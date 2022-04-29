РУС
Польша передала Украине более 200 танков Т-72, а также "Гвоздики" и "Грады"

танк

Польша передала Украине постсоветские танки T-72 – более 200 единиц, что позволит оснастить две танковые бригады.

Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух бригад – более 200 единиц Т-72, ​​– выяснило Информационное радиоагентство (IAR). Кроме танков, в Украину отправили также, среди прочего, несколько десятков боевых машин пехоты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Сейчас Варшава передала Украине техники на 7 миллиардов злотых. Среди вооружений, которые получила от Польши Украина, есть самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град". Польша также предоставила ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше 1 мая стартуют масштабные военные учения

Нараду с тяжелой техникой переданы  также дроны производства польской компании WB Electonics, которые используют, среди прочего, для разведывательной деятельности. Сами украинцы отмечают, что у них есть польские беспилотники Warmate – система баражирующего боеприпаса, похожая на американские дроны-камикадзе Switchblade. Из польского арсенала украинские защитники получили также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые уже, по неофициальной информации, сбивали российские вертолеты. Польша также предоставляет Украине множество боеприпасов.

Постсоветские танки Т-72 Украине уже передала Чехия. В Польше около 400 единиц этой техники. Согласно решению Минобороны Польши в 2019 году некоторые из них были модифицированы, в основном с точки зрения огневых возможностей этих танков. Однако, по данным IAR, украинской армии передают преимущественно машины за пределами программы модернизации.

оружие (10405) Польша (8614) танк (2300)
Топ комментарии
+117
Полякам респект.
29.04.2022 12:00 Ответить
+106
- Ну шо, помогли тебе твои ляхи❓
- 🤙Да, помогли
29.04.2022 12:07 Ответить
+77
Щиро дякуємо!
29.04.2022 12:00 Ответить
Поляки і Прибалти чудово знають-що то є руска курва..Вони чудово розуміють, що по Сувалковському коридору от дійсно захопити за тиждень Польщу можна.Недавно на кордоні з білоруссю їхніх прикордонників закидали камінням.дич
29.04.2022 12:30 Ответить
Вот прям всю Польшу, по коридору, и прямо за неделю? С всеми базами и войсками НАТО что там расположены? Да ты кремлевский мечтатель!
29.04.2022 14:05 Ответить
Та ти шо, па калідору і, прямо, камінням закидали, аж до Німеччини? Жуть, сам зрозумів, що ти тут ********, чмо косориле?
29.04.2022 22:09 Ответить
Танки це залізні гроби на гусені, а тим більше немодифіковані без активної броні, вони горять як сірники
29.04.2022 12:25 Ответить
Броню сделают им (активная броня это по сути взрывчатка), а по поводу гробов - человечество как бы еще не придумало чем можно наступать вместо танков.
29.04.2022 12:38 Ответить
Не знаю, як на мене танки в ******** війні вже втратили свою актуальність і ефективність, принаймні коли твій противник накачаний птрк на будь-який смак
29.04.2022 12:51 Ответить
ок, наступай пешком!
29.04.2022 14:07 Ответить
Як же не придумало? А артилерія, бойові дрони чи авіація, птрк для чого тоді? Переваг з цією технікою у танків немає жодних. Танк, як засіб пересування піхоти у даний час заміняють легка і високомобільна бронетехніка.
З першої світової танки задумувались як засоби протидії піхоті. У ті часи можливо це було ефективно, на даний час усе кардинально змінилося: танки для піхоти лише як тренувальні мішені, як ми всі це спостерігаємо на разі)
29.04.2022 14:26 Ответить
які пропозиції будуть від диванного експерта? Іти в атаку без танків? З голою сракою та лозунгом "герої не вмирають"?
29.04.2022 13:33 Ответить
З чим йти в атаку потрібно вирішувати у кожній окремій ситуації, залежно від озброєння ворога. В першу чергу потрібно знищувати далекобійну артилерію, іншу бронетехніку. Якщо наступ планується з підтримкою з повітря дронами чи авіацією - спочатку знищити ппо противника. Коли важка техніка ворога буде знищена, тоді піхота зможе провести зачистку залишків піхоти противника.
Я не стверджую, що саме так має все відбуватися. Лише викладаю своє бачення щодо варіантів наступу для уникнення втрат побратимів.
29.04.2022 14:38 Ответить
І справа не тільки в активній броні. Проблема в тому, що боєкомплект в Т 72 не відділений від екіпажу. Використання Javelin спричиняє детонацію боєкомплекту і танку відриває башту. Уявляєте, що там з екіпажем. В танку Леопард 2А7, наприклад, можливі джерела вогню або вибуху віддалено від екіпажа. У башті, ********** і гідравліка розташовані у відсіку який відокремлено від екіпажу (подивіться будь - яке фото Леопарда 2А7 - видно великий задній звіс башні). У разі детонації, вибухові панелі даху відсіку направляють вибух і вогонь назовні. Москалі намагалися створити танк Армата Т14 з нежилою (безлюдною) башнею з тією ж ціллю. Заряджання, прицілювання і постріл відбувається без фізичної присутності екіпажа. І що? Скільки зроблено армат? Думаю, що вони не здатні таке зробити надійно
29.04.2022 20:48 Ответить
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1519934066623139840 2 ч

