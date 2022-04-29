Фильтрация, тотальный контроль и гетто: россияне раздают мариупольцам "правила" жизни в оккупации, - советник мэра Андрющенко. ДОКУМЕНТ

Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы", являющиеся своеобразными "правилами жизни" в оккупации.

Листовку опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти распространяют в Мариуполе такие листовки "Ответ на вопрос". Именно они показывают все реалии сегодняшнего и будущего Мариуполя во время оккупации. Из главного:

1. Перевести безналичные деньги в наличные "официально" невозможно. От слова "совсем". То есть, даже "неофициальный" обнал, работающий в городе, работает исключительно через мобильный банкинг украинских банков. При отключении абонентов на оккупированной территории мариупольцы останутся без денег. Ни банановая республика "ДНР", ни Россия не способны обеспечить финансово мариупольцев уже сегодня и в ближайшей перспективе.

2. Фильтрация (или как ее называют оккупанты – варификация). Обязательно для всех, не только для выезжающих из Мариуполя. Но выезжать даже в Донецк без фильтрации запрещено. Тотальный контроль. Настоящее гетто.

Смотрите: "Привыкли настолько, что похер – стреляют, не стреляют. Впервые вышли на улицу поесть – в подвале не видим, что едим. Живем, как бомжи", – жители руин Мариуполя. ВИДЕО

3. Никаких компенсаций за жилье, или его восстановление за любой счет, кроме как за мариупольца собственного - не будет. Так Пушилин и "трупожер" Иващенко могут и дальше рассказывать на камеры об "улучшении и восстановлении", но в реальности "денег нет, но вы держитесь".

4. Перемещение автомобилями даже в оккупированную часть Донецкой области частным транспортом разрешено исключительно в составе колонны. Интересная трансформация "больше трех не собираться". Вообще очень показательна в части контроля области и страха, которые мариупольцы приводят оккупантам.

5. Выезд в Украину возможен (на словах, потому что мы знаем реалии). Но тут же идет устрашение "вручат повестку - отправят на фронт". То есть, пытаются не пустить домой украинцев даже такими путями.

Мариупольцы – не верьте. Передавайте родным. Никто никому ничего не вручает. Украина ждет мариупольцев дома с теплыми объятиями, а не яростью нарушения прав.

6. Для всех, кто хотя бы минутку побывал в Украине и возвращается в оккупированную часть – снова обязательна фильтрация. Ужас, ужас и ужас.

Вообще вот оно, обещанное улучшение уже сегодня. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха", - рассказал Андреющенко.