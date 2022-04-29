Российские оккупанты в Днепрорудном похитили двух британских волонтеров, которые помогали эвакуировать людей
По данным британской волонтерской группы Presidium Network, два гражданина Великобритании были похищены российскими военными в городе Днепрорудное Запорожской области.
Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Операционный директор группы Доминик Бирн утверждает, что британцы Пол Юри и Дилан Гили были захвачены оккупантами, когда помогали эвакуировать семью из зоны боевых действий. Бирн говорит, что волонтеры действовали самостоятельно и не были связаны ни с одной организованной группой.
Бирн также сообщил, что семью, которой британцы помогали эвакуироваться, россияне допрашивали о "британских шпионах". Семье затем удалось добраться до Польши.
Россия захват британских граждан не подтвердила.
