Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал украинский Мариуполь европейским Алеппо, заявив о намерении ЕС продолжить помощь Украине, чтобы как можно быстрее завершить российскую агрессию.

Об этом Высокий представитель ЕС написал на своей странице в сети Твиттер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей. Мы сделаем все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И для этого мы и дальше будем помогать Украине", - подчеркнул Жозеп Боррель.

"Война в Украине трансформирует глобальную геополитику", - добавил он в следующем сообщении.