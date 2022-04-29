Достижения России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных военных потерь, - Минобороны Британии

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями, заявили в британском министерстве.

В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - говорится в сводке.