Польша передала Украине более 200 танков Т-72, а также "Гвоздики" и "Грады"

Польша передала Украине постсоветские танки T-72 – более 200 единиц, что позволит оснастить две танковые бригады.

Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух бригад – более 200 единиц Т-72, ​​– выяснило Информационное радиоагентство (IAR). Кроме танков, в Украину отправили также, среди прочего, несколько десятков боевых машин пехоты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Сейчас Варшава передала Украине техники на 7 миллиардов злотых. Среди вооружений, которые получила от Польши Украина, есть самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град". Польша также предоставила ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27.

Нараду с тяжелой техникой переданы также дроны производства польской компании WB Electonics, которые используют, среди прочего, для разведывательной деятельности. Сами украинцы отмечают, что у них есть польские беспилотники Warmate – система баражирующего боеприпаса, похожая на американские дроны-камикадзе Switchblade. Из польского арсенала украинские защитники получили также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые уже, по неофициальной информации, сбивали российские вертолеты. Польша также предоставляет Украине множество боеприпасов.

Постсоветские танки Т-72 Украине уже передала Чехия. В Польше около 400 единиц этой техники. Согласно решению Минобороны Польши в 2019 году некоторые из них были модифицированы, в основном с точки зрения огневых возможностей этих танков. Однако, по данным IAR, украинской армии передают преимущественно машины за пределами программы модернизации.