Двое коллаборантов по приказу россиян расстреляли двух мирных жителей Большой Дымерки в Киевской области, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры двум жителям Киевщины поставлено в известность о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, преднамеренном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 1). ст.263 УК Украины).

По данным следствия, в период временной оккупации с. Залесья Броварского района Киевской области, подозреваемые сотрудничали с военнослужащими вооруженных сил РФ. Получив от оккупантов военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они производили разведку и патрулирование на территории Броварского района. Вооруженные изменники проверяли документы у местных жителей, сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

11 марта во исполнение преступных приказов военнослужащих ВС РФ, с целью запугивания населения, они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям пгт Большая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Был оккупант и нет оккупанта": кадры уличных боев в районе "Азовстали" в Мариуполе. ВИДЕО

Досудебное расследование осуществляется Броварским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.

Киевская область (4293) убийство (6550) коллаборационизм (904) военные преступления (1499) Офис Генпрокурора (2605)
Топ комментарии
+43
Повесить, уродов в центре села, чтоб каждый мог подойти и плюнуть в них
29.04.2022 15:29 Ответить
+28
ГАСИТИ ПУБЛІЧНО.ІНАКШЕ НЕ ДАМО РАДИ З НЕЧИСТЯМИ!!!!!
29.04.2022 15:29 Ответить
+21
Колись, я був проти смертної кари...
Але як ще можна покараи отаких виродків?!
29.04.2022 15:31 Ответить
Повесить, уродов в центре села, чтоб каждый мог подойти и плюнуть в них
29.04.2022 15:29 Ответить
Колись, я був проти смертної кари...
Але як ще можна покараи отаких виродків?!
29.04.2022 15:31 Ответить
Я особисто вважаю, що надсилати таких на задачі по розмінуванню територій - чудове покарання.
Не треба їх в тюрму, бо це означає годувати цих покидьків за наш з вами рахунок, та ще й з можливістю дострокового звільнення.
29.04.2022 15:58 Ответить
А може повісити у твоїй халупі, щоб ти плювалося до кінця днів
29.04.2022 17:00 Ответить
Шкодуєш, що ці виродки на вулиці не тебе зустріли?
29.04.2022 18:08 Ответить
, ти часом не з тих двох зрадників - колаборантів?
29.04.2022 19:24 Ответить
ГАСИТИ ПУБЛІЧНО.ІНАКШЕ НЕ ДАМО РАДИ З НЕЧИСТЯМИ!!!!!
29.04.2022 15:29 Ответить
Де прізвища і морди зрадників?
29.04.2022 15:30 Ответить
А їх хіба затримано?
29.04.2022 15:41 Ответить
Навіть якщо вони втекли до путінської помийки, там вони будуть людьми другого сорту для вищої раси росіян і ці двоє приповзуть на колінах до тюрьми, бо в тюрьмі хоч туалет не на вулиці
29.04.2022 16:20 Ответить
Винесли підозру і йдіть додом
29.04.2022 15:33 Ответить
да трындеть пидозры раздавать это не мешки ворочать или бандитов садить тут ума много не надо
29.04.2022 23:34 Ответить
Оце як читаю про "повідомлення у державній зраді", то вже ясно, що ті два перця або втечуть, або відмажуться.
Чому їх зразу не завалити, без повідомлень? Нехай вони особисто потім повідомлять ними вбитих, що й вони вже там.
29.04.2022 15:33 Ответить
якщо вони уже не накивали пятами .. а припистохать зразу їх не можна було ..
29.04.2022 15:40 Ответить
Судя по всему они уже свалили вместе с рашистами
29.04.2022 15:42 Ответить
Не переживай за них, ибо нет наказания (для любителей путина) хуже, чем жить в этой самой путинской помойке. Да кстати, там они для русаков, будут не русаками а хох...ми (людьми второго сорта)
29.04.2022 16:22 Ответить
коллаборанты это предатели -по законам военного времени -расстрел на месте.
29.04.2022 15:36 Ответить
нет у нас сейчас такого закона - а жаль , но есть много тяжёлой работы на которой при желании они могут больше пол года не протянуть
29.04.2022 16:21 Ответить
Закона военного времени нет ни в одной стране. И шо?
29.04.2022 20:55 Ответить
Тогда партнеры тех стран, в которых ты живешь, тут же поднимут вой: "агаааа, все не так однозначно. Вот видите, эти украинцы тоже жестокие, как чеченцы в 2000х..... там может мы зря ввели санкции...так может мы зря оружие поставляем украинцам а не россиянам (которые за него неплохо отстегнут ворованным у народа баблом)....и т.д. и т.д.
29.04.2022 16:25 Ответить
Какое нах подозрение...война...на месте мочить..
29.04.2022 15:37 Ответить
Имена, фамилии и адреса родственников в студию
29.04.2022 15:38 Ответить
на кол сук!
29.04.2022 15:45 Ответить
Так, ці нелюди заслуговують того, про що тут пишуть. Але чим ми будемо кращі, якщо влаштуємо над ними суд Лінча? Та й смерть - не така вже страшна для них. Так, кілька секунд, ну хвилина - і все. А ось хай мерзотники посидять в камері залишок та подумають про те, нащо вони в ций світ прийшли, а змінити вже нічого не можна - оце для них саме воно.
29.04.2022 15:47 Ответить
Ці гниди всіх продадуть за своє нікчемне життя навіть на каторзі, смертний вирок через повішання і нехай в камері сере в штани в очікуванні страти.
29.04.2022 15:57 Ответить
Ну хоч би судити прилюдно, щоб вони в очі людям дивилися, щоб вони ті очі бачили все своє останнє життя
29.04.2022 15:58 Ответить
Полонених може і треба залишати живими, а свої гнилюків розстрілювать безпозадно, щоб інші розуміли, що з ними буде!
29.04.2022 15:53 Ответить
І такі підараси повірте в кожному вашому домі є, о так і живе Україна
29.04.2022 16:06 Ответить
це пожиттєве
29.04.2022 16:10 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519985287845322752 2 ч

Не понимаю ор России из-за передачи США оружия Украине. Это же уникальная возможность в бою доказать превосходство систем вооружений РФ, не имеющих аналогов в мире!
Представьте видео: Су-35 сбивает F-16, Град накрывает HIMARS - в Рособоронпром очередь покупателей выстроится!
Нет?

29.04.2022 16:10 Ответить
Посадить на колы в самом селе ,пусть каждый сможет подойти и пожелать продержаться подольше !
29.04.2022 16:11 Ответить
які можуть буть підозри?? в розпил уродів недоношиних
29.04.2022 16:14 Ответить
Хіба є у цих виродків мама, батько, діти?
29.04.2022 16:31 Ответить
 
 