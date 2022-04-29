"Думала, это значит "партия": чиновница с Белгородщины пришла на годовщину аварии на ЧАЭС в платье с надписью "Party". ФОТО
Заместитель мэра города Шебекино и секретарь местной ячейки "Единой России" Галина Шаповалова нарядилась на траурное мероприятие в платье с надписью "Party". Она говорит, что просто не поняла значение этого слова. По образованию Шаповалова – "дипломированный специалист в сфере иностранных языков".
Фото чиновницы в неуместном платье публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Митинг, на который Шаповалова пришла в этом наряде, был посвящен годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции.
Когда женщину начали высмеивать пользователи соцсетей, она объяснила выбор платья. Шаповалова утверждает, что не собиралась обидеть чьи-то чувства. Она утверждает, что считала: надпись означает "партия", а не "вечеринка". Чиновница обещает, что больше эта ситуация не повторится.
Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина» .
Уничтожено много техники и живой силы противника. Местное население подтвердило попадание по военным объектам оккупантов.
И вы реально с таким тупым населением и армией хотели взять Украину?
Думал, неужели она. Но нет , рожа вроде другая.
Это платье для Первого сентября! Написано же - ПАРТЫ!
Зачем мировой цивилизации "дипломированные специалисты", т.е. организмы с высшим образованием, которые не знают азов предмета своего образования?
А трусы какие на ней были - не высветили копипастеры...