Таможни, не работавшие в начале вторжения войск РФ, постепенно возобновляют работу, - Щуцкий

В Государственной таможенной службе Украины рассказали, как работает таможня в условиях войны и какое сотрудничество было налажено с европейскими партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы Гостаможслужбы Александра Щуцкого.

В частности, по словам Александра Щуцкого, на границе увеличено количество таможенников. Для ускорения осуществления таможенного оформления гуманитарных грузов и товаров пункты пропуска в зоне деятельности Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой таможен были усилены сотрудниками из южных и восточных таможен.

"Постепенно восстанавливают работу те таможни, которые были отключены в начале широкомасштабного вторжения РФ. Сейчас уже частично запустили Николаевскую таможню, несколько постов в Сумской таможне, работает Одесская таможня", - рассказал он.

Щуцкий также отметил, что налажено сотрудничество с европейскими партнерами. Ведь граница - это взаимодействие с двух сторон.

"Если мы упрощаем в Украине все бюрократические процедуры, то они остаются на другой стороне. Поэтому были проведены переговоры с таможенными администрациями Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Удалось оперативно договориться об упрощении прохождения границы для гуманитарных грузов и людей. В ближайшее время могут заработать совместные пункты пропуска с таможнями сопредельных стран. В частности, есть возможность реализовать это в пункте пропуска "Устилуг", где украинские и польские таможенники одновременно проводили бы таможенный контроль", - добавил первый замглавы Гостаможслужбы.

Напомним, ранее Щуцкий объяснял, к чему привело упрощенное таможенное оформление транспортных средств и как это отразилось на ввозе в Украину гуманитарной помощи.

вторжение (508) Государственная таможенная служба (175) Щуцкий Александр (5)
+11
а що робить сумська митниця? вантажі з роzzії розмитнює?
29.04.2022 13:33 Ответить
+6
бідненьки - два місяці без хабарів..
29.04.2022 13:53 Ответить
+4
сумські митні пости - це шок

тобто в Харкові воюємо, а у Сумах працюємо ?

може досить вже ?
29.04.2022 14:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-0I0kmPiPnE
29.04.2022 13:32 Ответить
а що робить сумська митниця? вантажі з роzzії розмитнює?
29.04.2022 13:33 Ответить
В столице входящей в состав РФ Бурятии Улан-Удэ в спортивном комплексе Лукодром, где дети тренируются в стрельбе из лука, проходят церемонии прощания с оккупантами РФ, которых ликвидировали в Украине."К нам родители одного погибшего подошли, говорят: "Как вам повезло! Ваш-то целенький пришел. А у нас только голова и две кисти", - говорит родственница одно из ликвидированных в Украине "боевых бурятов".
29.04.2022 13:34 Ответить
наиболее тяжелые бои идут вокруг Лисичанска и Северодонецка. Российские захватчики пытаются продвинуться к югу от Изюма до Славянска.Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022
29.04.2022 13:37 Ответить
Нехай щастить.
29.04.2022 14:00 Ответить
Шуцький основний барига, гаманець зеленої блювоти.
29.04.2022 13:37 Ответить
Для відновлення роботи митниць направте туди Колю Мітбола.Це великий спеціаліст зі збору мита.Десь не чутно стало цього зеленомордого сракотряса.Мабуть десь,ризикуючи життям, виконує секретне завдання найвеличнішого глибоко в тилу "Велюра" ворога.
29.04.2022 13:45 Ответить
бідненьки - два місяці без хабарів..
29.04.2022 13:53 Ответить
сумські митні пости - це шок

тобто в Харкові воюємо, а у Сумах працюємо ?

може досить вже ?
29.04.2022 14:19 Ответить
це вже нижче ДНА!
такого світ ще не бачив....
29.04.2022 14:42 Ответить
Торгівля понад усе. А війни ніхто не оголошував. Проходить спецоперація Московії.
29.04.2022 16:08 Ответить
Непонятно.

Сумская область на северо-востоке Украины.
Граничит
на западе с Черниговской областью Украины,
на севере и востоке - с Российской Федерацией,
на юго-востоке - с Харьковской областью Украины,
на юге - с Полтавской областью Украины.
29.04.2022 16:56 Ответить
 
 