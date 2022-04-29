ГБР остановило поставки в РФ предприятием российского олигарха Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении. ФОТО
Сотрудники Государственного бюро расследований заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Нелегальные поставки осуществляло предприятие из сферы влияния "санкционного" олигарха РФ Олега Дерипаски.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ГБР.
В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников госорганов следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении.
Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.
По результатам совместных действий ГБР и Офиса Генерального прокурора приняты меры по аресту корпоративных прав общества Олега Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовлено соответствующее ходатайство.
В настоящее время имущество передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами. Продолжаются следственные действия.
а тут тільки зупинили постачання,
то далі постачати але в європу, державі треба підтримка економіки
Це - їх максимальний рівень.
За це їм дають зарплати у 100 тис.грн + премії...
маєтки та яхти у " бідних" росіян.
Нажаль це вся така влада й*бнута, а новоявлений лейтенант тільки одна з ланок процесу прой*бування держави з 2019 року(