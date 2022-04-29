РУС
Житель Днепропетровщины подобрал вражеский кассетный боеприпас и погиб в результате детонации, - Офис Генпрокурора

смерть

На Днепропетровщине из-за детонации запрещенного кассетного боеприпаса погиб мирный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству, открытому по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 28 апреля 2022 года житель села Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области, двигаясь на собственном транспортном средстве, подобрал неразорванный кассетный боеприпас, в результате чего произошел взрыв. Мужчина получил многочисленные осколочные ранения и скончался на месте", - говорится в сообщении.

Читайте также: Двое коллаборантов по приказу россиян расстреляли двух мирных жителей Большой Дымерки в Киевской области, - Офис Генпрокурора

Отмечается, что оккупанты продолжают обстреливать окраины областного центра запрещенными боеприпасами.

смерть (9284) Офис Генпрокурора (2605) кассетные боеприпасы (100) Днепропетровская область (4369)
+18
Кажи - не кажи, проси - не проси, а він "підібрав. Земля тобі пухом.
29.04.2022 15:35 Ответить
+17
ну вот "*****?", спрашивается..... ну знаешь же что война идет! шо за люди!?
29.04.2022 15:41 Ответить
+12
Черговий володар премії Дарвіна...
29.04.2022 15:35 Ответить
Розмінував...
29.04.2022 15:37 Ответить
ну хотя бы не зря умер
29.04.2022 15:52 Ответить
Не треба так. Це ж людина.
29.04.2022 17:19 Ответить
что ты несешь это ты не зря умрешь - меньше вони будет на планете?
29.04.2022 23:45 Ответить
а ты чего радуешься? вы что совсем больные - это же украинские граждане
29.04.2022 23:47 Ответить
5-й случай в области
29.04.2022 15:40 Ответить
ну вот "*****?", спрашивается..... ну знаешь же что война идет! шо за люди!?
29.04.2022 15:41 Ответить
Напрашивается вопрос:
-ты, мля, не в курсе что война?
29.04.2022 15:42 Ответить
Думал дома пригодится
29.04.2022 15:46 Ответить
как еще сказать чтоб обходили стороной всякую хрень...а не то что "подбирали" ?????
ну вот нафига ему сдался тот снаряд ?????
29.04.2022 15:47 Ответить
металолом? дурна цікавість? хотів тещу запустити на Луну?
29.04.2022 15:48 Ответить
Металом не принимают, дурна цикависть наврядчи, тещя на мисяць саме воно😁
29.04.2022 15:51 Ответить
Вообще то вроде есть ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
наверно она должна сделать реестр и фото всех опасных предметов и с ними ознакомить население в НОВОСТНЫХ программах , в Фейсбук, в ютубе и т д . Это ее прямая обязанность - предупредитьукраинцев
29.04.2022 15:49 Ответить
Такое во время войны и сразу после её всегда происходит. К сожалению похожих случаев будет ещё. Кто-то умрёт из-за любопитства. Кто-то не на то наступит. После второй мировой во всей Европе тоже жители погибали точно так из-за не разорвавшихся мин, бомб и снарядов.
29.04.2022 15:50 Ответить
Історія має чомусь вчити. Ні?
29.04.2022 16:04 Ответить
какая история ? откуда они знают историю? нужно ставить банеры на вьезде во все лесо-посадки - руками не трогать близко не подходить
29.04.2022 23:49 Ответить
Я в 69році з сусідськими хлопцями проводив знешкодження нерозірваного снаряду від сорокоп"ятки ,знайденому під Луцьком шляхом нагрівання на вогнищі. Ангел-охоронець був з нами, тому всі троє прожили за 60 років. Правда батьки тоді якимось чином дізнались, то дупи були бідні.
29.04.2022 18:34 Ответить
Я також, 82ку і також на вогнищі в кар*єрі в 67році,але везли її на ровері в торбі з землею,спостерігали четверо здалеку(5 клас).
29.04.2022 19:37 Ответить
То ви з 55 року? В нас був ще ньюанс. З першого заходу не взірвався, то підійшли і полили водою. Як зараз пам"ятаю як він шипів. Потім я назбирав сухого хмизу і підпалив знову. Вибух міг пошкодити в 40 метрах ЛЕП 110 кв. Це вже аналіз після закінчення Львівської політехніки. І ще:осколок з воронки десь до 90-х зберігався.
29.04.2022 20:42 Ответить
ну вот зачем...
29.04.2022 15:51 Ответить
Барбекю з Ракети, аналогів-немає, підставка для бульби з ракеті - аналогівнемає... а потім ось таке трапляється...
29.04.2022 15:55 Ответить
О я ***
29.04.2022 15:57 Ответить
Дивують особи які не знають що саме вони підбирають і як з цим мати справу. Чомусь кожен ідіот хоче мати в запасі мішок вибухівки "на продаж"...
29.04.2022 16:03 Ответить
Один з законів Мерфі в дії: якщо може статися, то обов'язково станеться! 😲
P. S.
Він з тієї категорії людей, що не чули про закони Мерфі, і очевидно не читав, що категорично забороняється не те що брати в руки, а навіть наближатися до ***********, що не розірвалися! Хочеться вірити, що інші дорослі зроблять правильні висновки, а от з дітьми буде проблема! 🤔
29.04.2022 16:20 Ответить
На жаль, вже не спитати, - Навiщо?!!?
29.04.2022 18:24 Ответить
я от думаю, що цей ********* виглядав не як ********* же. он вони під дитячі іграшки ті *********и маскують. мабуть, і цей виглядав якось непаливно.
29.04.2022 19:21 Ответить
 
 