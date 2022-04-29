Казахстан не будет предоставлять России механизмы обхода санкций, - Кулеба после переговоров с главой МИД Тлеуберди

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону пообщался с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы дипломатического ведомства Украины.

По его словам, в ходе беседы были подтверждены дружеские отношения между Украиной и Казахстаном. Также обсуждалось сотрудничество в рамках интернациональных организаций.

"Он (Тлеуберди. – Ред.) заверил, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять механизмы обхода санкций", – добавил Кулеба.

Ранее стало известно, что завод по производству мотоциклов "Урал" был перенесен из российского Ирбита в Казахстанский Петропавловск. Компания приняла такое решение из-за санкций против России.