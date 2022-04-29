РУС
ГБР остановило поставки в РФ предприятием российского олигарха Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении. ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Нелегальные поставки осуществляло предприятие из сферы влияния "санкционного" олигарха РФ Олега Дерипаски.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ГБР.

В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников госорганов следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении.

ГБР остановило поставки в РФ предприятием российского олигарха Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении 01

ГБР остановило поставки в РФ предприятием российского олигарха Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении 02

Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.

Читайте также: ЕС ввел санкции против 217 человек и 18 компаний РФ: В списке дочери Путина, Дерипаска и Ротенберг

По результатам совместных действий ГБР и Офиса Генерального прокурора приняты меры по аресту корпоративных прав общества Олега Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовлено соответствующее ходатайство.

В настоящее время имущество передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами. Продолжаются следственные действия.

Автор: 

Дерипаска Олег (82) ГБР (3179)



ДБР-респект...

29.04.2022 10:53 Ответить
Чому досі не просто не заарештовано, а не конфісковано???

29.04.2022 12:09 Ответить
Мда,не минуло і пів року. Можна подумати, що раніше цього не знали,а самі розруху фінансували Скільки ще таких "добрих" підприємств в Україні. А то кричать німці,німці

29.04.2022 10:54 Ответить
ДБР до этого некогда было, они за Порохом гонялись с повестками.

29.04.2022 11:03 Ответить
меня вот что напрягает ---почему всех кто добывал ископаемые в карьере, потом грузил, подавал вагоны- не пошли все скопом под статью Измена Родине???!! или как --бабло не воняет??!! война на дворе -- а у них главное зарплату получить.. типа мы придурки, маленькие людишки и мы не в курсах- что мы добываем и для кого???!! ой ли... ведь не лично Дерипаска с отбойным молотком в том карьере работал потом грузил ???!!

29.04.2022 11:35 Ответить
все йде через митницю..

29.04.2022 14:02 Ответить
"Поступово відновлюють роботу ті митниці, які були відключені на початку широкомасштабного вторгнення РФ. Наразі вже частково запустили Миколаївську митницю, декілька постів у Сумській митниці, працює Одеська митниця" Джерело:

29.04.2022 14:03 Ответить
тільки зараз? Та ви що бл...,знущаєтесь?Ще скажіть,що ми і титан в даний час постачаємо до *********,і іншу стратегічну сировину.Слів нема.

29.04.2022 10:57 Ответить
після війни виявиться що взагалі весь впк рабсії зроблений з ресурсів з України

29.04.2022 11:00 Ответить
Я прочитав заголовок, подумав що десь за межами України посприяли.... а тут у нас

29.04.2022 11:02 Ответить
"ЗАРАЗ НЕ НА ЧАСІ! ВСЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ!" (с) зеле-боти.

29.04.2022 11:29 Ответить
типа "***** расшатывать лодку"

29.04.2022 12:46 Ответить
СБУ знає про всі підприємства, які задіяні в ВПК. Чому тільки зараз кинулися? Ось це питання до ДБР.

29.04.2022 11:04 Ответить
Мабуть літінанту підвищили звання.

29.04.2022 11:17 Ответить
Ахреніти. І це тільки зараз?!

29.04.2022 11:01 Ответить
....ЧОМУ НЕ НАЦІОНАЛІЗУВАЛИ РАСІЯНЬСЬКЕ????

29.04.2022 11:01 Ответить
На третьем месяце войны вдруг оказалось, что торговля идет полным ходом...

29.04.2022 11:03 Ответить
заспокойтесь всі, товар в вагонах, ж\д сполучення з кацапією зруйноване в перші дні війни, загружені вагони можуть стояти ще з тих часів... й чекати, поки те все ненаціоналізують.

29.04.2022 11:03 Ответить
то ж все москальське повинні були конфіскувати
а тут тільки зупинили постачання,

то далі постачати але в європу, державі треба підтримка економіки

29.04.2022 11:05 Ответить
Та ви шо? Та цей олігарх діє в Україні, як хазяїн, це Ви попробуйте продати мішок карпоплі, то зразу до Вас підійдуть, підїдуть сотні представників рвізних служб. Це не тільки про Глухів.Тільки зараз ДБР побачило постачання кромпонентів для ракет з Миколаєва на росію для виготовлення ракет, якими луплять по Миколаєву? Які ж молодці, а до цього ганялися виключно за музеями і картинами, як купив Порошенко. Це підприємство загадило "Південний Буг", знищило там рибу і забруднило воду, а ми тільки побачили і то, можливо мордою ткнули США.

