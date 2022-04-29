РФ нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя. Переговоры или обмен на Медведчука их не интересуют, - Подоляк
Для России сломать Мариуполь и убить его защитников ценнее, чем забрать Медведчука или любого другого.
Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации. А выяснилось, что он им практически не нужен... Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников для них намного больше (как они считают) с пропагандистской точки зрения, чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук - не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем", - сказал он.
Подоляк отметил, что шансы на проведение переговоров остаются. Но Россия нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя.
"К сожалению, Российская Федерация пока все это (предложения по освобождению гражданских и военных в городе. – Ред.) игнорирует, потому что россияне на сегодняшний день репутационно все теряют. Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют они тысячу гражданских или 10 тысяч", - говорит советник главы ОП.
Он подтвердил, что процесс переговоров с РФ замедлился, когда стало известно о зверствах оккупантов в Киевской области. Кроме того, Россия имеет еще достаточно ресурсов для проведения активных боевых действий и хочет получить определенные тактические победы. Поэтому оснований для очной встречи переговорщиков пока нет.
Переговоры Зеленского и Путина, по его словам, "сегодня все же не ко времени".
Советник главы ОП также считает, что боевые действия в любом случае будут перенесены на территорию РФ.
"Интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это же понятно. И не важно, кто там будет воевать. Возможно, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать... Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ, на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", - добавил Подоляк
Если бы пустил в производство ОТРК ГРОМ 2 - и не было бы никаких окружений Мариуполя, была бы армия в два раза больше (и меньше дорог) - и не ходили бы русаки по югу страны как на параде. Вся ваша цепочка решений привела в трагедии Мариуполя, учитывая что 8 лет из всех утюгов говорили что русня будет делать сухопутный коридор в Крым.
Але все-одно: брехню - в спам.
даже лахудра падла-ломница и то перестала людей отвлекать своими стенаниями...
Подляк, хватит уже на Пороха все валить. А здюлей ваша зекоманда через Дерьмака получит от путлера. Жду ваших зеленых отмазок о неподсудности метветчука.
Саме цікаве, що мертвечук це прокікав, тому не тікав зразу на московщину, як ото його марченко. Хотів на захід, в Монако, де в нього свої активи в банках...