РУС
11 864 27

Фильтрация, тотальный контроль и гетто: россияне раздают мариупольцам "правила" жизни в оккупации, - советник мэра Андрющенко. ДОКУМЕНТ

маріуполь

Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы", являющиеся своеобразными "правилами жизни" в оккупации.

Листовку опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти распространяют в Мариуполе такие листовки "Ответ на вопрос". Именно они показывают все реалии сегодняшнего и будущего Мариуполя во время оккупации. Из главного:

1. Перевести безналичные деньги в наличные "официально" невозможно. От слова "совсем". То есть, даже "неофициальный" обнал, работающий в городе, работает исключительно через мобильный банкинг украинских банков. При отключении абонентов на оккупированной территории мариупольцы останутся без денег. Ни банановая республика "ДНР", ни Россия не способны обеспечить финансово мариупольцев уже сегодня и в ближайшей перспективе.

2. Фильтрация (или как ее называют оккупанты – варификация). Обязательно для всех, не только для выезжающих из Мариуполя. Но выезжать даже в Донецк без фильтрации запрещено. Тотальный контроль. Настоящее гетто.

Смотрите: "Привыкли настолько, что похер – стреляют, не стреляют. Впервые вышли на улицу поесть – в подвале не видим, что едим. Живем, как бомжи", – жители руин Мариуполя. ВИДЕО

3. Никаких компенсаций за жилье, или его восстановление за любой счет, кроме как за мариупольца собственного - не будет. Так Пушилин и "трупожер" Иващенко могут и дальше рассказывать на камеры об "улучшении и восстановлении", но в реальности "денег нет, но вы держитесь".

4. Перемещение автомобилями даже в оккупированную часть Донецкой области частным транспортом разрешено исключительно в составе колонны. Интересная трансформация "больше трех не собираться". Вообще очень показательна в части контроля области и страха, которые мариупольцы приводят оккупантам.

5. Выезд в Украину возможен (на словах, потому что мы знаем реалии). Но тут же идет устрашение "вручат повестку - отправят на фронт". То есть, пытаются не пустить домой украинцев даже такими путями.

Мариупольцы – не верьте. Передавайте родным. Никто никому ничего не вручает. Украина ждет мариупольцев дома с теплыми объятиями, а не яростью нарушения прав.

6. Для всех, кто хотя бы минутку побывал в Украине и возвращается в оккупированную часть – снова обязательна фильтрация. Ужас, ужас и ужас.

Вообще вот оно, обещанное улучшение уже сегодня. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха", - рассказал Андреющенко.

Мариуполь (5742) оккупация (10264) Андрющенко Петр (593)
Топ комментарии
+17
"русский мир" во всей своей красе. К кому ещё в Украине не дошло что это за дичь, читайте и наслаждайтесь
показать весь комментарий
29.04.2022 16:15 Ответить
+13
Hon. Judge Dredd 🇺🇦
@Hon_J_Dredd
·
3 год
Стосовно судді, який пішов добровольцем до Територіальної оборони, ДБР відкрило кримінальне провадження за те, що той отримав зарплату, як військовослужбовець. Девіз ДБР: "Самі не воюємо - й іншим не дамо". Мені здається, що своєю смертю ви помрете не всі
показать весь комментарий
29.04.2022 16:17 Ответить
+12
Тем, кто орет "а где вы были 8 лет?!!" отвечайте: "А где ВЫ были последние 30 лет, когда русские убивали стариков, женщин и детей Ичкерии, Молдовы, Грузии, Сирии и Украины"?
показать весь комментарий
29.04.2022 16:17 Ответить
Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна разруха", - розповів Андрющенко.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:13 Ответить
vot takuju ze "filtraciju i "verifikaciju" eti nacysty otrimajut posle voiny - v ocherede na Gaagsky tribunal.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:15 Ответить
ДБР работает во вред Украине на врага - но удивляться нечему - кадры в ДБР подбирал Татаров со своим хозяином Портновым
показать весь комментарий
29.04.2022 16:27 Ответить
І кому ж служать ті господа ?
показать весь комментарий
29.04.2022 18:47 Ответить
- а призначав тих , Татарова з командою ...
показать весь комментарий
29.04.2022 22:45 Ответить