29.04.2022 11:13 Ответить
"Нелегальні постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу "санкційного" олігарха РФ"... А що, ще десь є ще і легальні постачання чогось на мордар? Я правильно зрозумів???

29.04.2022 11:17 Ответить
Розумом дилетантів не зрозуміти. Бо розуму у них то й немає. Хочуть щось родити таке дієве: ось ми які борці. А виходить як завжди.

29.04.2022 12:46 Ответить
вспомнил былые времена, когда кварцевые генераторы настраивались по частоте не лазерной подрезкой, а лезвием "нева" )) так вот - "вжикккк-вжиккк" им по кантику кварца пока нужной частоты не достигали. ну а если перевжикали, то на напыление и снова под лезвие )) скорее всего в сегодняшней технологии настройки, на параше снова вернутся к отечественным лезвиям. импортные то попали под санкции.

29.04.2022 11:17 Ответить
Два месяца воюем , и до сих пор, поставляется компоненты . А шо мы ещё поставляем, и главное как

29.04.2022 11:26 Ответить
мудовічєнко руліт.

29.04.2022 11:28 Ответить
Абырвалг Шариков , да в том то и дело , что не натретьем, месяце , а на 8-м году

29.04.2022 11:29 Ответить
В УКРАИНЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАШИСТОВ.ИЛИ СТОИТ НАПОМНИТЬ ,КАК ВЫРЕЗАЛИСЬ И ВЫВОЗИЛИСЬ НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ? ИЛИ,КАК ОКУПАНТЫ ВЫВОЗЯТ УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО.? ДЕРИПАСКА ИДЕТ ЗА ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ

29.04.2022 11:35 Ответить
Тварі слов нема.два місяці війна а вони скоти сидять в Закарпатті і в хрен не дують.Скоти шо до вони ніхрена не робили що зараз тільки людей терерозивули і відкати брали а щоб хоч якось двпутаті ка за жопу взяти ні нізя.Нахрена вони нада

29.04.2022 11:35 Ответить
У ДБР краще за все виходить чахлих студентів-айтишніків на українсько-румунському кордоні ловити.

Це - їх максимальний рівень.

За це їм дають зарплати у 100 тис.грн + премії...

29.04.2022 11:36 Ответить
Вихід простий -- націоналізація. Вчиться у Заходу, як " приватизують"
маєтки та яхти у " бідних" росіян.

29.04.2022 11:39 Ответить
Повне саботування закону про націоналізацію кацапських активів вже не може бути звичайною халатністю зебілів - це цілеспрямована робота на ворога!

29.04.2022 11:42 Ответить
Я вообще , в шоке , мы перечисляем деньги, ЗСУ , волонтёрам, ищем , новых людей, среди коренных ,которые могут помочь, а тут , Украинское производство, комлектует ВПК москалей . У меня нет слов . Баканов ,это твой проё......

29.04.2022 11:46 Ответить
Баканов ,это твой проё......

Нажаль це вся така влада й*бнута, а новоявлений лейтенант тільки одна з ланок процесу прой*бування держави з 2019 року(

29.04.2022 13:24 Ответить
а хто та чім здивован, коли головна Кишеня фюрера абрамовіч уникнув (благодаря НАМ!) санкцій та був присутній на перемовіх!?!?

29.04.2022 12:51 Ответить
він не уникнув. арештували ж 7 млрд з 14.

29.04.2022 13:15 Ответить
Тобто народ вже 8 років воює за Батьківщину з московитами, а якийсь "расєйскій олігарх" на нашій же землі розробляє родовище мінералів і вивозить їх на московію? Це пздц.

29.04.2022 13:19 Ответить
Через два месяца войны, начали чухаться..., Венедиктова с ДБРом, вы зря получаете зарплату..!!

29.04.2022 13:29 Ответить
Бо ці служби заточені виключно для боротьби проти патріотів і проукраїнських політиків. Але за два місяці пройшли незворотні зміни і ці бувші прокурори-корупціонери не втрачають нюх і почали діяти так, як мали би з самого початку.

29.04.2022 13:57 Ответить
Мне интересно другое. Как эти все ****** смогли прихватить еще и карьеры, и доить наши недра.

29.04.2022 13:30 Ответить

29.04.2022 14:08 Ответить
Ліцензії видають компетентні органи і навіть не на місцях, а в Києві. Це два міністерства. Всі ми добре знаємо, що країною керує одна людина, в якого скрізь монобільшість. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України . Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. А на самому верху сидить " простий і бідний вчитель історії Голобородько". Всі питання до нього. Але зразу Вас попереджаю, щоб Ви не помилилися, що крали ті, що до нього -"бариги", а він маладой, нє крадущій і очєнь бальшой палітік.

29.04.2022 14:28 Ответить
 
 