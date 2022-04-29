С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 219 детей, 398 ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 29 апреля 2022 года более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 219 детей погибли и более 398 получили ранения разной степени тяжести.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

Стало известно, что в первую неделю марта на автодороге возле с.Красное Черниговского района Черниговской области на мине взорвался автомобиль, в результате чего погибли дети - 2 и 14 лет.

7 марта во время артиллерийских обстрелов оккупантами Романовского моста в г.Ирпень получил контузию 10-летний мальчик.

28 апреля в результате обстрела вражескими войсками с.Циркуны Харьковского района Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка.

28 апреля в результате обстрела г.Запорожья получили ранения 5 человек, среди которых ребенок.

Также стало известно, что 11 апреля в Харькове в результате артиллерийских обстрелов получил ранение 9-летний мальчик.

21 апреля в лечебное учреждение Днепропетровской области доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь.

1556 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.