3 339 36

РФ нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя. Переговоры или обмен на Медведчука их не интересуют, - Подоляк

маріуполь

Для России сломать Мариуполь и убить его защитников ценнее, чем забрать Медведчука или любого другого.

Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации. А выяснилось, что он им практически не нужен... Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников для них намного больше (как они считают) с пропагандистской точки зрения, чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук - не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем", - сказал он.

Подоляк отметил, что шансы на проведение переговоров остаются. Но Россия нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя.

"К сожалению, Российская Федерация пока все это (предложения по освобождению гражданских и военных в городе. – Ред.) игнорирует, потому что россияне на сегодняшний день репутационно все теряют. Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют они тысячу гражданских или 10 тысяч", - говорит советник главы ОП.

Он подтвердил, что процесс переговоров с РФ замедлился, когда стало известно о зверствах оккупантов в Киевской области. Кроме того,  Россия имеет еще достаточно ресурсов для проведения активных боевых действий и хочет получить определенные тактические победы. Поэтому оснований для очной встречи переговорщиков пока нет.

Переговоры Зеленского и Путина, по его словам, "сегодня все же не ко времени".

Советник главы ОП также считает, что боевые действия в любом случае будут перенесены на территорию РФ.

"Интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это же понятно. И не важно, кто там будет воевать. Возможно, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать... Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ, на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", - добавил Подоляк

+21
Мариуполь на вашей совести - за несколько дней до войны ЗЕ рассказывал почему дороги важнее финансирования армии. Также ЗЕ свернул ряд важных военных программ ради этих дорог (вспомните с каким скандалом его заставили заказать Нептуны в конце 2021 года) - все его решения касающиеся сокращения финансирования армии вылились в десятки тысяч смертей мариупольцев!

Если бы пустил в производство ОТРК ГРОМ 2 - и не было бы никаких окружений Мариуполя, была бы армия в два раза больше (и меньше дорог) - и не ходили бы русаки по югу страны как на параде. Вся ваша цепочка решений привела в трагедии Мариуполя, учитывая что 8 лет из всех утюгов говорили что русня будет делать сухопутный коридор в Крым.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:50
+9
Весь цивілізований світ має бути націлений на повне знищення смердючої лапатної балалайні...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:50
+8
Та ви шо? А хто дозволив легко підійти і оточити Маріуполь? Те, що московити покидьки і потвори ми знаємо, а хто з наших "патріотів" допоміг їм в цьому? Чому не розповідаєте наріду? Не ваші там сини і дочки в завалах. То прості "Азовці", морпіхи, нацгвардійці, поліцейські і прості громадяни, Ваші в бункерах і під величезною охороною.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:10
Медвед відпрацьваний матеріал, він причетний до ганебного підписання в мінську та подальшого лайна в Україні. Зараз він вже їм не треба
показать весь комментарий
29.04.2022 10:48
Весь цивілізований світ має бути націлений на повне знищення смердючої лапатної балалайні...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:50
Мариуполь на вашей совести - за несколько дней до войны ЗЕ рассказывал почему дороги важнее финансирования армии. Также ЗЕ свернул ряд важных военных программ ради этих дорог (вспомните с каким скандалом его заставили заказать Нептуны в конце 2021 года) - все его решения касающиеся сокращения финансирования армии вылились в десятки тысяч смертей мариупольцев!

Если бы пустил в производство ОТРК ГРОМ 2 - и не было бы никаких окружений Мариуполя, была бы армия в два раза больше (и меньше дорог) - и не ходили бы русаки по югу страны как на параде. Вся ваша цепочка решений привела в трагедии Мариуполя, учитывая что 8 лет из всех утюгов говорили что русня будет делать сухопутный коридор в Крым.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:50
Сколько бы ты оружия купил за тот асфальт? Не сделал бы дороги ныли б чтго дорог нет. Зрадофилы. Армия дала достойный ответ рашистам нех тут вонять
показать весь комментарий
29.04.2022 11:02
300 млрд було витрачено на асфальт за 2.5 роки. На ракети потрібно було не більше 1 лярду. От і думай
показать весь комментарий
29.04.2022 11:29
Може скинь якісь підтвердження своїх слів?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:51
Для ******** отвечу.Стоимость 1 км дороги при Зеленском 7млн дол, 40 млн дол обошлась разработка Нептуна.А теперь посчитай сколько можно было сделать оружие и ****** на *** Зе бот ******!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 11:29
Ти розмовляєш як типовий бидлорашист, Нептуни є і вони чудово відправили у підводне плавання "москву". Туши свій підгорілий пукан
показать весь комментарий
29.04.2022 11:50
не бреши, Нептунів нема; бо вони були виготовлені ще в 2019-му як експерементальні для випробувань; а ті парочку, яких залишилось - нині бережуть "про всяк випадок", для десанту, наприклапд.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:30
Зеля ************.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:09
І не тільки Маріуполь, Буча, Гостомель, Харків, Чернігів це теж все велике крадівництво,а саме головне невинні жертви бездарного Зе керівництва😢.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:20
цікава нова подлякова брехня з методички... цікава...
Але все-одно: брехню - в спам.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:23
медведчук--мертвечук
показать весь комментарий
29.04.2022 10:51
І як тільки подоляк здогадався?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:55
та кому нужно то старое затасканное и нищее теперь говно???
даже лахудра падла-ломница и то перестала людей отвлекать своими стенаниями...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:00
Мертвечина даже своему куму не нужно. Пускай весь мир видит что ***** даже на своих родственников насрать, не говоря уже на своих агентов. Посадить Мертвечину в зоопарк и повесьте табличку *кум ******. Пускай все смотрят кто считает что ***** их защитит.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:03
Может попробовать пальцы Мертветчука в кремль отправить???
показать весь комментарий
29.04.2022 11:04
треба більше розрекламувати що рашистський фюрер всіх своїх кидає
показать весь комментарий
29.04.2022 11:08
Та ви шо? А хто дозволив легко підійти і оточити Маріуполь? Те, що московити покидьки і потвори ми знаємо, а хто з наших "патріотів" допоміг їм в цьому? Чому не розповідаєте наріду? Не ваші там сини і дочки в завалах. То прості "Азовці", морпіхи, нацгвардійці, поліцейські і прості громадяни, Ваші в бункерах і під величезною охороною.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:10
Начинайте отправлять Медведчука в Кремль по частям. Вначале руки, после ноги, голову в самом конце.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:10
Сперва яичко оксане отправить
показать весь комментарий
29.04.2022 11:25
Есть кацапские попы. За бороды их из Лавры и на обмен. ***** пойдет на это, поскольку они для него на 100% свои, в отличие от медведчука, который как бы и свой, но не очень. Для ***** важно добраться до азовцев, это принципиально для него. Бесноватый одержим этой идеей. Но кацапские попы могут изменить ход его мыслей. Тут требуется отчаянная смелость, но ведь и ситуация отчаянная. Простых решений тут не будет...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:20
Кацапские попы - работники ФСБю И такой же расходный материал, который нужен только в том месте где они есть сейчас. Не думаю что ***** они на обмен интересует.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:33
"Медведчука в Україні хтось брендував як людину впливову і важливу для Російської Федерації. А з'ясувалось, що він їм практично не потрібний..."

