РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9692 посетителя онлайн
Новости Война
15 935 26

Власти РФ публично признают, что российскую экономику в условиях санкций в ближайшее время ожидает поражение, - Центр противодействия дезинформации

рубль

Аналитики ЦПД утверждают, что структурная перестройка российской экономики под новые реалии маловероятна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Обнародованный в апреле анализ Департамента исследований и прогнозирования Банка России констатирует, что начало наиболее шоковых последствий для российской экономики сегодня сдерживается тем, что большое количество предприятий продолжают работать на старых запасах импортных материалов и комплектующих.

"Попытки налаживания поставок за счет так называемого параллельного импорта усложнит логистику и приведет к удорожанию этого импорта до "не рыночных" цен. Импортозамещение в условиях "серого" импорта приведет к производству заведомо неконкурентоспособной продукции", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Вражеская ракета как подставка под картошку на Черниговщине. ФОТО ДНЯ

Аналитики ЦБ делают вывод, что в условиях ограничений, за несколько лет РФ придет к самообеспечению на "доцифровом" технологическом уровне.

"Это та самая цена войны, которую уже начала выплачивать российская экономика!", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

россия (96924) экономика (3893) Центр противодействия дезинформации (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
показать весь комментарий
29.04.2022 14:56 Ответить
+22
Нравится-не нравится ,****** к кацапам приближается .
показать весь комментарий
29.04.2022 15:00 Ответить
+19
показать весь комментарий
29.04.2022 15:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Zдець
показать весь комментарий
29.04.2022 14:56 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 14:56 Ответить
Затрофеїли БУК..."Останній Блокпост" відео https://t.me/LastBP/8623
показать весь комментарий
29.04.2022 14:56 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 14:57 Ответить
Скоріше б вже
показать весь комментарий
29.04.2022 14:59 Ответить
Нравится-не нравится ,****** к кацапам приближается .
показать весь комментарий
29.04.2022 15:00 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 15:12 Ответить
Це рост економіки, просто "отріцательний".
показать весь комментарий
29.04.2022 15:01 Ответить
ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, «ГЛАВРЕД» 29.04.2022,

Россия в новых условиях:лишится основных источников дохода в виде нефтегазового экспорта;продолжит с возрастающими темпами терять граждан, убывающих на Запад;не сможет индустриально кооперироваться с остальным миром.

Никакого серьезного роста в такой ситуации не может быть - кроме того, за ближайшие десять лет наверняка случится и масштабный общемировой кризис, который Россия традиционно переживает хуже тех стран, откуда такой кризис приходит.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:01 Ответить
Коротше-кацапам Ж.О.П.А.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:02 Ответить
ситуация усугубляется ещё и тем, что теплеет и якутский скульптор не сможет до зимы производить все отечественные комплектующие, в которых уже сегодня остро нуждается парашенька ))
показать весь комментарий
29.04.2022 15:03 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 15:09 Ответить
импортозамещение ))))
как и все в рашке ))))

https://www.instagram.com/p/Cc06shKu1Kq/ https://www.instagram.com/p/Cc06shKu1Kq/

показать весь комментарий
29.04.2022 15:09 Ответить
так даже это у них не получается! )))
показать весь комментарий
29.04.2022 15:15 Ответить
"Палучільсь х..ня". В принципі, як і з усім іншим "імпартозамєщєнієм".
показать весь комментарий
29.04.2022 15:49 Ответить
всёвыврёти там польза пользительная
показать весь комментарий
29.04.2022 15:11 Ответить
Ці аналітики за свою аналітику на росії і на "п'ятнашечку" можуть присісти.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:15 Ответить
Головний рускій парадокс 2022 року: воювати "протів нацикав і фашистскай мразі" готова вся Росія. Воювати не хоче лише російська армія. Вони всі хочуть додому.

Скоро розхочуть воювати і їхні мамкі, жонкі, батяні. Бабушкі-старушкі і "дєди-ваєвалі".

Ще потім однокласники, після того як вип'ють по чарці з безногими корєшами-вєтєранамі.

І ось тоді буде досягнуто повного парадоксу: воюватиме тєлік. А війни на Росії хотітимуть лише ті, кого війна не торкнулась.

А в Україні - зачепило всіх.

Але все суспільство об'єдналося.

Ніхто і не помишляє про здачу.

Ось вам ментальна відмінність: у нас обпалені війною готові воювати, а в них - ні. І тут не лише про армію - тут про все суспільство.

Царська Росія пройшла шлях від "за вєру, царя і атєчєства" до "штик в зємлю" за два с половиною роки: від серпня 1914-го до лютого 1917-го.

Ерефія цей шлях пройде швидше. Бо швидше у цифрову епоху відбувається все.

Навіть якщо (не дай Боже) війна затягнеться до зими - зиму режим Путіна не переживе.

А ми, стогнучи, страждаючи і клянучи Путіна і расєянцев - вистоїмо. https://gazeta.ua/blog/56983/rosijska-armiya-ne-hoche-voyuvati-voni-vsi-hochut-dodomu
показать весь комментарий
29.04.2022 15:15 Ответить
Китай справно поставляє всі потрібні товари РФ, при тому що на основних китайських торгових площадках aliexpress і alibaba жодних обмежень на продаж товарів в РФ нема, приймають оплату картками мир з РФ, курс обміну при купівлі товарів на цих площадках на сьогодні 76 руб. за 1 $.
Ймовірно внутрішнє виробництво в РФ загнеться, але Китай зможе покрити весь критичний імпорт для РФ побутових товарів... головне щоб покупці платили та гроші були конвертованими...
Враховуючи надходження в РФ від покупців газу та нафти 63 млрд. $ за два останні місяці, рядові громадяни РФ не скоро відчують реальну дію санкцій...
показать весь комментарий
29.04.2022 15:40 Ответить
Погребинский ты, перелогинься!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:45 Ответить
З вересня почнеться повний обвал.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:55 Ответить
Желательно, чтобы они там передохли от голода.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:44 Ответить
З голоду не перемруть, але це вимагатиме від них великих зусиль.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:57 Ответить
требуем развала поганого отродья!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:49 Ответить
 
 