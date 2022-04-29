За минувшие сутки в Киевской области нашли 26 тел убитых россиянами гражданских, всего - 1 187. Более 200 человек остаются пропавшими без вести, - Небытов

По состоянию на 29 апреля в Киевской области обнаружено 1187 тел гражданских граждан, убитых российскими военными.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день 1187 наших соотечественников, гражданских граждан, погибло от рук российской армии", - сказал он.

Небытов добавил, что только за 28 апреля в Киевской области было найдено 26 тел погибших. Работы по разбору завалов и поиску погибших продолжаются. Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести.