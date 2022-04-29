Байден запросил у Пентагона $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели", - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что в противостоянии украинских военных российскому вторжению в боях на Донбассе особенно важную роль приобретает вооружение, которое может бить на дальние расстояния. По его мнению, такие средства поражения станут решающими в следующем сражении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США на совместном брифинге с коллегой из Канады Анитой Ананд.
Глава Пентагона заявил, что учитывая плотную застройку на Донбассе, противостоять продвижению противника и не допускать его заход в населенные пункты эффективнее, нанося удары заранее, чтобы не доходило до уличных боев. Для этого ВСУ требуется соответствующее оружие.
"Что будет решающим в этой следующей битве, так это огонь на дальние расстояния, - сказал он.
Также Остин подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Минобороны 16 миллиардов долларов для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели".
"Этот дополнительный запрос включает в себя еще 6 миллиардов долларов для инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, которая помогает нам закупать оружие и системы для Украины", - сказал глава Пентагона.
Министр также призвал Конгресс поскорее одобрить запрос о предоставлении Украине 33 миллиардов долларов.
В Пентагоне добавили, что Штаты будут поставлять Украине оружие настолько быстро, насколько это возможно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча, я закликаю не втручатись в розборки поміж американцями; тим більше, що і трампісти (але не Трамп), і демократи всі (за невеличким вийнятком) - горою за Україну. В них просто - свої політичні заморочки І в нас таке є
.Ми переможемо.
Слава нації
Смерть фашистських *********