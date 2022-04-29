Житель Днепропетровщины подобрал вражеский кассетный боеприпас и погиб в результате детонации, - Офис Генпрокурора

На Днепропетровщине из-за детонации запрещенного кассетного боеприпаса погиб мирный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству, открытому по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 28 апреля 2022 года житель села Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области, двигаясь на собственном транспортном средстве, подобрал неразорванный кассетный боеприпас, в результате чего произошел взрыв. Мужчина получил многочисленные осколочные ранения и скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают обстреливать окраины областного центра запрещенными боеприпасами.