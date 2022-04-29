Власти РФ публично признают, что российскую экономику в условиях санкций в ближайшее время ожидает поражение, - Центр противодействия дезинформации

Аналитики ЦПД утверждают, что структурная перестройка российской экономики под новые реалии маловероятна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Обнародованный в апреле анализ Департамента исследований и прогнозирования Банка России констатирует, что начало наиболее шоковых последствий для российской экономики сегодня сдерживается тем, что большое количество предприятий продолжают работать на старых запасах импортных материалов и комплектующих.

"Попытки налаживания поставок за счет так называемого параллельного импорта усложнит логистику и приведет к удорожанию этого импорта до "не рыночных" цен. Импортозамещение в условиях "серого" импорта приведет к производству заведомо неконкурентоспособной продукции", - говорится в сообщении.

Аналитики ЦБ делают вывод, что в условиях ограничений, за несколько лет РФ придет к самообеспечению на "доцифровом" технологическом уровне.

"Это та самая цена войны, которую уже начала выплачивать российская экономика!", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.