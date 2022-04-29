Ситуация в регионах: ракетные удары по Хмельницкой, Краматорской и Киеву, похищение мирных жителей на Херсонщине, из "Азовстали" планируется эвакуация, - отчеты ОВА

Российская армия вечером нанесла ракетные удары по Киеву и Киевской области, а также по Хмельнитчине, утром обстреляла села в Днепропетровской области, от постоянных обстрелов продолжают страдать Харьковская, Луганская, Донецкая и Херсонская области.

Об этом свидетельствуют данные глав областей ситуация в регионах по состоянию на 8:00, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Харьковская область: ночью продолжались обстрелы жилых районов города Харьков из артиллерии и РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет.

В течение суток оккупанты непрерывно обстреливали Харьковский район, населенные пункты Покотиловка, Хролы, Котряры.

Луганщина: ситуация остается напряженной. За сутки – обстрелы Северодонецка, Лисичанская, Горного, Приволья. В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек. Погибших среди гражданских нет.

Донетчина: вся линия фронта – обстрелы: "Грады", артиллерия, минометы, авиация, ракеты. В четверг вечером был ракетный удар по окрестностям Краматорска.

Мариуполь – без изменений. На пятницу 29 апреля "намечается операция по выводу с завода ("Азовсталь") гражданских".

Херсонщина: в области взрывы и обстрелы, враг пытается взять под контроль населенные пункты, прибегает к угрозам и похищениям.

На территории области сложная и напряженная ситуация.

В Днепропетровской области ночь прошла спокойно, но утром россияне из "Градов" обстреляли два села на границе с Херсонской областью. Предварительно людей не зацепило. Подробная информация и данные о последствиях выясняются.

Киевщина: вечером 28 апреля во время воздушной тревоги был нанесен ракетный удар по инфраструктуре Фастовской громады. Ранены два человека. Пожар был локализован. Последствия попадания ликвидируются.

В Киеве в результате ракетного удара по центру города поврежден дом, 10 человек пострадали.

Хмельницкая область: вечером во время воздушной тревоги был ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных громад Шепетовского района на территории Хмельницкой области.

Последствия попадания ликвидируют. Жертв нет.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.