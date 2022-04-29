Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз и $33 млрд помощи: Мы защищаем общие ценности
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену и всему американскому народу за лидерство в помощи Украине в борьбе против российской агрессии.
Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спасибо Джозефу Байдену и американскому народу за лидерство в поддержке Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Мы защищаем общие ценности – демократию и свободу. Ценим помощь США. Сегодня она нужна как никогда!" – отметил Зеленский.
Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу утвердить новый пакет реагирования на агрессию РФ, предусматривающий выделение 33 миллиардов долларов для помощи Украине. Также 28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. 7 апреля этот документ принял сенат США. Закон вступит в силу после подписания президентом Байденом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://site.ua/artur.balaev/vladimir-zelenskii-superagent-fsb-timofei-feik-ili-realnost-iy59n62?fbclid=IwAR1KoDEDQiMgDQjc96cmp2XmO89iDrechx0dALgdNEGvGAzthFwufmEPvJE
. .
Коли поверне вкрадені 5.5 млрд.дол? Чи Бєня у нас в Україні недоторканний?
Очень неудобный вопрос для многих здесь пасущихся.
Амери баблос на перемогу дають , а " воно " все по методам строчить .
На даний час ..посібники *****
Треба за російським ваєнним корабльом
В унісон з касабами працюєте
М
Нам американці життя та Неньку рятують, а ти з з кацапами проти нас працюєш.
Я бы промолчал, если бы в Украине не шла война с 2014 года, если бы во главе кремлевских орков не был бы ЯРЫЙ ЫМПЕРИАЛИСТ, бандюган и вор, если бы вокруг все молчали и никто не заикался, что полномасштабная война "не за горами". Нынешний "героизм" (с постоянным метанием и желанием заключить сделку с диаволом - "очередное перемирие") никак не заглаживает прошлие стратегические просчеты и откровенную глупость, за которые нужно искренне ПОКАЯТЬСЯ и ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ у народа Украины!
Але нарід вже забув, нарід слухає ************ люсю дрістовіч яке дрище їм у голови.
Там ще список величезний тих кого й близько не має бути біля влади чи у ОП. Але Зеленський "не бачить, не чує, не робить" !
Б'ємося з спільним ворогом ТАК , а які твої цінності толком ніхто так й не зрозумів, бо ти кажеш одне а робиш іньше.
У Британії, наприклад, політик котри каже "війни не буде" після її (війни) початку залишається у політиці не дуже довго - день, два.
У Британії якщо прес секретар каже "операції не було" а потім виходить що була то вилітає за години з посади.
У Британії брехунів, пристосуванців та політичних проституток як Алєксєй Арєстовіч та іньші на посади радників не призначають.
Так само у Америці. Так про які "спільні цінності" Вова ти говориш???
Й саме трагічне те що популісти й брехуни цінічні стають "героями" за допомогою ТВ, радіо, інтернету, де їх вихваляють їх сраколізи а народ не розуміє й нездатний аналізувати.
Зрозумійте головне - коли (а це буде досить скоро) Україна переможе то всі ці пеці, сені, тягнибоки, ляшкі...... - вони ЗНИКНУТЬ!
а це гляньте для підтримки морального духу. також є гарна пісня!
https://www.youtube.com/watch?v=7f0MufNPMyo
https://mp3yad.net/55541-myusli-ua-vova-******-yih-blyat.html