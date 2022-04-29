РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10417 посетителей онлайн
Новости Война
2 164 2

За минувшие сутки в Киевской области нашли 26 тел убитых россиянами гражданских, всего - 1 187. Более 200 человек остаются пропавшими без вести, - Небытов

могила,рф,злочини,воєнні

По состоянию на 29 апреля в Киевской области обнаружено 1187 тел гражданских граждан, убитых российскими военными.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день 1187 наших соотечественников, гражданских граждан, погибло от рук российской армии", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ проголосовала за срочное создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине

Небытов добавил, что только за 28 апреля в Киевской области было найдено 26 тел погибших. Работы по разбору завалов и поиску погибших продолжаются. Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести.

Автор: 

армия РФ (20346) Киевская область (4293) Небытов Андрей (170) военные преступления (1499)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне вбитим...
показать весь комментарий
29.04.2022 09:17 Ответить
А памятаєте як все починалось -

- Какая разніца

- Проклятий барига

- Торговля на крові

- Надо просто пєрєстать стрєлять

- Увідєл мір в глазах ліліпутіна

- Кожен з нас президент

- Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери

- Якщо ми хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти

https://www.bbc.com/ukrainian/news-52574575 https://www.bbc.com/ukrainian/news-52574575
показать весь комментарий
29.04.2022 10:04 Ответить
 
 