Британия направит экспертов для сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине, - Трасс

війна

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что правительство страны направит группу экспертов для помощи Украине со сбором доказательств военных преступлений российских войск.

Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия принесла в Украину варварство и совершила подлые зверства, в том числе против женщин. Британский опыт поможет найти правду и привлечь к ответственности режим Путина. Справедливость наступит", - заявила Трасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже зафиксировано 400 обращений об изнасилованиях со стороны российских военных. Среди жертв - дети, пенсионеры, мужчины, - Денисова

По ее словам, "группа специалистов предоставит помощь украинскому правительству в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления и будет включать экспертов по сексуальному насилию в условиях конфликта".

Они прибудут в Польшу в начале мая и встретятся с международными партнерами, неправительственными организациями, беженцами и представителями украинской власти, чтобы определить помощь, которую могут оказать.

Опыт экспертов "поможет выявить истину и привлечь путинский режим к ответственности за все, что сделано", отмечает Трасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Киевской области нашли 26 тел убитых россиянами гражданских, всего - 1 187. Более 200 человек остаются пропавшими без вести, - Небытов

Заявление обнародовано перед визитом Трасс в Гаагу, где она намерена встретиться с главой Международного уголовного суда Пйотром Гофманским.

Великобритания (5093) изнасилование (928) военные преступления (1499) Трасс Элизабет (116)
на рабсії
29.04.2022 15:48 Ответить
Їм намагалися привити цивілізацію, вони не можуть її сприйняти і розвиватися. Лише первинні мавпячі інстинкти. Тому назад - до лаптів і ватників, хай там і борсаються і не заважають людству розвиватись.
29.04.2022 15:58 Ответить
Скотланд-Ярд
29.04.2022 16:12 Ответить
Игорь Мартынов
@uNhFORCDsgY96HV
11 наших летчиков осуществили пробные полеты на F-16. "К хорошему привыкаешь быстро",-скромно заметили летчики, но так же отметили, что этот самолет, даже в версии лайт, какие нам даст США, это абсолютно новая философия полета, уникальная авионика, и вообще тут все для лётчика.
29.04.2022 16:18 Ответить
 
 