В Луганской области четырем полицейским сообщено о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

Полицейские пошли на сотрудничество с врагом во время временной оккупации Луганской области и добровольно вступили в должность "работников милиции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры четырем сотрудникам подразделений Главного управления Нацполиции в Луганской области сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, действующие работники полиции предали присягу. В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганской области они прошли собеседование с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали согласие на добровольное вступление в должности "работника милиции" новосозданных незаконных "структур". Таким образом они добровольно начали "службу" в так называемом Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском и Беловодском РОВД МВД "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями второго следственного отдела (с дислокацией в г. Северодонецке) территориального управления ДБР, расположенного в Краматорске, оперативное сопровождение – Луганское управление ДВБ Нацполиции Украины.