Британия направит экспертов для сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине, - Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что правительство страны направит группу экспертов для помощи Украине со сбором доказательств военных преступлений российских войск.

Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия принесла в Украину варварство и совершила подлые зверства, в том числе против женщин. Британский опыт поможет найти правду и привлечь к ответственности режим Путина. Справедливость наступит", - заявила Трасс.

По ее словам, "группа специалистов предоставит помощь украинскому правительству в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления и будет включать экспертов по сексуальному насилию в условиях конфликта".

Они прибудут в Польшу в начале мая и встретятся с международными партнерами, неправительственными организациями, беженцами и представителями украинской власти, чтобы определить помощь, которую могут оказать.

Опыт экспертов "поможет выявить истину и привлечь путинский режим к ответственности за все, что сделано", отмечает Трасс.

Заявление обнародовано перед визитом Трасс в Гаагу, где она намерена встретиться с главой Международного уголовного суда Пйотром Гофманским.