Надо признать удивительный факт:
из всех путинских холуёв самую правильную и достойную позицию после начала войны с Украиной занял Жириновский.
29.04.2022 12:27 Ответить
29.04.2022 12:28 Ответить
Навіщо про це писати? Іде війна. Це секртна інформація: де скільки і яких Україна має військ. краще це інформагенство зясувала скільки і якої зброї в росіян, особливо скільки ракет якіми обстрілюють територію України і як іде їх виробництво.
29.04.2022 12:30 Ответить
Справжній Гуцул має бути на фронті а не у Франції жаб їсти
29.04.2022 12:38 Ответить
А настоящий кацап должен быть со свежей регистрацией аккаунта
29.04.2022 14:08 Ответить
щоб кацапи в штани срались....вони хоч лишньохромосомні, але інстинкт самозбереження в деяких трохи присутній
29.04.2022 17:35 Ответить
Модификации Т-72 выпускались по лицензии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Югославии (https://ru.wikipedia.org/wiki/M-84_%28%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%29 M-84 ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше (https://ru.wikipedia.org/wiki/PT-91 PT-91 ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Чехословакии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индии , которые их экспортировали
29.04.2022 12:34 Ответить
Нихуево.... Теперь понятно куда соляра исчезла... Если абрамсы или 80У докинут то вообще горючки не станет. Але *****, головне кацапидл чавити
29.04.2022 12:50 Ответить
молодцы поляки!
29.04.2022 13:02 Ответить
Допомоги більше ніж на 1 млрд євро! Щира дяка полякам!
29.04.2022 13:08 Ответить
Поляки розуміють..що то за пошесть .. російский мір
29.04.2022 13:56 Ответить
29.04.2022 13:50 Ответить
полякам на Абрамси та Челенджери замінять партнери
29.04.2022 13:56 Ответить
Респект полякам.
29.04.2022 14:09 Ответить
Отлично!Ещё ковэлык путинуХуйлу на плешывую безмозглую гнелую голову!!!Побольше давайте чтоб эта мразь в дерьме захлебнулась!!!
29.04.2022 14:10 Ответить
"Гвоздики",это цветы к майским.
29.04.2022 14:17 Ответить
Ну кацапи ж хотіли щоб їх квітами зустрічали в Україні
29.04.2022 14:57 Ответить
Цветы на похороны.))))
29.04.2022 21:23 Ответить
Спасибо вам дружбаны, выручаете Украину, век будем помнить вашу доброту!
29.04.2022 14:56 Ответить
Кацапы так ждали Польского вторжения, вот они 200танков вторглись, дождались ахаха)))
29.04.2022 15:46 Ответить
Zabijać kacapa bez litości. Niech żyje Rzeczpospolita, niech żyje Ukraina!
29.04.2022 17:35 Ответить
Поляки понимают, что Украина защищает не только свой народ, но и Польшу. Спасибо полякам за помощь
29.04.2022 19:39 Ответить
А як же тепер поляки нас окупуватимуть?
29.04.2022 19:45 Ответить
Нищтяки для ЗСУ от друзей - https://www.youtube.com/watch?v=QM4bGQOAQdM https://www.youtube.com/watch?v=QM4bGQOAQdM

- https://www.youtube.com/watch?v=gp7ZAbGfAMc
29.04.2022 20:32 Ответить
Дякуемо!!!

Смерть кацапам!!!
29.04.2022 20:52 Ответить
Польша брати назавжди!!!
29.04.2022 21:21 Ответить
Думаєте це все? ні )) Dalej będzie więcej ))
29.04.2022 21:39 Ответить
Гвоздіки і Гради це круто, кацапи будуть смажитись.
29.04.2022 23:49 Ответить
Каждому кацапы по гвоздике, спасибо полякам, мы вместе бьемся против чумы 21 века, перед которой померк ковид!
01.05.2022 11:32 Ответить
