РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости
41 832 74

"Думала, это значит "партия": чиновница с Белгородщины пришла на годовщину аварии на ЧАЭС в платье с надписью "Party". ФОТО

Заместитель мэра города Шебекино и секретарь местной ячейки "Единой России" Галина Шаповалова нарядилась на траурное мероприятие в платье с надписью "Party". Она говорит, что просто не поняла значение этого слова. По образованию Шаповалова – "дипломированный специалист в сфере иностранных языков".

Фото чиновницы в неуместном платье публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Митинг, на который Шаповалова пришла в этом наряде, был посвящен годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции.

Когда женщину начали высмеивать пользователи соцсетей, она объяснила выбор платья. Шаповалова утверждает, что не собиралась обидеть чьи-то чувства. Она утверждает, что считала: надпись означает "партия", а не "вечеринка". Чиновница обещает, что больше эта ситуация не повторится.

Думала, это значит партия: чиновница с Белгородщины пришла на годовщину аварии на ЧАЭС в платье с надписью Party 01
Думала, это значит партия: чиновница с Белгородщины пришла на годовщину аварии на ЧАЭС в платье с надписью Party 02

россия (96924) Чернобыль (513)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
Орки блеть )))))))
показать весь комментарий
29.04.2022 14:04 Ответить
+37
- ой, никитишна, у меня сынуля с зоны откинулся !
- и че ?
- наколка у него на всю спину - петух огромный нарисован ! красива ! наверно авторитетом был !
показать весь комментарий
29.04.2022 14:08 Ответить
+34
У касапов даже похорона это тоже вечеринка.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орки блеть )))))))
показать весь комментарий
29.04.2022 14:04 Ответить
Кацапы мракобесы.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:09 Ответить
дальше некуда. в дно стучат снизу. малообразованные, глупые, жадные, без человеческих принципов и качеств.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:12 Ответить
Що там написано - пофігу. Головне щоб було красіво.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:06 Ответить
- ой, никитишна, у меня сынуля с зоны откинулся !
- и че ?
- наколка у него на всю спину - петух огромный нарисован ! красива ! наверно авторитетом был !
показать весь комментарий
29.04.2022 14:08 Ответить
*Па Загранічному*!
показать весь комментарий
29.04.2022 14:24 Ответить
У касапов даже похорона это тоже вечеринка.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:07 Ответить
гости чашками гремели
наливали,чокались
развесёлы песни пели
со вдовою чпокались...

моё.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:14 Ответить
междупрочим, именно сегодня тот день, когда адольф ***** и ева кабаева стали т.с мужом и т.с. молодой жоной. ждём завтра, когда они примут по рюмочке в честь такого события )))
показать весь комментарий
29.04.2022 14:22 Ответить
рюмочке яду
показать весь комментарий
29.04.2022 14:28 Ответить
Ага, весело було, як тата ховали,
Музика грала, цукерки давали...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:30 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 17:04 Ответить
😁😂
показать весь комментарий
29.04.2022 17:41 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 14:07 Ответить
Які паскудні рожі.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:09 Ответить
norm - rjadom kak raz pivo....pogavarila i na party s mestnymi alkogolikami
показать весь комментарий
29.04.2022 14:10 Ответить
парашинцам головне шоб по амєрікосовскому шото було написано
показать весь комментарий
29.04.2022 14:11 Ответить
Эта баба - просто олицетворение совка. Такие как она и не дают нам вырваться из этого говна советского.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:12 Ответить
oni ves de odinakovo vygladet i deistvujut v Rige - na 9 maja pod pamatnikom napivajutsa i tam zhe ssut
показать весь комментарий
29.04.2022 14:20 Ответить
И пьянные купается в бассейне под "победным столбом". Полиция потом их оттуда вытаскивает.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:00 Ответить
чогось не дивно, як згадати що ця Квітко - ні тільки дочка омбудсвуменші Дєнісової, а й випускниця одеської "кидайлівки" 2021 року

Психотерапевтка Олександра Квітко, яка працює з дітьми-жертвами згвалтувань, викладає історії зі своєї практики у мережу, роздає інтерв'ю і публікує малюнки, які створюють ці глибоко травмовані дії на сеансах терапії.

