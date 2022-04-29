Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз и $33 млрд помощи: Мы защищаем общие ценности

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену и всему американскому народу за лидерство в помощи Украине в борьбе против российской агрессии.

Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Джозефу Байдену и американскому народу за лидерство в поддержке Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Мы защищаем общие ценности – демократию и свободу. Ценим помощь США. Сегодня она нужна как никогда!" – отметил Зеленский.

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу утвердить новый пакет реагирования на агрессию РФ, предусматривающий выделение 33 миллиардов долларов для помощи Украине. Также 28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. 7 апреля этот документ принял сенат США. Закон вступит в силу после подписания президентом Байденом.