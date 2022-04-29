В Одессе будет "затяжной" комендантский час - с вечера 1 мая до утра 3 мая, - ОВА

Решением местных властей затяжной комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.

Об этом сообщила Одесская областная военная администрация и ОК "Південь".

"ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОДЕССА! В ОДЕССЕ ВВЕДУТ "ЗАТЯЖНОЙ" КОММЕНДАНТСКИЙ ЧАС! Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, ТОЛЬКО НА ТЕРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССА введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года. Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении ОВА.

"В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры. Корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией", - сообщило Оперативное командование "Південь".