Достижения России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных военных потерь, - Минобороны Британии
Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями, заявили в британском министерстве.
В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.
"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - говорится в сводке.
