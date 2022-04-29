РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости Война
9 938 19

Германия об обстреле Киева во время визита Гутерриша: "Действия российской стороны бесчеловечны"

татарка,богачук,обстріл

Официальный Берлин осудил обстрелы российскими ракетами Киева во время визита в украинскую столицу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Реакцию ФРГ озвучил на брифинге представитель федерального правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем самым серьезным образом воздушную атаку на Киев в то время, когда там в это время проводил переговоры генеральный секретарь Гутерриш", - заявил Бюхнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Нидерландов с сегодняшнего дня возобновляет свою работу в Киеве

"Действия российской стороны бесчеловечны. Это происходит на глазах мирового сообщества, что в очередной раз показывает, что Путин и его режим не имеют никакого уважения к международному праву", - сказал спикер.

армия РФ (20346) Германия (7221) Киев (26002) обстрел (29084) россия (96924) Гутерриш Антониу (350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
а если бы Гуттиериша не было, то норм ?
показать весь комментарий
29.04.2022 14:05 Ответить
+10
Ненормально в любом случае .

Но этими ракетами по гуттерашу , прибывшем из мацквы после переговоров с хутиным , хутин засветил своё психическое состояние - он сошёл с ума . И его нужно срочно уничтожать
показать весь комментарий
29.04.2022 14:12 Ответить
+6
Может все уже забыли , что хутин ударил ракетами , когда Байден был рядом со Львовом ? Уже тогда надо было бить американцам ракетами по хремлю
показать весь комментарий
29.04.2022 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а если бы Гуттиериша не было, то норм ?
показать весь комментарий
29.04.2022 14:05 Ответить
Ненормально в любом случае .

Но этими ракетами по гуттерашу , прибывшем из мацквы после переговоров с хутиным , хутин засветил своё психическое состояние - он сошёл с ума . И его нужно срочно уничтожать
показать весь комментарий
29.04.2022 14:12 Ответить
Дії німецької сторони теж іноді є Не послідовними, іноді загадковими, а іноді відверто лукаяими. Стосовно України, звичайно. І звичайно це стосується періоду від 2005 року і до сьогодні. Дуже сподіваюся, що ці дії таки стануть зрозумілими, адекватним і відповідно дружніми. Пора рвати з фашистсько-імперським минулим.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:05 Ответить
Тобто, коли цього суб'єкта в Києві нема, то обстрілювати можна і це не виглядає так нелюдяно?
показать весь комментарий
29.04.2022 14:07 Ответить
‼️‼️‼️До всего мира должно дойти - хутин реально сошёл с ума .

Сейчас «элите» раше надо поставить условие - или они сами его уничтожат или мир начинает на него и них охоту .

после удара крылатыми ракетами по гутерешу , вывод однозначен
показать весь комментарий
29.04.2022 14:08 Ответить
Может все уже забыли , что хутин ударил ракетами , когда Байден был рядом со Львовом ? Уже тогда надо было бить американцам ракетами по хремлю
показать весь комментарий
29.04.2022 14:10 Ответить
*****...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:17 Ответить
Кацапи зняли маски зі своїх рил.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:08 Ответить
Там i без маски видно гниле нутро.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:16 Ответить
Не уже ли как же так.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:09 Ответить
це ***** пояснило всьому ЄС
можна з ним домовлятися чи ні.
це пояснення німцям, які 2 місяці бикують недаючи зброю.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:17 Ответить
обосрались бедняжки в официальном берлине ? я выражаю крайне глубокую озабоченность и сочувствие. шольца похоже дядя Байден на бутылку посадил ))) что бы тот прочувствовал "рузьге мир" на собственной жопе.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:17 Ответить
Интересно, если бы гутиереша грохнули при этом?
показать весь комментарий
29.04.2022 14:21 Ответить
> Ми засуджуємо найсерйознішим чином повітряну атаку Джерело:

****, а якщо б не приіхав на селфі, тобто усе б було як подобається?? Ну так дупі своій росіяцьку залізяку притулив би... Може дійде якщо рване?? Довбень.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:23 Ответить
Ні, ну якби того Гуттеріша в Києві не було, то ті обстріли були б людськими, напевно, а так не по-людськи якось...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco пукин вйо-бнутый, чтоб вы поняли(с)
показать весь комментарий
29.04.2022 14:58 Ответить
Лишние доказательство неадекватности ***** и рашки.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:08 Ответить
Еще б сказали не этично
показать весь комментарий
29.04.2022 15:47 Ответить
ясно что плешивый клоп в кремле сам не упокоится, пока его не раздавят.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:28 Ответить
 
 