Из окрестностей Мариуполя в фильтрационный лагерь вывезли почти всех мужчин и уже больше недели не выпускают, - советник мэра Андрющенко

Из окрестностей Мариуполя захватчики в фильтрационный лагерь в село Безыменное вывезли почти всех мужчин и уже больше недели не выпускают.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В окрестностях (Мирный, Волонтеровка, Виноградное) в фильтрационный лагерь в Безыменное вывезли почти всех мужчин. Даже после прохождения фильтрации их уже больше недели не выпускают домой. Продолжаем выяснять причины и последствия", – написал советник мэра.

Он отметил, что фильтрационных органов в самом Мариуполе нет, и для прохождения фильтрации, без чего в дальнейшем пребывание в городе становится усложненным, нужно самостоятельно добраться до фильтрационных органов (либо в четыре фильтрационных лагеря, либо в соответствующие точки фильтрации на оккупированной территории).

Для упрощения процесса от бывшего "Метро" в Центральном районе и школы №5 Левобережного района ежедневно отправляются автобусы "МЧС ДНР" в Старобешево Донецкой области, где и проходит фильтрация. После фильтрации там можно либо самостоятельно вернуться в Мариуполь (транспорт не предоставляется, то есть автобусы в один конец), либо выбрать путь депортации в Россию. По крайней мере, в отличие от лагерей в Мангуше, Ялте, Никольском, в Безыменном отсутствует принуждение депортации, рассказал Андрющенко.

Он добавил, что фильтрационные мероприятия в Мариуполе ужесточаются. Въезд в город даже с бумагой о фильтрации возможен только при регистрации в Мариуполе или если предоставляеш доказательства, что едешь к родственникам условно первой линии – родители, дети.

"В любое время в любой части города вас могут остановить и требовать документы на проверку", - констатировал Андрющенко.