Я прошу всіх, хто має авторитет і повноваження, втрутитися у цю ситуацію і змусити Олександру Квітко заткнути свій фонтан. Малюнки, які вона оприлюднила, лишаються в інтернеті назавжди. Щоразу, коли цей хлопчик бачитиме їх у мережі, він переживатиме найгірші моменти свого життя

Це грубе, кричуще порушення професійної етики, наслідки якого для конкретної дитини можуть бути непрогнозованими.

Апд. Що, вона іще й донька Денисової?!!

І я вже не дивуюся, що
"Олександра Квітко - одна з п'яти фахівців, які від початку війни працюють на Гарячій лінії психологічної допомоги Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Якщо Людмила Денисова своїм довгим язиком без кісток здає росіянам українських дітей, подібна поведінка є нормою у їхній структурі. https://t.me/c/1329815112/12194
показать весь комментарий
29.04.2022 14:13 Ответить
Денисова - сто процентная кацапка . Вот так фсб расставляет свои кадры в Украине.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:17 Ответить
Народний депутат від «Свободи» https://www.facebook.com/SavchukOks?__cft__[0]=AZWmNayWiQQluXc6BW1-QODCl09etWQF2miD7VrXs9wFiMv-YafOM3L1dwZnPCEYedzx0_EfZE5QBCweLERWzgDqkNNhqNPIzH2N9HDqcBJSkyzZPWicWd8bNWE7MOc2KkyytCmNyjhxisrGXzGucvvx&__tn__=-]K*F Оксана Савчук зареєструвала законопроект про очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій (№7318 від 26.04.2022).

Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).

Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.

Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd

показать весь комментарий
29.04.2022 14:19 Ответить
Слуги разом із доважком з Голосу внесли законопроєкт, який усім спершу дуже сподобається. Бо в ньому йдеться про заборону всім, хто БУЛИ членами антиукраїнських партій балотуватися до органів влади. При тому не зазначається про аналіз, чи саме на той час партія вже мала антиукраїнську позицію та вела відповідну діяльність, чи ні. Ті, хто не особливо думають почали задоволено потирати руки, мовляв, тепер медведчуківські й регіоналівські не пройдуть у наступну Раду. То я вас дуже розчарую. Усі вони зможуть балотуватися.

Але зрозуміло, що уим хочуть заборонити політичну діяльність Петрові Порошенку (значить у слуг все мега погано)) . Бо зараз уніфіковані помийки розносять наклепи саме на нього.

Тому варто уточнити:

- 1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро. А хто був тоді лідером партії? Ні, не Медведчук. А соратник Ющенка Василь Онопенко. Медведчука там не було, вони з суркісами пізніше почали рейдерство. Але Порошенка вже там не було, бо він створив свою "Солідарність".

- А тепер про Партію регіонів. Тут узагалі маніпуляція. У травні 2000 року Порошенко та очолювана ним партія "Солідарність" стали співзасновниками Партії регіонального відродження "Трудова солідарність України". На той час партія належала до числа державницьких і протикомуністичних. А коли виникла всім відома Партія регіонів? Правильно. В кінці 2001 року. А де в той час перебував Петро Порошенко? Ще раз правильно: він остаточно визначився з ідеологічним спрямуванням та став співзасновником Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" й очолив виборчий штаб блоку.

Так що всі оці заявочки і вкиди політнечистот на вентилятор прилетять тому, хто зі своїм кварталом веселили московських найманців у Горлівці, поки у Словянську катували Володимира Рибака, прилетять тим, хто зараз в час московського вторгнення отримує криваві роялті від всяких СВАТІВ і ПАПІКІВ.

показать весь комментарий
29.04.2022 15:44 Ответить
В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей.

Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина» .

