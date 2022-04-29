Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии они готовы предоставить, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу утром призвал мировые государства определиться, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине.
Об этом министр написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Кулеба подчеркнул, что Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире и стучала в дверь НАТО, но она так и не открылась.
"Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", - заявил глава МИД.
1. Вся ЗеШобла в тюрмі.
2. Вся Україна в НАТО.