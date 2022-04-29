Российские оккупанты в Мелитополе перешли уже к массовым похищениям людей, передвигаться в городе опасно, - мэр Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что участились случаи похищения российскими оккупантами людей на блокпостах и прямо на улицах, поэтому сейчас передвигаться по городу и району опасно.

Об этом Фёдоров рассказал в эфире национального марафона утром 29 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Похищают людей на блокпостах, перешли уже к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и ​​везут в неизвестном направлении. Людей держат в бесчеловечных условиях в подвале. Думаю, их хотят использовать как обменный фонд или как пушечное мясо для участия в операциях во время войны с Украиной.

Опасно становится уже и на выходе из Мелитополя и просто передвигаться в Мелитополе и в Мелитопольском районе", - отметил он.

Смотрите также: Наши воины взорвали железнодорожный мост близ Мелитополя, которым из Крыма везли технику и боеприпасы, - ССО. ФОТО

Федоров также напомнил, что 28 апреля наши военные взорвали мост, который имел большое логистическое значение для оккупантов, потому что с помощью этого моста перевозили военную технику на станцию ​​Мелитополь и Новобогдановка, и именно эта военная техника участвовала в операциях оккупантов и в Мариуполе, и на юге Украины.

По словам мэра, после этого оккупанты стали сразу искать, кто это сделал. Всех обыскивали, всех допрашивали. Федоров отметил, что это не привело ни к каким успехам со стороны оккупантов.

Мэр Мелитополя выразил уверенность, что работа по подрыву транспортных узлов, используемых захватчиками, будет продолжаться.

Он также рассказал, что похищение зерна и продовольствия оккупантами уже перешло к промышленным масштабам. В частности, власти публиковали видео, на котором видно, как более 50 грузовиков вывозят зерно.

Неизвестной пока остается и судьба скифского золота, похищенного россиянами, но Федоров верит, что его удастся вернуть.

Читайте также: Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей - Боррель

В то же время, мэр сомневается в том, что оккупантам удастся ввести в обращение свои рубли на оккупированной территории, даже несмотря на то, что они уже увезли часть коллаборантов из числа банковских работников на обучение в Ростов-на-Дону.

По словам Федорова, он не верит в успех российских захватчиков, потому что есть "значительное сопротивление действиям оккупантов".