"Думала, это значит "партия": чиновница с Белгородщины пришла на годовщину аварии на ЧАЭС в платье с надписью "Party". ФОТО

Заместитель мэра города Шебекино и секретарь местной ячейки "Единой России" Галина Шаповалова нарядилась на траурное мероприятие в платье с надписью "Party". Она говорит, что просто не поняла значение этого слова. По образованию Шаповалова – "дипломированный специалист в сфере иностранных языков".

Фото чиновницы в неуместном платье публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Митинг, на который Шаповалова пришла в этом наряде, был посвящен годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции.

Когда женщину начали высмеивать пользователи соцсетей, она объяснила выбор платья. Шаповалова утверждает, что не собиралась обидеть чьи-то чувства. Она утверждает, что считала: надпись означает "партия", а не "вечеринка". Чиновница обещает, что больше эта ситуация не повторится.



