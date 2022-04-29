РУС
Байден запросил у Пентагона $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели", - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что в противостоянии украинских военных российскому вторжению в боях на Донбассе особенно важную роль приобретает вооружение, которое может бить на дальние расстояния. По его мнению, такие средства поражения станут решающими в следующем сражении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США на совместном брифинге с коллегой из Канады Анитой Ананд.

Глава Пентагона заявил, что учитывая плотную застройку на Донбассе, противостоять продвижению противника и не допускать его заход в населенные пункты эффективнее, нанося удары заранее, чтобы не доходило до уличных боев. Для этого ВСУ требуется соответствующее оружие.

"Что будет решающим в этой следующей битве, так это огонь на дальние расстояния, - сказал он.

Читайте также: США отправили уже более половины из 90 гаубиц, они прибыли в Украину, - Пентагон

Также Остин подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Минобороны 16 миллиардов долларов для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели".

"Этот дополнительный запрос включает в себя еще 6 миллиардов долларов для инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, которая помогает нам закупать оружие и системы для Украины", - сказал глава Пентагона.

Министр также призвал Конгресс поскорее одобрить запрос о предоставлении Украине 33 миллиардов долларов.

В Пентагоне добавили, что Штаты будут поставлять Украине оружие настолько быстро, насколько это возможно.

оружие (10403) Пентагон (1486) США (27745) Остин Ллойд (420)
Топ комментарии
+11
Амерам-черговий респект...
29.04.2022 07:57 Ответить
+7
Піzzzдець роzzії!
29.04.2022 07:56 Ответить
+5
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 Колекція мочилова русні під гарну музику )
29.04.2022 08:06 Ответить
Піzzzдець роzzії!
29.04.2022 07:56 Ответить
Амерам-черговий респект...
29.04.2022 07:57 Ответить
Z-VOZ

29.04.2022 08:01 Ответить
Вони ще не те можуть.
29.04.2022 08:25 Ответить
🔴⚫ *******,******* й ще раз ******* 🔴⚫
29.04.2022 08:04 Ответить
Орда буде ліквідована!
29.04.2022 08:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 Колекція мочилова русні під гарну музику )
29.04.2022 08:06 Ответить
krasivo
29.04.2022 08:25 Ответить
Коли вже вкладено стільки бабла, Штати підуть до кінця. До того ж їм конче потрібна реабілітація за Афган. Тримаймо порох сухим!
29.04.2022 08:07 Ответить
РИZZДА - **************!
29.04.2022 08:10 Ответить
Буде чим бити окупанта і нелюда! Слава Україні! Слава нашим заокеанським друзям американцям!
29.04.2022 08:12 Ответить
А де там ті ярі трампісти, що постійно звинувачують Байдена у поступках *****?....
29.04.2022 08:24 Ответить
риторика змінилась: ось, в і нижче
Хоча, я закликаю не втручатись в розборки поміж американцями; тим більше, що і трампісти (але не Трамп), і демократи всі (за невеличким вийнятком) - горою за Україну. В них просто - свої політичні заморочки І в нас таке є
29.04.2022 10:14 Ответить
Тримаймося браття українці
.Ми переможемо.
Слава нації
Смерть фашистських *********
29.04.2022 08:34 Ответить
щемили бы бурятов дальше и думали что они супердержава, таки нет, полезли на свою верную смерть в Украину
29.04.2022 08:37 Ответить
Ото зараз почнуть із-за поребрика слюною бризкати!
29.04.2022 08:37 Ответить
29.04.2022 09:05 Ответить
Шо таки чистий аркуш ?
29.04.2022 11:58 Ответить
Думаю, що навіть не це буду вирішальним, а фізичне знищення більшої частини боєздатної техніки кацапів.
29.04.2022 09:32 Ответить
 
 