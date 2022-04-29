РУС
Казахстан не будет предоставлять России механизмы обхода санкций, - Кулеба после переговоров с главой МИД Тлеуберди

казахстан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону пообщался с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы дипломатического ведомства Украины.

По его словам, в ходе беседы были подтверждены дружеские отношения между Украиной и Казахстаном. Также обсуждалось сотрудничество в рамках интернациональных организаций.

"Он (Тлеуберди. – Ред.) заверил, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять механизмы обхода санкций", – добавил Кулеба.

Ранее стало известно, что завод по производству мотоциклов "Урал" был перенесен из российского Ирбита в Казахстанский Петропавловск. Компания приняла такое решение из-за санкций против России.

Казахам-респект...
29.04.2022 17:02 Ответить
Неожиданно приятно. Спасибо Казахи - Украина не забудет.
29.04.2022 17:10 Ответить
Сподіваюсь, що казахи дотримать обіцянки.
29.04.2022 17:11 Ответить
Всех казахов и киргизов, что встречал, хорошие и умные люди. Может власть у них и говно, но народ в целом вызывает уважение
показать весь комментарий
29.04.2022 17:52 Ответить
Та да. У них с рашкой огромная граница на севере, а плотность населения очень маленькая. Держитесь!
показать весь комментарий
29.04.2022 17:06 Ответить
Казахстан: "Ой лузі червона калина"
https://www.youtube.com/watch?v=gMSLc352K2E
показать весь комментарий
29.04.2022 17:31 Ответить
А ще узбеки ніколи не кликали росіян, на допомогу в придушенні заколоту.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:55 Ответить
Один дурний армяшка своїм язиком зробив більше ніж наші дипломати за двамісяці.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:21 Ответить
КАЗАХИ РОССИЯНАМ МОГУТ ДАТЬ КОНЯ ЗА ХЙ ПОДЕРЖАТЬ !)
показать весь комментарий
29.04.2022 18:35 Ответить
Угу, сказав
показать весь комментарий
29.04.2022 18:40 Ответить
респект казахам!
показать весь комментарий
29.04.2022 18:40 Ответить
Нiхто не надаэ шляхiв обходу санкцiй, а деревяний чомусь росте. Як таке може бути? Або санкцii "липовi". або обходи бiльшi нiж санкцii.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:41 Ответить
все не так просто. дивилась якраз відео на ютьюбі, Зубаревич (росіянський експерт) розповідала, чому так.
про Казахстан, до речі, було сказано, що вони не будуть брати участь в схемах.
і що в будь-якому разі всякі обхідні шляхи - це "тонєнькій ручєйок" - і він нікого не врятує.
так шо рашисти готуються до великого обвалу і їх ніщо не врятує.
показать весь комментарий
29.04.2022 19:15 Ответить
 
 