022 11:56 Ответить
Все як в СРСР - план закінчити все до 7 травня, довгий шлях повільної роботи, а потім - аврал.

Ізюмське угруповання розтягнулося достатньо від кордону. Залишилося обрізати їм забезпечення...

Знаючи їх - легше бити...
29.04.2022 07:44 Ответить
*******, яке ти розумне, ну от ніхто не знав, а ти взяв і придумав, і чому ти не хенерал?
29.04.2022 07:57 Ответить
Район міста Харкова утримання, а що орки зайшли туди,була чпстична блокада міста.
29.04.2022 08:10 Ответить
Будь-ласка, українською!
29.04.2022 11:58 Ответить
Сводки Генштаба в стиле "На добраніч діти" - ************ уже. Из соцсетей можно узнать в 10 раз больше о реальном состоянии дел на фронте.
Вопрос: Генштаб считает всех украинцев несмышлеными детьми?
29.04.2022 08:18 Ответить
Рожают термины на ходу, активная маневренная оборона это что-то на подобие говяжьи стейки из соевого мяса на электрогриле с ароматами жидкого дыма. Можно же проще сказать, отходим но потихоньку, потому что не хватает боеприпасов, подойдут резервы и оружие, начнем контратаковать.
29.04.2022 08:34 Ответить
если не хватает боеприпасов то нужно беречь людей которые имеют опыт и дух войны с конченной русской ордой
29.04.2022 09:05 Ответить
Чим вас, дебілів роблять. Прочитай хоч вікіпедію, аналітєк херов:
Мобі́льна оборо́на - вид рухомої оборони із зосередженням основних зусиль тих, що обороняються, в глибині їх бойових порядків.
29.04.2022 10:27 Ответить
Генштаб вважає, що викладати в інтернет всі подробиці - це давати ворогу козирі. Зачекай трохи - після війни тобі все покажуть і розжують... Якщо ти не з кацапії - а то може й не доживеш.
29.04.2022 13:46 Ответить
А це точно зведення нашого ГШ?
Питання виникають через постійне використання формулювання:

..."Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною."

Ким вони визначені? Може це переодягнені кацапи, як вони завжди роблять?
Чому саме завдання з охорони і від кого охорона, від України "с какой сторони готовилось нападєніє на белорусь"?
29.04.2022 09:05 Ответить
Де американська зброя
29.04.2022 09:29 Ответить
Щось я також ніхера не зрозумію?? Де зброя, резерви ітд, нахера ТрО і мобіль. ВСУ сидять майже повністю у вінниці,Хмельницькому, Тернополі, І.Франкіську, Закарпатті, шо вони там роблять!???Знімайте частину хоча б на Одесу!
29.04.2022 12:01 Ответить
 
 