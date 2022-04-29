РУС
Достижения России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных военных потерь, - Минобороны Британии

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями, заявили в британском министерстве.

В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - говорится в сводке.

это им не бурятов гнобить
29.04.2022 08:38 Ответить
После Рамштайна касапских жмуров уже будут считать по весу.
29.04.2022 08:41 Ответить
Зеленський і Байден не зможуть нічого купити в магазині "пьятьорочка" в Твері..ой як прикро
29.04.2022 08:44 Ответить
После Рамштайна касапских жмуров уже будут считать в куб.м. как дрова, которые продает Украина.
29.04.2022 08:46 Ответить
Коли їх це зупиняло?
29.04.2022 10:23 Ответить
На мясо кацапам плевать. Они и миллион своих положат, если это поможет захватить чужую землю.
29.04.2022 11:47 Ответить
 
 