Уничтожено много техники и живой силы противника. Местное население подтвердило попадание по военным объектам оккупантов.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:13 Ответить
Все вірно зробила - там же пиво....
показать весь комментарий
29.04.2022 14:14 Ответить
"*****" ©️ Кошовий
показать весь комментарий
29.04.2022 14:14 Ответить
Отрицательная селекция,деградация и атавизм. Кацапы детектед.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:14 Ответить
Кацапи, як завжди, утнуть якусь дурню, а потім своїм поясненням зроблять ще гірше. Яка в біса "партія" до роковин аварії на ЧАЕС?
показать весь комментарий
29.04.2022 14:15 Ответить
ну в принципі якраз компартія і привела до катастрофи
показать весь комментарий
29.04.2022 15:13 Ответить
Добре, що на спині SWINGER прикрила.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:16 Ответить
Ну кацапи... Шо тут ще пояснювати?...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:16 Ответить
а шож в Чернобіль не мотанулась на "пати"..**** драная???
рудой лес заждался новых ... не умеющих читать... на любом другом языке, кроме руцкого...
хотя и на руцком не умеют...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:18 Ответить
тем более она и сама рыжая, как тот лес )))
показать весь комментарий
29.04.2022 14:26 Ответить
Не удивлюсь, если кацапы, увидя передупредительй знак Рыжего леса, подумали что там рудник с лисами.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:03 Ответить
Процитую задорнова (хоч він і велика наволоч): ну тупьіє...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:21 Ответить
СССР во всей своей красе - Невежество!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 14:26 Ответить
управдом - друг человека (С) )))
показать весь комментарий
29.04.2022 14:32 Ответить
там і мікрофони з пивнушки всього на годинку винесли... поселфілись для рабсіян та й пішли на вечірку..
показать весь комментарий
29.04.2022 14:29 Ответить
Россияне, какие же вы ТУПЫЕ!

И вы реально с таким тупым населением и армией хотели взять Украину?

