В Луганской области четырем полицейским сообщено о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

Полицейские пошли на сотрудничество с врагом во время временной оккупации Луганской области и добровольно вступили в должность "работников милиции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры четырем сотрудникам подразделений Главного управления Нацполиции в Луганской области сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, действующие работники полиции предали присягу. В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганской области они прошли собеседование с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали согласие на добровольное вступление в должности "работника милиции" новосозданных незаконных "структур". Таким образом они добровольно начали "службу" в так называемом Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском и Беловодском РОВД МВД "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями второго следственного отдела (с дислокацией в г. Северодонецке) территориального управления ДБР, расположенного в Краматорске, оперативное сопровождение – Луганское управление ДВБ Нацполиции Украины.

Чергові мерзенні гниди...
29.04.2022 16:22 Ответить
Насєлєніє "лугандона" несправиме! Одним словом ватніки! 😠
29.04.2022 16:24 Ответить
У нас справжній військовий стан а чи зеквартальний? Розстріляти от і все. Хоча...не помилюся в своїй думці, що в обставинах " не для преси і зірочок" наші хлопці так і роблять.
29.04.2022 16:29 Ответить
Як гівном було, так до гівна нехай і йде... Чи ще якогось суду для того треба?
29.04.2022 16:31 Ответить
"Генеральна Повідомлялка України"
29.04.2022 16:38 Ответить
У нас тоже половина горотдела уже работает с орками вместе , только липучку поменяли полиция на милиция и вместе с кацапами людей задерживают . Очень интересно им государство продолжает зарплату платить ?
29.04.2022 16:55 Ответить
Где это ?
29.04.2022 17:39 Ответить
А в чем дело,полиция всегда переходит на сторону власти,им же власти деньги платят,чтоб они народ колошматили дубиналами.
29.04.2022 17:32 Ответить
 
 