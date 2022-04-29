Фильтрация, тотальный контроль и гетто: россияне раздают мариупольцам "правила" жизни в оккупации, - советник мэра Андрющенко. ДОКУМЕНТ
Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы", являющиеся своеобразными "правилами жизни" в оккупации.
Листовку опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные власти распространяют в Мариуполе такие листовки "Ответ на вопрос". Именно они показывают все реалии сегодняшнего и будущего Мариуполя во время оккупации. Из главного:
1. Перевести безналичные деньги в наличные "официально" невозможно. От слова "совсем". То есть, даже "неофициальный" обнал, работающий в городе, работает исключительно через мобильный банкинг украинских банков. При отключении абонентов на оккупированной территории мариупольцы останутся без денег. Ни банановая республика "ДНР", ни Россия не способны обеспечить финансово мариупольцев уже сегодня и в ближайшей перспективе.
2. Фильтрация (или как ее называют оккупанты – варификация). Обязательно для всех, не только для выезжающих из Мариуполя. Но выезжать даже в Донецк без фильтрации запрещено. Тотальный контроль. Настоящее гетто.
3. Никаких компенсаций за жилье, или его восстановление за любой счет, кроме как за мариупольца собственного - не будет. Так Пушилин и "трупожер" Иващенко могут и дальше рассказывать на камеры об "улучшении и восстановлении", но в реальности "денег нет, но вы держитесь".
4. Перемещение автомобилями даже в оккупированную часть Донецкой области частным транспортом разрешено исключительно в составе колонны. Интересная трансформация "больше трех не собираться". Вообще очень показательна в части контроля области и страха, которые мариупольцы приводят оккупантам.
5. Выезд в Украину возможен (на словах, потому что мы знаем реалии). Но тут же идет устрашение "вручат повестку - отправят на фронт". То есть, пытаются не пустить домой украинцев даже такими путями.
Мариупольцы – не верьте. Передавайте родным. Никто никому ничего не вручает. Украина ждет мариупольцев дома с теплыми объятиями, а не яростью нарушения прав.
6. Для всех, кто хотя бы минутку побывал в Украине и возвращается в оккупированную часть – снова обязательна фильтрация. Ужас, ужас и ужас.
Вообще вот оно, обещанное улучшение уже сегодня. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха", - рассказал Андреющенко.
@Hon_J_Dredd
·
3 год
Стосовно судді, який пішов добровольцем до Територіальної оборони, ДБР відкрило кримінальне провадження за те, що той отримав зарплату, як військовослужбовець. Девіз ДБР: "Самі не воюємо - й іншим не дамо". Мені здається, що своєю смертю ви помрете не всі
Ничего нового от нацистского режима рабссеи.
Останні дні командою ОПи у мережах та на Фейсбуці створено багато «зелених» ботоферм, які цілодобово працюють на імідж хрипкого криворіжця, якій «не втік» та скумбрії по 8 гривень. Якщо ви пройдетеся по групах зєлєлюбіків, то там боти «топят» Петра Порошенко (я твой приговор!) і співають дифірамби на адресу атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, дезертира, який чотири рази рвав повістки у військкомат, а у Москві в саунах відсував кордони України. Коли голос парубка з простого єврейського народу, який захрипшим гугнявим голосом впевнено читає за папірцем чужі думки, то мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до радіоприймача, щоб прибрати звук.
що зараз 100 тис в місяць плате на пєрєдку .
Країні потрібен Порох.
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.