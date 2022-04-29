Германия об обстреле Киева во время визита Гутерриша: "Действия российской стороны бесчеловечны"

Официальный Берлин осудил обстрелы российскими ракетами Киева во время визита в украинскую столицу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Реакцию ФРГ озвучил на брифинге представитель федерального правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем самым серьезным образом воздушную атаку на Киев в то время, когда там в это время проводил переговоры генеральный секретарь Гутерриш", - заявил Бюхнер.

"Действия российской стороны бесчеловечны. Это происходит на глазах мирового сообщества, что в очередной раз показывает, что Путин и его режим не имеют никакого уважения к международному праву", - сказал спикер.