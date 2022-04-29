После встречи в Рамштайне все партнеры совершенно четко знают, какое оружие нужно Украине, - Маркарова

Встреча в немецком Рамштайне глав оборонных ведомств и военного руководства нескольких десятков стран позволила объединить усилия отдельных партнеров в поддержку Украины и создать более мощный механизм взаимодействия в вопросах обороны.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Историческая встреча в Рамштайне, организованная США, собравшая около 40 министров и главкомов вооруженных сил стран – наших друзей, партнеров и союзников – позволила ту координацию, которая происходила на двусторонней основе, превратить в постоянно действующую координационную группу", - отметила Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден запросил у Пентагона $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели", - Остин

Это, по ее словам, посодействовало тому, что все партнеры теперь "совершенно четко понимают и знают", какие именно виды вооружения нужны ВСУ. В результате эта координационная группа сосредоточена на выполнении главной задачи – найти и максимально быстро доставить это оружие в Украину.

Посол также отметила "очень высокий уровень" сотрудничества между Украиной и США, которое проходит параллельно между главами министерств и ведомств, военных командующих и непосредственно президентов. "Фактически сейчас работа продолжается на всех уровнях", - отметила дипломат.