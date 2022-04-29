Двое коллаборантов по приказу россиян расстреляли двух мирных жителей Большой Дымерки в Киевской области, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры двум жителям Киевщины поставлено в известность о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, преднамеренном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 1). ст.263 УК Украины).

По данным следствия, в период временной оккупации с. Залесья Броварского района Киевской области, подозреваемые сотрудничали с военнослужащими вооруженных сил РФ. Получив от оккупантов военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они производили разведку и патрулирование на территории Броварского района. Вооруженные изменники проверяли документы у местных жителей, сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

11 марта во исполнение преступных приказов военнослужащих ВС РФ, с целью запугивания населения, они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям пгт Большая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте.

Досудебное расследование осуществляется Броварским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.