Ничего нового от нацистского режима рабссеи.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:22 Ответить
Згідно Статті 102 Конституції України - Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод людини і громадянина.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:24 Ответить
А що-небудь по темі можеш написати?
показать весь комментарий
29.04.2022 17:11 Ответить
лизни картинку...
показать весь комментарий
29.04.2022 18:09 Ответить
Якщо в дописе з'являється повідомлення про благодійність Гетьмана України -Порошенко, то - УВАГА - обов'язково з'явиться троль фсб і вживаючи православні мати залишить в коментарях своє лайно.

Останні дні командою ОПи у мережах та на Фейсбуці створено багато «зелених» ботоферм, які цілодобово працюють на імідж хрипкого криворіжця, якій «не втік» та скумбрії по 8 гривень. Якщо ви пройдетеся по групах зєлєлюбіків, то там боти «топят» Петра Порошенко (я твой приговор!) і співають дифірамби на адресу атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, дезертира, який чотири рази рвав повістки у військкомат, а у Москві в саунах відсував кордони України. Коли голос парубка з простого єврейського народу, який захрипшим гугнявим голосом впевнено читає за папірцем чужі думки, то мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до радіоприймача, щоб прибрати звук.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:59 Ответить
Пацифісти і війна це дві сторони одної монети. Гнусавий доштафувався над ЗСУ,
що зараз 100 тис в місяць плате на пєрєдку .
Країні потрібен Порох.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:43 Ответить
Русский мир
показать весь комментарий
29.04.2022 16:25 Ответить
Меня позабавило сочетание "украинский боевик". Если так, то среди украинцев должны быть еще и не боевики (значит, мы пока еще не все "биндеровцы"), а среди боевиков - не все украинцы (то есть, где-то есть "биндеровцы" русские, белорусские, польские и пр.). ИМХО, это противоречит нынешней идеологии запоребрика - все украинцы - биндеровцы, и это чисто украинское. Пусть разберутся и наведут порядок, а то у меня в голове уже когнитивный диссонанс.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:27 Ответить
А "города днр, временно находившиеся на территории Украины" не позабавило?
показать весь комментарий
29.04.2022 18:23 Ответить
Я читал "мою войну". Дедушка Гитлер был попроще. Русишшвайнэ превзошли своих учителей
показать весь комментарий
29.04.2022 16:39 Ответить
"мою боротьбу", нє?
показать весь комментарий
29.04.2022 17:16 Ответить
"мою ВОЙНУ"!!!! 🤣🤣🤣🤣зразу видно, шо - чітал!!
показать весь комментарий
29.04.2022 17:24 Ответить
Пролетайрят придуманый в 1917г будет жить вечно....)))не зря же в дохлом Совка портреты Маркса Энгельса чЛенина сРалина висели на красно-кровавой площади Мацковии...
показать весь комментарий
29.04.2022 16:56 Ответить
а что вы еще хотели от непризнанных цивилизованным миром бандформирований? Сталин с его крепостным правом просто ребенком кажется. Только очистка от рашисткой нечисти территории Украины может спасти мирных граждан.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:38 Ответить
Кацапи це болотяні істоти яких більшовіки - комуністи навчили писати читати.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:37 Ответить
ВЧОРА НАКИДАВ ТЕОРІЇ ЗМОВИ, ФАНТАСТІШЕН АЛЕ АКТУАЛЬНО

Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:46 Ответить
"... при въезде в Украину получит повестку...". А в Лугандонії відправлять на фарш без будь-якої повістки, навіть зброї не дадуть, як в "Цитаделі" відправлять на штурм з палками і цеглою...
показать весь комментарий
03.05.2022 13:49 Ответить
 
 