Польша передала Украине более 200 танков Т-72, а также "Гвоздики" и "Грады"
Польша передала Украине постсоветские танки T-72 – более 200 единиц, что позволит оснастить две танковые бригады.
Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух бригад – более 200 единиц Т-72, – выяснило Информационное радиоагентство (IAR). Кроме танков, в Украину отправили также, среди прочего, несколько десятков боевых машин пехоты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Сейчас Варшава передала Украине техники на 7 миллиардов злотых. Среди вооружений, которые получила от Польши Украина, есть самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град". Польша также предоставила ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше 1 мая стартуют масштабные военные учения
Нараду с тяжелой техникой переданы также дроны производства польской компании WB Electonics, которые используют, среди прочего, для разведывательной деятельности. Сами украинцы отмечают, что у них есть польские беспилотники Warmate – система баражирующего боеприпаса, похожая на американские дроны-камикадзе Switchblade. Из польского арсенала украинские защитники получили также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые уже, по неофициальной информации, сбивали российские вертолеты. Польша также предоставляет Украине множество боеприпасов.
Постсоветские танки Т-72 Украине уже передала Чехия. В Польше около 400 единиц этой техники. Согласно решению Минобороны Польши в 2019 году некоторые из них были модифицированы, в основном с точки зрения огневых возможностей этих танков. Однако, по данным IAR, украинской армии передают преимущественно машины за пределами программы модернизации.
З першої світової танки задумувались як засоби протидії піхоті. У ті часи можливо це було ефективно, на даний час усе кардинально змінилося: танки для піхоти лише як тренувальні мішені, як ми всі це спостерігаємо на разі)
Я не стверджую, що саме так має все відбуватися. Лише викладаю своє бачення щодо варіантів наступу для уникнення втрат побратимів.
Надо признать удивительный факт:
из всех путинских холуёв самую правильную и достойную позицию после начала войны с Украиной занял Жириновский.
Смерть кацапам!!!