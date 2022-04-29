РУС
Российские оккупанты в Мелитополе перешли уже к массовым похищениям людей, передвигаться в городе опасно, - мэр Федоров

рф

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что участились случаи похищения российскими оккупантами людей на блокпостах и прямо на улицах, поэтому сейчас передвигаться по городу и району опасно.

Об этом Фёдоров рассказал в эфире национального марафона утром 29 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Похищают людей на блокпостах, перешли уже к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и ​​везут в неизвестном направлении. Людей держат в бесчеловечных условиях в подвале. Думаю, их хотят использовать как обменный фонд или как пушечное мясо для участия в операциях во время войны с Украиной.

Опасно становится уже и на выходе из Мелитополя и просто передвигаться в Мелитополе и в Мелитопольском районе", - отметил он.

Смотрите также: Наши воины взорвали железнодорожный мост близ Мелитополя, которым из Крыма везли технику и боеприпасы, - ССО. ФОТО

Федоров также напомнил, что 28 апреля наши военные взорвали мост, который имел большое логистическое значение для оккупантов, потому что с помощью этого моста перевозили военную технику на станцию ​​Мелитополь и Новобогдановка, и именно эта военная техника участвовала в операциях оккупантов и в Мариуполе, и на юге Украины.

По словам мэра, после этого оккупанты стали сразу искать, кто это сделал. Всех обыскивали, всех допрашивали. Федоров отметил, что это не привело ни к каким успехам со стороны оккупантов.

Мэр Мелитополя выразил уверенность, что работа по подрыву транспортных узлов, используемых захватчиками, будет продолжаться.

Он также рассказал, что похищение зерна и продовольствия оккупантами уже перешло к промышленным масштабам. В частности, власти публиковали видео, на котором видно, как более 50 грузовиков вывозят зерно.

Неизвестной пока остается и судьба скифского золота, похищенного россиянами, но Федоров верит, что его удастся вернуть.

Читайте также: Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей - Боррель

В то же время, мэр сомневается в том, что оккупантам удастся ввести в обращение свои рубли на оккупированной территории, даже несмотря на то, что они уже увезли часть коллаборантов из числа банковских работников на обучение в Ростов-на-Дону.

По словам Федорова, он не верит в успех российских захватчиков, потому что есть "значительное сопротивление действиям оккупантов".

армия РФ (20346) Мелитополь (619) оккупация (10262) похищение (1699) Федоров Иван (471)
Топ комментарии
+6
А ти більше з телевізора розповідай, який потужний в місті партизанський рух... Дб.бл.!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:15 Ответить
+4
показать весь комментарий
29.04.2022 10:15 Ответить
+3
РАШИЗМ = ФАШИЗМ..
Смерть москалям
показать весь комментарий
29.04.2022 09:58 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ..
Смерть москалям
показать весь комментарий
29.04.2022 09:58 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 10:15 Ответить
роzzійська федерація - федерасти😡🤬
показать весь комментарий
29.04.2022 10:26 Ответить
Шкода, що черешнева столиця страждає від клятих кацапів, але треба враховувати що принаймні 85 відсотків місцевих жителів були закохані в рашку. Боритеся хлопці ! Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:06 Ответить
ммм черешня
показать весь комментарий
29.04.2022 13:30 Ответить
все фіксувати для доказів геноциду викрадення людей і навмисне створення штучного голоду
сподіваємось партизани побільше замочать москалів
показать весь комментарий
29.04.2022 10:11 Ответить
может Путина выкрасть ушлебка??? и поменять его на всю Армию России?? только вот вряд ли кацабы согласятся... и да зря Путин вчера приказ-ал обстрелять Киев во время диалога с Генеральным Секретарем ООН ой зря вещь сначала Гуттеришь был настроен только на критику работы СБ ООН после обстрела он сказал о кардинальной реформе СБ ООН и сказал прямо есть Ассамблея т.е. я полагаю что формат СБ просто будет нивелирован тем что его полномочия передадут постоянно действующей все время Ассамблеи ООН..365 дней большинство более 100 стран выделят по 1 человеку а они там и так постоянно работают для оперативных решений вопросов.. тому у Рашки истерика и припадки...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:12 Ответить
А ти більше з телевізора розповідай, який потужний в місті партизанський рух... Дб.бл.!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:15 Ответить
Ця савченко в штанях дуже розпіарений. А чим він заслужив державні нагороди, зустрічі з папой, макроном ітд? Чим бл? Тим що з партії українських *******, чи тим що начебто був в заручниках як савченчиха? Ці тік-ток морди уже порядком набридли.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:22 Ответить
Вы ублюдки продолжайте менять орков на гражданских заложников, а потом не удивляйтесь ***** что они их будут брать!
показать весь комментарий
29.04.2022 13:06 Ответить
 
 