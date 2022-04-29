Спасатели обнаружили тело погибшего в доме в Киеве, в который вчера попала российская ракета, - Кличко

Спасатели обнаружили тело погибшего в жилом доме в Шевченковском районе Киева, куда 28 апреля попала ракета российских военных.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – рассказал он.

Смотрите также: Ракетный обстрел жилых домов в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО

Также Кличко сообщил, что вследствие обстрела четыре человека госпитализированы.

По его словам, дом, в который попал снаряд, новый, туда не успели заселиться многие.

Также Кличко сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения вследствие атак РФ в столице ранены 435 мирных жителей, чуть более 100 погибли, среди них - 4 ребенка.

Ранее сообщалось о десяти травмированных людях.