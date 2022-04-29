РУС
В Одессе будет "затяжной" комендантский час - с вечера 1 мая до утра 3 мая, - ОВА

одеса

Решением местных властей затяжной комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.

Об этом сообщила Одесская областная военная администрация и ОК "Південь".

"ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОДЕССА! В ОДЕССЕ ВВЕДУТ "ЗАТЯЖНОЙ" КОММЕНДАНТСКИЙ ЧАС! Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, ТОЛЬКО НА ТЕРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССА введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года. Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении ОВА.

Читайте: ПВО сбила БПЛА-разведчик оккупантов над Одессой, - ОК "Південь"

"В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры. Корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией", - сообщило Оперативное командование "Південь".

+16
i eto pravilno ibo 100% bude diversii na 2 maja.....
29.04.2022 16:24 Ответить
+14
Правильно, чтобы консервы не попытались расшатать и так не легкую ситуацию.
29.04.2022 16:26 Ответить
+8
Дом просоюзов допалити, зруйнувати, цеглу вивезти, а його місце посипати сіллю - щоб і бурьяни не росли
29.04.2022 17:21 Ответить
Глупости, это отличный мангал.
показать весь комментарий
01.05.2022 09:47 Ответить
Похоже Дом профсоюзов в Одессе стал аналогом нашего "победного столба". Так снесите его и постройте там что-нибудь красивое с зеленью вокруг.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:37 Ответить
А шо такоє , Zекрису тошнить ?
показать весь комментарий
29.04.2022 17:51 Ответить
Та чого?
Дали б усій сплячій ваті вийти на площу 2 травня, а потім всіх їх відправили б служити на крейсер мацква.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:15 Ответить
29.04.2022 19:20 Ответить
і куди зеленоватний дмитрук піде поклонятися? а портнов і його шль..ра бєнядіктовна як справи заводити будуть?
показать весь комментарий
29.04.2022 17:55 Ответить
Влада Одеси стала фашистською. Це ж так потрібно зробити, щоб бідні расєюшки на сходили до сепарського гнізда "Куликове поле" і не поплакалися про "звірства" бандерівців. Вони ж прийшли мирно вбивати українціва, а бандьори не мирно вбили їх. Таке велике горе для "русского мира". А коли викинуть в море пам'ятник німецькій шльондрі Каті, яка знищила козацтво, яка знищили наші руковопи і літописи, частину з них використала для фальсифікації історії московії (росії)?
показать весь комментарий
29.04.2022 18:25 Ответить
 
 