Дебилы, ***...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:30 Ответить
Если Кадыров до сих пор верит в живого Бандеру, то что тут говорить?
показать весь комментарий
29.04.2022 14:36 Ответить
кадырову наконец то объяснили, что в одну только киевскую область помещается две чесни по територии и три чечни по населению, а заодно отправили в личку в его инстаграме видос, где его бойцов кормят салом, заворачивают в свинные шкуры и закапывают живьем. он после этого сильно приуныл, и даже в арабские эмираты ****** отдохнуть от стресса.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:43 Ответить
и да... ЗСУ тут непричем. и менты тоже. это все Лесное Братство - НВФ, официальные власти осуждают и грозят пальцем, бородатым лесным мужикам.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:46 Ответить
Ну не будьте вы так строги к тётке у неё просто челюсть русская ).
показать весь комментарий
29.04.2022 14:34 Ответить
меня вот удивляет что эта перхоть на своих каналах начала что то вякать про ядерный удар. эти дебилы не понимают что если ветер подует в их сторону - они тоже трупы.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:36 Ответить
Сегодня или завтра Вальпургиева Ночь. Видимо российские сатанисты и сатанистки празднуют по своему. Лишнехромосомные мля.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:38 Ответить
В ночь на 1 мая! Трудно перепутать.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:58 Ответить
одни окопы рыли в рудому лісі, что аж члены на лбу повыростали, а другие по телеку про радиоактивный пепел вещают. дикари конченые.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:38 Ответить
Кароче, This is a table. This is a table yesterday.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:41 Ответить
Со мной училась Галина Шаповалова из белгородской обл.
Думал, неужели она. Но нет , рожа вроде другая.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:43 Ответить
І стовідсотково сукню зтащив із України якийсь "асвабадітель", а вона рада старатися напялила на себе
показать весь комментарий
29.04.2022 14:49 Ответить
А воно ж вечорниці...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:51 Ответить
Є епізод з історії: у мурманську совкам надіслалт гуманітарку з США, ночнушки. А місцевий рядянський гламур напялив на себе, бо подумали, що то вечірні сукні. І так поперли усі разом на діскач.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:52 Ответить
Не хотілося би виправдовувати недолугість цієї орчихи, але задля справедливості і загального розвитку тих, хто не володіє англійською, не можна не зауважити, що англійське «party» дійсно має одним із значень слово «партія». Наприклад Republican Party (United States), яка також використовує абревіатуру GOP (Grand Old Party).
показать весь комментарий
29.04.2022 14:54 Ответить
6000 ЛЕТ НАРОДЫ МИРА ЗНАЮТ ПИСЬМЕННОСТЬ ! НО НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ ВИДЕЛИ НЕ ЗНАЮТ С ТАКОЙ ОРДОЙ КАК У ***** ЭТО К СЛОВУ АРМИЯ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ , ДАЖЕ ОСКОРБЛЯЕТ ЭТО СЛОВО , ВСЕ ПЕДОФИЛЫ , ******** , ИЗВРАЩЕНЦЫ , ДИКАРИ -УБИЙЦЫ , ВОРЫ ТРУСОВ , УНИТАЗОВ И СОБАЧИХ БУДОК КОТОРЫЕ ДОСТРЕЛИВАЮТ СВОИХ РАНЕННЫХ И НЕ ЗАБИРАЮТ С ПОЛЯ БОЯ И ВООБЩЕ ОТ ИХ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДАЖЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ , ЭТО НЕДОЛЮДИ НЕДОСТРАНЫ , ГНИЛЬ И ПЛЕСЕНЬ НА ТЕЛЕ МИРА
показать весь комментарий
29.04.2022 15:04 Ответить
Вот же ш дебилка!
Это платье для Первого сентября! Написано же - ПАРТЫ!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:05 Ответить
А орків з Чорнобиля не запросили?
показать весь комментарий
29.04.2022 15:08 Ответить
Деграданты с мозгами опарышей.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:25 Ответить
*** из дьюти тудей!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:31 Ответить
Для кацапа любое событие это повод бухнуть.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:38 Ответить
биомусор!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:52 Ответить
+100500.
Зачем мировой цивилизации "дипломированные специалисты", т.е. организмы с высшим образованием, которые не знают азов предмета своего образования?
показать весь комментарий
29.04.2022 16:03 Ответить
І чому я не здивована? Особливо з її "освіти"
показать весь комментарий
29.04.2022 15:55 Ответить
Вы чё к девушке пристали? Это ш ПРАЗДНИК -- годовщина Чернобыля! Вот она на праздник и вырядилась
показать весь комментарий
29.04.2022 15:59 Ответить
Новость пля всеукраинского масштаба...
А трусы какие на ней были - не высветили копипастеры...
показать весь комментарий
29.04.2022 16:02 Ответить
А на трусах у неї написано Big Hole )))
показать весь комментарий
29.04.2022 16:32 Ответить
тупое быдло !!!
показать весь комментарий
29.04.2022 17:06 Ответить
Чувиха привыкла одеваться только в "фирму".
показать весь комментарий
29.04.2022 17:24 Ответить
А что будет написано на сарафане на путинских похоронах ?
показать весь комментарий
29.04.2022 17:27 Ответить
Так це ми розуміємо, що це вечірка англійською. А для неї це незвичне слово мабуть означає щось сакральне, містичне.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:41 Ответить
Она б ещё на себя седло натянула, корова.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:49 Ответить
Боже, яке кончене...
показать весь комментарий
29.04.2022 20:36 Ответить
страшне, тупе, на голову слабе. який же ти філолог, тітко? ти філОЛУХ😂 - інакше знала б, що слова мають багато значень та ін. нюанси. а взагалі - сукню спалити, та влаштувати цій дурепі та іншим йолопам party for everybody із вибуховими "феєрверками" у різних містах расії, якщо їм так подобаються вечірки.
показать весь комментарий
02.05.2022 15:20 Ответить
 
 