Подляк, хватит уже на Пороха все валить. А здюлей ваша зекоманда через Дерьмака получит от путлера. Жду ваших зеленых отмазок о неподсудности метветчука.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:20
Я так розумію у зебілів почалась істерія, що мудачук виявляється нікому не потрібен в парашії. А такий сюжет квартал95 зрежисерував: тут мертведчук втікає, тут мертведчука - ловлять, тут мали б обміняти.... однак режисер, як і у випадку з "рострілом шефіра" не передбачив, що екшін може підти не за сценарієм.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:25
Не говоріть дурниці, ***** він дуже потрібний, але тут, щоб тримати зеДебілів на шнурку, всі чутки що Медведчук відпрацьований матеріал і куму не потрібний розпускають зелені тому що бояться що Медведчук почне розмовляти, от тоді й вилізе правда про зелених зрадників.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:26
він був потрібен ***** тут до 24/02. Після початку третьої світової мертвечук для ***** - ніхто.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:37
Він був для зеленої блювоти один зі спонсорів, також один із власників улюбленого каналу зеДебів 1+1 і компромату на зелену блювоту у нього достатньо.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:05
Якщо був би відкритий процес Медведчук міг цікаве розказати, для прикладу, чому його канали підтримували Зеленського перед виборами і заодно з зеленою командою мочили Пороха, як він так успішно став депутатом і решта ОПЗЖшного кодла. Взагалі чому вони були союзниками проти патріотичних сил. Спонсорами Зеленського схоже був не тільки Беня, але і значно цікавіші персонажі.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:21
головним спонсором мертвечука був *****, який надав йому "бізнес": декілька нафтопереробних заводиків, а також нафту та перекачку в Україну
показать весь комментарий
29.04.2022 13:22 Ответить
Подляк, ***** хоче знищити не один Марик. Він всю Україну хоче колонізувати і скасувати саме поняття "Україна". І розраховував в здійснені цього злочину на Медведчука, тому і з ним цацкався, навіть зробив його своїм переговорним каналом (вже не кажучи про кумівство). А тепер справді, після 24/02 мертвечук ***** виявився непотрібним; ьо настала інша реальнісь.

Саме цікаве, що мертвечук це прокікав, тому не тікав зразу на московщину, як ото його марченко. Хотів на захід, в Монако, де в нього свої активи в банках...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:36 Ответить
<********** Кацапії вигідний тут. Він працює на зелений антирейтинг. Як вони з ним нічого не зробили до вторгнення, так і тепер нічого йому не зроблять.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:01 Ответить
Тут Мертведчук як шантаж зеленим. Якщо відкриє рота, то ми взнаємо подробиці зустрічі в Омані, про цікаве фінансування передвиборчої компанії боневтіка, про квоти Медведчука в партії "Слуга народу", і ще багато і багато цікавого.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:07 Ответить
Медведчук потрібний Ху*лу в Україні, а не в Ростові , як списаний Яник. Тому марно було надіятись, що такий дешевий шантаж пройде. Ху*ло добився свого, що Зеленський перший запропонував виміняти Медведчука. Треба було чекати пропозицій з Мордору і анонсувати гучні судові процеси, роки ув'язнень для Медведчука. Президенту як звичайно не терпілося і знову "всрався". Цей актив втратив цінність на даний момент лля Ху*ла інакше його жінка б не записувала відосики.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:10 Ответить
По поводу Медведчука. МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
показать весь комментарий
29.04.2022 17:11 Ответить
 
 