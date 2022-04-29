РФ нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя. Переговоры или обмен на Медведчука их не интересуют, - Подоляк

Для России сломать Мариуполь и убить его защитников ценнее, чем забрать Медведчука или любого другого.

Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации. А выяснилось, что он им практически не нужен... Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников для них намного больше (как они считают) с пропагандистской точки зрения, чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук - не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем", - сказал он.

Подоляк отметил, что шансы на проведение переговоров остаются. Но Россия нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя.

"К сожалению, Российская Федерация пока все это (предложения по освобождению гражданских и военных в городе. – Ред.) игнорирует, потому что россияне на сегодняшний день репутационно все теряют. Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют они тысячу гражданских или 10 тысяч", - говорит советник главы ОП.

Он подтвердил, что процесс переговоров с РФ замедлился, когда стало известно о зверствах оккупантов в Киевской области. Кроме того, Россия имеет еще достаточно ресурсов для проведения активных боевых действий и хочет получить определенные тактические победы. Поэтому оснований для очной встречи переговорщиков пока нет.

Переговоры Зеленского и Путина, по его словам, "сегодня все же не ко времени".

Советник главы ОП также считает, что боевые действия в любом случае будут перенесены на территорию РФ.

"Интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это же понятно. И не важно, кто там будет воевать. Возможно, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать... Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ, на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", - добавил Подоляк