Житель Днепропетровщины подобрал вражеский кассетный боеприпас и погиб в результате детонации, - Офис Генпрокурора
На Днепропетровщине из-за детонации запрещенного кассетного боеприпаса погиб мирный житель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.
"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству, открытому по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 28 апреля 2022 года житель села Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области, двигаясь на собственном транспортном средстве, подобрал неразорванный кассетный боеприпас, в результате чего произошел взрыв. Мужчина получил многочисленные осколочные ранения и скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты продолжают обстреливать окраины областного центра запрещенными боеприпасами.
-ты, мля, не в курсе что война?
ну вот нафига ему сдался тот снаряд ?????
наверно она должна сделать реестр и фото всех опасных предметов и с ними ознакомить население в НОВОСТНЫХ программах , в Фейсбук, в ютубе и т д . Это ее прямая обязанность - предупредитьукраинцев
P. S.
Він з тієї категорії людей, що не чули про закони Мерфі, і очевидно не читав, що категорично забороняється не те що брати в руки, а навіть наближатися до ***********, що не розірвалися! Хочеться вірити, що інші дорослі зроблять правильні висновки, а от з дітьми буде проблема! 🤔