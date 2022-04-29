Общие потери РФ с начала войны – около 23 тыс. человек, 189 самолетов, 155 вертолетов, 986 танков и 2 418 бронированных машин

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 апреля потери личного состава противника составляют около 23 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 23000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 986 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,

артиллерийских систем – 435 (+4) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 73 (+1) ед,

самолетов – 189 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1695 (+7) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).

Специальная техника – 31 (+0).

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.