Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал украинский Мариуполь европейским Алеппо, заявив о намерении ЕС продолжить помощь Украине, чтобы как можно быстрее завершить российскую агрессию.
Об этом Высокий представитель ЕС написал на своей странице в сети Твиттер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей. Мы сделаем все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И для этого мы и дальше будем помогать Украине", - подчеркнул Жозеп Боррель.
"Война в Украине трансформирует глобальную геополитику", - добавил он в следующем сообщении.
речи длинние пустие
и мозгов наверно нет
на к*уй нужен такой дед
Серьезно? Т.е. полумиллионный город разрушен, со всех стволов и авиации, рашистами до основания, 2 месяца был в полной блокаде, гумкоридоров фактически не было ... а жертв МЕНЕЕ 1% от населения?
Такую "статистику" можно только в рашистских методичках взять! Любому адекватному человеку ясно, что жертв там на порядок больше!