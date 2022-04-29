РУС
Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз и $33 млрд помощи: Мы защищаем общие ценности

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену и всему американскому народу за лидерство в помощи Украине в борьбе против российской агрессии.

Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Джозефу Байдену и американскому народу за лидерство в поддержке Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Мы защищаем общие ценности – демократию и свободу. Ценим помощь США. Сегодня она нужна как никогда!" – отметил Зеленский.

Оружие для Украины - это спасение не только наших людей, но и всей Европы, - Зеленский

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу утвердить новый пакет реагирования на агрессию РФ, предусматривающий выделение 33 миллиардов долларов для помощи Украине. Также 28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. 7 апреля этот документ принял сенат США. Закон вступит в силу после подписания президентом Байденом.

Топ комментарии
+22
Прохання зі спільних цінностей викреслити Єрмака з Татаровим
29.04.2022 09:49 Ответить
+11
Вован, навіть і не думай, на руки грошей ніхто не дасть))
29.04.2022 09:50 Ответить
+11
Демченко,аферістовича- лещенка- наєма, коломойського, фірташа, "слуг урода", родичів, партнерів по "95 кварталу", "лізі сміху", "скотам" та іншому медіалайні, дочок викладачів, однокурсників, людЯй прАльного походження, ...
29.04.2022 09:59 Ответить
Прохання зі спільних цінностей викреслити Єрмака з Татаровим
29.04.2022 09:49 Ответить
Дєрьмак з татаровим вже руки протирають. Є що "пилять".
29.04.2022 09:52 Ответить
Демченко,аферістовича- лещенка- наєма, коломойського, фірташа, "слуг урода", родичів, партнерів по "95 кварталу", "лізі сміху", "скотам" та іншому медіалайні, дочок викладачів, однокурсників, людЯй прАльного походження, ...
29.04.2022 09:59 Ответить
Про баригу ..не забувайте
29.04.2022 10:00 Ответить
А зеЛоха чого забули?

https://site.ua/artur.balaev/vladimir-zelenskii-superagent-fsb-timofei-feik-ili-realnost-iy59n62?fbclid=IwAR1KoDEDQiMgDQjc96cmp2XmO89iDrechx0dALgdNEGvGAzthFwufmEPvJE
29.04.2022 10:18 Ответить
Вован, навіть і не думай, на руки грошей ніхто не дасть))
показать весь комментарий
29.04.2022 09:50 Ответить
29.04.2022 09:52 Ответить
"Петріоти" давайте. Кацапня задовбала своїми ракетами.
29.04.2022 09:53 Ответить
І Томагавки
29.04.2022 09:56 Ответить
Щас любители Сивочолого начнут Зраду разгонять. Это они умеют... В унисон с Кремлем
29.04.2022 09:59 Ответить
Хто випустив кацапню з Криму?
29.04.2022 10:03 Ответить
Їм не дійде. Вони ************ люсю дрістовіч слухають а головне вірять таким брехунам як люся.
29.04.2022 11:11 Ответить
Інтєрєсно , хто же ето мог бить . Може Порошенко .?
. .
29.04.2022 11:19 Ответить
ты сидишь на сайте у "любителя Сивочолого" и что-то квакаешь. Брысь в свои группы типа "зекоманда", "зепрезидент"
29.04.2022 13:27 Ответить
Як там з "цінностями коломойського"?
Коли поверне вкрадені 5.5 млрд.дол? Чи Бєня у нас в Україні недоторканний?
29.04.2022 09:56 Ответить
При чем тут Беня к военной помощи от США? Вы там совсем что ли конченные?
29.04.2022 10:00 Ответить
Человек просто указал на наши внутренние резервы. Зачем так возмущаться?
29.04.2022 10:14 Ответить
тому що він зебіл бенін ще з 14-го
29.04.2022 16:08 Ответить
Кто Бене дал 5,5 млрд долларов и позволил украсть - вот вопрос!
Очень неудобный вопрос для многих здесь пасущихся.
29.04.2022 10:48 Ответить
29.04.2022 09:59 Ответить
.Ого ,, який довжелезний . !!!
29.04.2022 11:13 Ответить
А ти думав...
29.04.2022 12:12 Ответить
А сексотам все нейметься .
Амери баблос на перемогу дають , а " воно " все по методам строчить .
На даний час ..посібники *****
29.04.2022 10:02 Ответить
Дмитрику, йди на хрін...
29.04.2022 10:08 Ответить
Наразі така лайка вже моветон.
Треба за російським ваєнним корабльом
29.04.2022 10:12 Ответить
«Амери» - ще б «піндоси» написав.
29.04.2022 10:13 Ответить
Ось ..я і правий .
В унісон з касабами працюєте
М
29.04.2022 10:17 Ответить
Яке ж ти кончене!

