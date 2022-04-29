РУС
Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии они готовы предоставить, - Кулеба

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу утром призвал мировые государства определиться, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине.

Об этом министр написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба подчеркнул, что Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире и стучала в дверь НАТО, но она так и не открылась.

Словацкий ЗРК С-300 уже в Украине. Эффективно работает в южном регионе

"Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", - заявил глава МИД.

членство в НАТО (1555) ядерное оружие (1386) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+49
Гарантії:
1. Вся ЗеШобла в тюрмі.
2. Вся Україна в НАТО.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:49 Ответить
+44
Тільки НАТО.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:46 Ответить
+42
Гарантії прості - НАТО, після закінчення війни
показать весь комментарий
29.04.2022 12:46 Ответить
когда народ по -умнеет нельзя избирать каломойских голоборотьков из телевизора
показать весь комментарий
30.04.2022 05:46 Ответить
Тільки НАТО.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:54 Ответить
