Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии они готовы предоставить, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу утром призвал мировые государства определиться, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине.

Об этом министр написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба подчеркнул, что Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире и стучала в дверь НАТО, но она так и не открылась.

Читайте также: Словацкий ЗРК С-300 уже в Украине. Эффективно работает в южном регионе

"Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", - заявил глава МИД.