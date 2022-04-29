ГБР остановило поставки в РФ предприятием российского олигарха Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении. ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Нелегальные поставки осуществляло предприятие из сферы влияния "санкционного" олигарха РФ Олега Дерипаски.

В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников госорганов следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении.

Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.

По результатам совместных действий ГБР и Офиса Генерального прокурора приняты меры по аресту корпоративных прав общества Олега Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовлено соответствующее ходатайство.

В настоящее время имущество передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами. Продолжаются следственные действия.