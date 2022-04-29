Власти РФ публично признают, что российскую экономику в условиях санкций в ближайшее время ожидает поражение, - Центр противодействия дезинформации
Аналитики ЦПД утверждают, что структурная перестройка российской экономики под новые реалии маловероятна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Обнародованный в апреле анализ Департамента исследований и прогнозирования Банка России констатирует, что начало наиболее шоковых последствий для российской экономики сегодня сдерживается тем, что большое количество предприятий продолжают работать на старых запасах импортных материалов и комплектующих.
"Попытки налаживания поставок за счет так называемого параллельного импорта усложнит логистику и приведет к удорожанию этого импорта до "не рыночных" цен. Импортозамещение в условиях "серого" импорта приведет к производству заведомо неконкурентоспособной продукции", - говорится в сообщении.
Аналитики ЦБ делают вывод, что в условиях ограничений, за несколько лет РФ придет к самообеспечению на "доцифровом" технологическом уровне.
"Это та самая цена войны, которую уже начала выплачивать российская экономика!", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Россия в новых условиях:лишится основных источников дохода в виде нефтегазового экспорта;продолжит с возрастающими темпами терять граждан, убывающих на Запад;не сможет индустриально кооперироваться с остальным миром.
Никакого серьезного роста в такой ситуации не может быть - кроме того, за ближайшие десять лет наверняка случится и масштабный общемировой кризис, который Россия традиционно переживает хуже тех стран, откуда такой кризис приходит.
