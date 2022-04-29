РУС
Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал украинский Мариуполь европейским Алеппо, заявив о намерении ЕС продолжить помощь Украине, чтобы как можно быстрее завершить российскую агрессию.

Об этом Высокий представитель ЕС написал на своей странице в сети Твиттер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей. Мы сделаем все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И для этого мы и дальше будем помогать Украине", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть российских войск отходит от Мариуполя и двигается в сторону Запорожья, - Пентагон

"Война в Украине трансформирует глобальную геополитику", - добавил он в следующем сообщении.

армия РФ (20346) Мариуполь (5742) Боррель Жозеп (785)
Топ комментарии
+8
Сами выкормили ботоксного шизоида-сами плачут.
29.04.2022 09:03 Ответить
+7
Удобненькую такую статистику придумал себе Боррель - "3 000 погибших мирных жителей".
Серьезно? Т.е. полумиллионный город разрушен, со всех стволов и авиации, рашистами до основания, 2 месяца был в полной блокаде, гумкоридоров фактически не было ... а жертв МЕНЕЕ 1% от населения?
Такую "статистику" можно только в рашистских методичках взять! Любому адекватному человеку ясно, что жертв там на порядок больше!
29.04.2022 09:09 Ответить
+7
Читай уважніще ... з тисячами... Буква "з"...
29.04.2022 09:14 Ответить
брови черние густие
речи длинние пустие
и мозгов наверно нет
на к*уй нужен такой дед
29.04.2022 08:59 Ответить
Сами выкормили ботоксного шизоида-сами плачут.
29.04.2022 09:03 Ответить
Хорошо хоть через два месяца войны начало доходить что ху.ло это дьявол а расийская ********* сатанат.
29.04.2022 09:05 Ответить
Удобненькую такую статистику придумал себе Боррель - "3 000 погибших мирных жителей".
Серьезно? Т.е. полумиллионный город разрушен, со всех стволов и авиации, рашистами до основания, 2 месяца был в полной блокаде, гумкоридоров фактически не было ... а жертв МЕНЕЕ 1% от населения?
Такую "статистику" можно только в рашистских методичках взять! Любому адекватному человеку ясно, что жертв там на порядок больше!
29.04.2022 09:09 Ответить
Читай уважніще ... з тисячами... Буква "з"...
29.04.2022 09:14 Ответить
то не цифра 3 то буква з
29.04.2022 09:14 Ответить
Вчи українську , то не 3(три) , а літера З(заєць)
29.04.2022 09:15 Ответить
не заєць а ****** "З", заяча
29.04.2022 09:24 Ответить
Згадав анекдот "30 щенков"
29.04.2022 09:20 Ответить
 
 