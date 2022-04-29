РУС
Российские оккупанты в Днепрорудном похитили двух британских волонтеров, которые помогали эвакуировать людей

рф

По данным британской волонтерской группы Presidium Network, два гражданина Великобритании были похищены российскими военными в городе Днепрорудное Запорожской области.

Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Операционный директор группы Доминик Бирн утверждает, что британцы Пол Юри и Дилан Гили были захвачены оккупантами, когда помогали эвакуировать семью из зоны боевых действий. Бирн говорит, что волонтеры действовали самостоятельно и не были связаны ни с одной организованной группой.

Бирн также сообщил, что семью, которой британцы помогали эвакуироваться, россияне допрашивали о "британских шпионах". Семье затем удалось добраться до Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне возле Донецка казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен, - спецпосланник США Ван Шаак

Россия захват британских граждан не подтвердила.

треба повісити в Лондоні 20 маскалів..
29.04.2022 13:52 Ответить
Асвабаділі ат англасакстічєскіх баєвіков, дИлдЬІваєвалЄ дон
29.04.2022 14:22 Ответить
Русня тільки те і робить, що собі в ногу стріляє. А потім дивуються, звідки та "русафобія" взялась.
29.04.2022 14:55 Ответить
 
 