Нам американці життя та Неньку рятують, а ти з з кацапами проти нас працюєш.
29.04.2022 10:21 Ответить
После того как боле чем 11 млрд $ "закатал в асфальт", а мог бы потратить на перевооружение армии, которое дешевле американского как минимум в три раза (вот вам и 33 млрд ПРОСРАНЫХ ДЕНЕГ)!
Я бы промолчал, если бы в Украине не шла война с 2014 года, если бы во главе кремлевских орков не был бы ЯРЫЙ ЫМПЕРИАЛИСТ, бандюган и вор, если бы вокруг все молчали и никто не заикался, что полномасштабная война "не за горами". Нынешний "героизм" (с постоянным метанием и желанием заключить сделку с диаволом - "очередное перемирие") никак не заглаживает прошлие стратегические просчеты и откровенную глупость, за которые нужно искренне ПОКАЯТЬСЯ и ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ у народа Украины!
29.04.2022 10:12 Ответить
100%
Але нарід вже забув, нарід слухає ************ люсю дрістовіч яке дрище їм у голови.
Там ще список величезний тих кого й близько не має бути біля влади чи у ОП. Але Зеленський "не бачить, не чує, не робить" !
29.04.2022 11:15 Ответить
По лендлизу же можно попросить танки Абрамс и пво? Стоит вообще рассчитывать на танки?
29.04.2022 10:13 Ответить
танки и ПВО с США требуют доп обучения
29.04.2022 10:17 Ответить
Не сси кацап, Українці швидко вчаться а деякі ВЖЕ вміють. Скоро підсмаження рашизздов пришвидшится у рази.... дуже скоро.
29.04.2022 11:16 Ответить
Велика подяка народу та уряду США!
29.04.2022 10:51 Ответить
Можу похвалити того хто писав текст Зеленському, що у позиціях куди будуть витрачатися ці кошти не було доріг і ніби все адекватно поділено, якби ще кошти пішли за тим призначенням.
29.04.2022 11:01 Ответить
Зелена ******** мерзото.
29.04.2022 11:12 Ответить
Вова ну про "спільні цінності" то ти перебільшив.
Б'ємося з спільним ворогом ТАК , а які твої цінності толком ніхто так й не зрозумів, бо ти кажеш одне а робиш іньше.
У Британії, наприклад, політик котри каже "війни не буде" після її (війни) початку залишається у політиці не дуже довго - день, два.
У Британії якщо прес секретар каже "операції не було" а потім виходить що була то вилітає за години з посади.
У Британії брехунів, пристосуванців та політичних проституток як Алєксєй Арєстовіч та іньші на посади радників не призначають.
Так само у Америці. Так про які "спільні цінності" Вова ти говориш???
Й саме трагічне те що популісти й брехуни цінічні стають "героями" за допомогою ТВ, радіо, інтернету, де їх вихваляють їх сраколізи а народ не розуміє й нездатний аналізувати.
29.04.2022 11:23 Ответить
Зеленский - талантливый артист. Кажется он продолжает играть роль президента, как в известном сериале. Продолжение следует...
29.04.2022 11:27 Ответить
Ого-го сколько денег
29.04.2022 12:23 Ответить
а ленд лиз уже приняли?
29.04.2022 13:25 Ответить
незважаючи на війну, на загибель наших співвітчизників, на героїзм наших захисників... тут шоколадні порохоботи продовжують свою брудну справу.... скільки Пеця з Рінаткою заробив на вугіллі.... куди ці гроші пішли...
Зрозумійте головне - коли (а це буде досить скоро) Україна переможе то всі ці пеці, сені, тягнибоки, ляшкі...... - вони ЗНИКНУТЬ!
а це гляньте для підтримки морального духу. також є гарна пісня!
https://www.youtube.com/watch?v=7f0MufNPMyo
https://mp3yad.net/55541-myusli-ua-vova-******-yih-blyat.html
29.04.2022 23:15 Ответить
 
 