Байден запросил у Пентагона $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели", - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что в противостоянии украинских военных российскому вторжению в боях на Донбассе особенно важную роль приобретает вооружение, которое может бить на дальние расстояния. По его мнению, такие средства поражения станут решающими в следующем сражении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США на совместном брифинге с коллегой из Канады Анитой Ананд.

Глава Пентагона заявил, что учитывая плотную застройку на Донбассе, противостоять продвижению противника и не допускать его заход в населенные пункты эффективнее, нанося удары заранее, чтобы не доходило до уличных боев. Для этого ВСУ требуется соответствующее оружие.

"Что будет решающим в этой следующей битве, так это огонь на дальние расстояния, - сказал он.

Также Остин подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Минобороны 16 миллиардов долларов для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели".

"Этот дополнительный запрос включает в себя еще 6 миллиардов долларов для инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, которая помогает нам закупать оружие и системы для Украины", - сказал глава Пентагона.

Министр также призвал Конгресс поскорее одобрить запрос о предоставлении Украине 33 миллиардов долларов.

В Пентагоне добавили, что Штаты будут поставлять Украине оружие настолько быстро, насколько это возможно.