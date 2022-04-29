РУС
3 774 15

После встречи в Рамштайне все партнеры совершенно четко знают, какое оружие нужно Украине, - Маркарова

маркарова

Встреча в немецком Рамштайне глав оборонных ведомств и военного руководства нескольких десятков стран позволила объединить усилия отдельных партнеров в поддержку Украины и создать более мощный механизм взаимодействия в вопросах обороны.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Историческая встреча в Рамштайне, организованная США, собравшая около 40 министров и главкомов вооруженных сил стран – наших друзей, партнеров и союзников – позволила ту координацию, которая происходила на двусторонней основе, превратить в постоянно действующую координационную группу", - отметила Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден запросил у Пентагона $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели", - Остин

Это, по ее словам, посодействовало тому, что все партнеры теперь "совершенно четко понимают и знают", какие именно виды вооружения нужны ВСУ. В результате эта координационная группа сосредоточена на выполнении главной задачи – найти и максимально быстро доставить это оружие в Украину.

Посол также отметила "очень высокий уровень" сотрудничества между Украиной и США, которое проходит параллельно между главами министерств и ведомств, военных командующих и непосредственно президентов. "Фактически сейчас работа продолжается на всех уровнях", - отметила дипломат.

оружие (10403) Маркарова Оксана (290)
Топ комментарии
+4
Коротко. Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
29.04.2022 08:31 Ответить
+3
По програмі ленд-лізу, яку вчора затвердив Конгрес США, Україна найближчим часом отримає:

📌 танки третього покоління M1A2 Abrams 📌 бойові машини піхоти США M2A3 Bradley 📌 самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin 📌 реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS 📌універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS 📌пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2 📌 ЗРК Patriot 📌 багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D За аналогічною системою Штати пільгово постачали озброєння своїм союзникам під час Другої світової. Американські аналітики вважають, що відродження ленд-лізу має величезне історичне значення, адже подібна ініціатива надала значну допомогу у здобутті перемоги над нацистами у XX столітті.

( https://t.me/Tsaplienko/7281 )
показать весь комментарий
29.04.2022 08:57 Ответить
+1
Шо за недолуга кохта на ній?
показать весь комментарий
29.04.2022 08:39 Ответить
умнічка, теаер і на шопінг сходи.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:29 Ответить
Шо за недолуга кохта на ній?
показать весь комментарий
29.04.2022 08:39 Ответить
четвірка безумних??
показать весь комментарий
29.04.2022 09:00 Ответить
все ровно на ту кофту, что то за дерьмо с права?
показать весь комментарий
29.04.2022 09:59 Ответить
кто первый написал это список и все его форсят, аж смешно. Люди будьте реалистами. Какие ф 16? вы знаете сколько учиться на него? А патриоты не дай Бог попадут в руки рашке. Такое не дадут. Дадут постарее технику. Постарее самолеты.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:02 Ответить
Як стверджує військовий експерт і колишній війсковий пілот Агіль Рустамзаде, навчитися літати на Ф16, українським пілотам потрібен один місяць, для ефективного ведення бою - три-чотири. Ф16 здатні єфективно протидіяти крилатим ракетам, тобто використовувати як елемент ПВО. Враховуючи, що у рашки ціх ракет може вистачить до кінця року, - тема актуальна.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:16 Ответить
высунулась очередная зесвыня...
показать весь комментарий
29.04.2022 08:58 Ответить
Ядерная !
показать весь комментарий
29.04.2022 09:08 Ответить
07.09.2021
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311651-markarova-poasnila-comu-ukraini-ne-potriben-status-osnovnogo-souznika-poza-nato.html Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:16 Ответить
Тоді гарантії безпеки від США не подобались... питання, кому?
показать весь комментарий
29.04.2022 09:22 Ответить
Окрім Томагавків нічого не потрібно. Вїбати по москві,та )(уйлостан почне валитися як картковий будинок.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:26 Ответить
Не чуди. Все потрібно. Для кожного - своє призначення.
З вашими бармалеями вам воювати набагато простіше.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:55 Ответить
Оксаночка Маркарова столько хорошего сделала для Украины как никто другой до нее на этой посаде. Умничка.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:41 Ответить
 
 