Российские оккупанты в Днепрорудном похитили двух британских волонтеров, которые помогали эвакуировать людей

По данным британской волонтерской группы Presidium Network, два гражданина Великобритании были похищены российскими военными в городе Днепрорудное Запорожской области.

Об этом сообщает Associated Press.

Операционный директор группы Доминик Бирн утверждает, что британцы Пол Юри и Дилан Гили были захвачены оккупантами, когда помогали эвакуировать семью из зоны боевых действий. Бирн говорит, что волонтеры действовали самостоятельно и не были связаны ни с одной организованной группой.

Бирн также сообщил, что семью, которой британцы помогали эвакуироваться, россияне допрашивали о "британских шпионах". Семье затем удалось добраться до Польши.

Россия захват британских граждан не подтвердила.