Общие потери РФ с начала войны – около 23 тыс. человек, 189 самолетов, 155 вертолетов, 986 танков и 2 418 бронированных машин

рф

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 апреля потери личного состава противника составляют около 23 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 23000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 986 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,

артиллерийских систем – 435 (+4) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 73 (+1) ед,

самолетов – 189 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1695 (+7) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).

Специальная техника – 31 (+0).

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.

+17
"Обычное село.... обычная бабушка продает обычную картошку"



Черниговщина.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:35 Ответить
+13
Скоро "танковый юбилей"))
показать весь комментарий
29.04.2022 10:21 Ответить
+12
Нет...+16 это по отношению ко вчерашнему дню..
Юбилей скорее всего будет завтра..
показать весь комментарий
29.04.2022 10:32 Ответить
Скоро "танковый юбилей"))
показать весь комментарий
29.04.2022 10:21 Ответить
Уже: 986 + 16 = 1002!!! =)
показать весь комментарий
29.04.2022 10:26 Ответить
Нет...+16 это по отношению ко вчерашнему дню..
Юбилей скорее всего будет завтра..
показать весь комментарий
29.04.2022 10:32 Ответить
Да и самолётики тоже тянутся к 200!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:53 Ответить
Сегодня праздник у девчат...сегодня будут танцы..
23000 русских свиноматок будут танцевать...праздную эту юбилейную цифру..
показать весь комментарий
29.04.2022 10:22 Ответить
Если ***** заплатит! Но мы его знаем!
Но мне 300 (самоваров), любопытно сколько?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:30 Ответить
А що таке (+0)?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:27 Ответить
Это значит ..что за вчерашний день ничего не было уничтожено..
показать весь комментарий
29.04.2022 10:33 Ответить
Eshcho nebilo oficalnoe, foto-video podtverzdenie, a tak mozet i gora trupov fašhistkix nacistov roZZijan, texniki... Srazu ze nepodshtitaesh... Tut ze tolko podtverzonie trupaki, nekto ze neznaet skolko posle arti daleke zdoxlo, skolko partizani prirezali...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:01 Ответить
"Обычное село.... обычная бабушка продает обычную картошку"



Черниговщина.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:35 Ответить
Блеск!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:47 Ответить
Ракета и ее кассетная начинка.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:04 Ответить
Так ще 10тис.оркіа і капут рашаармії
показать весь комментарий
29.04.2022 11:00 Ответить
КИЇВ. 29 квітня. Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з товаришем, у якому той визнає, що ангари з "грузом 200" повністю забиті. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу СБУ.

За словами російського солдата, він досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

Цитата

"Честно сказать, россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", - заявив окупант.

Крім того, окупант розповів про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10.
А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що "це не їхня війна", наголосив він.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:07 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 11:09 Ответить
Якась ***** блохаста.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:27 Ответить
А я про танковый юбилей. Скоро 1000 танков будет уничтожено. Даже Стаханов не смог бы превзойти такой темп уничтожения российских танков. А это не просто танки это человеческий труд, который потрачен на производство этих танков. Сколько на эти средства можно было полезного сделать для народа, построить жилье, провести водопровод, канализацию, построить новые школы, детские садики, больницы, дороги. Но путин решил потрать их на войну, на убийство, потратил зря эти деньги. Все равно победа будет за Украиной за всем цивилизованным миром.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:23 Ответить
 
 