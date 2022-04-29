Спасатели обнаружили тело погибшего в доме в Киеве, в который вчера попала российская ракета, - Кличко
Спасатели обнаружили тело погибшего в жилом доме в Шевченковском районе Киева, куда 28 апреля попала ракета российских военных.
Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – рассказал он.
Также Кличко сообщил, что вследствие обстрела четыре человека госпитализированы.
По его словам, дом, в который попал снаряд, новый, туда не успели заселиться многие.
Также Кличко сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения вследствие атак РФ в столице ранены 435 мирных жителей, чуть более 100 погибли, среди них - 4 ребенка.
Ранее сообщалось о десяти травмированных людях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.
Страна-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.
Об этом на своей странице в социальной сети https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217802845942842&set=a.3879212598783 Facebook сообщил коллега погибшей Александр Демченко.