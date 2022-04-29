Общие потери РФ с начала войны – около 23 тыс. человек, 189 самолетов, 155 вертолетов, 986 танков и 2 418 бронированных машин
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 апреля потери личного состава противника составляют около 23 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 23000 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 986 (+16) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
РСЗО - 151 (+0) ед,
средства ПВО - 73 (+1) ед,
самолетов – 189 (+2) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
корабли /катера - 8(+0) ед,
цистерн с ГСМ – 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).
Специальная техника – 31 (+0).
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Данные уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Юбилей скорее всего будет завтра..
23000 русских свиноматок будут танцевать...праздную эту юбилейную цифру..
Но мне 300 (самоваров), любопытно сколько?
Черниговщина.
За словами російського солдата, він досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.
Цитата
"Честно сказать, россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", - заявив окупант.
Крім того, окупант розповів про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10.
А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що "це не їхня війна", наголосив він.